Vieno recepto nėra, bet yra jo ingredientų

Pandemija įsisuko ir į tiesioginių užsienio investicijų (TUI) sritį: prognozuojama, kad pasaulinis jų srautas šiemet smuks 40%. Investicijos į išsivysčiusias šalis, įskaitant Europą, šiemet sumažės 25–45%. TUI atšokimo tikimasi tik 2022 m. pradžioje. Siekiant, kad investicijų srautas nepaliktų Lietuvos nuošalyje, namų darbus reikėtų daryti jau dabar.

Tokios prognozės skelbiamos ataskaitoje „World Investment Report 2020“, kurią parengė Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros padalinys. Joje teigiama, kad TUI lygis šiemet gali kristi žemiau 1 trln. USD kartelės pirmąkart nuo 2005 m. COVID-19 krizės paveiktos tarptautinės korporacijos mažina kapitalo investicijas. Mažėjantys įmonių pelnai tiesiogiai lems ir mažesnes reinvestuojamo pelno sumas. Reinvesticijos vidutiniškai sudaro daugiau nei 50% visų TUI.

Dėl COVID-19 pandemijos ir su tuo susijusių įvairių padarinių visame pasaulyje ženkliai sumažėjo naujų investicinių projektų. Daug klaustukų dėl TUI projektų kyla ir Lietuvoje. Mantas Katinas, „Investuok Lietuvoje“ (IL) generalinis direktorius, VŽ aiškina, kad jų plėtra mūsų šalyje antrą 2020 m. pusmetį ir kitąmet labai priklausys nuo to, ar kils pandemijos banga ir ar bus taikomi skrydžių ribojimai.

„Šiuo metu turime iki 10 projektų, kurie yra paskutinėje sprendimo priėmimo fazėje, kai investuotojai laukia, kada galės gyvai aplankyti Lietuvą. Jei skrydžiai ir būtinojo karantinavimosi reikalavimai bus panaikinti, II pusmetis gali būti tikrai geras rezultatų prasme“, – IL vadovas. Pasak jo, šiuo metu aiškiai jaučiama fragmentacija skirtingose industrijose: gamybos srityje krizė gili ir potencialas nuslopęs, paslaugų ir IT industrijose Lietuva sulaukia labai įdomių naujų investuotojų užklausų.

Statistika rodo, kad labiausiai pandemija paveikia turizmo, aviacijos, statybų ar automobilių pramonės sektorių kompanijas, o medicininių priemonių ir paslaugų, maisto perdirbimo, sveikatos priežiūros ir IT sektoriai dėl pandemijos suaktyvėjo ir didino savo pajėgumus

M. Katino teigimu, labai gera žinia yra tai, kad dauguma Lietuvoje esančių ar neseniai įsikūrusių investuotojų neatšaukė savo plėtojamų projektų ir toliau planuoja juos įgyvendinti. Pokyčiai pasaulio ekonomikoje gali mūsų šaliai tapti proga užimti svarbesnį vaidmenį pasaulinėse vertės grandinėse – siekiant tokia proga pasinaudoti, teks intensyviai padirbėti: vidutiniu laikotarpiu svarbu didinti šalies patrauklumą aukštos pridėtinės vertės investicijoms, kurios iš esmės keistų Lietuvos ekonomikos DNR.

Didžiausios pasaulio korporacijos susidūrė su iššūkiais Azijoje, stebima tendencija perkelti gamybos operacijas į Europą. Norėdama jas pritraukti Lietuva, be kita ko, privalo turėti išvystytus gamybai skirtus sklypus ir pastatus. „Lietuvos pranašumu kovojant dėl vietos tiekimo grandinėse galėtų tapti investuotojams iš anksto parengti pastatai, kuriuose verslas galėtų įsikurti per itin trumpą laiką, patirdamas mažesnę veiklos riziką“, – aiškina M. Katinas. Siekiant didesnio TUI srauto svarbu nepamiršti jau esamų investuotojų – dabar tinkamas laikas padėti jiems plėstis ir kelti darbo vietas į Lietuvą.

Andrius Francas, „Alliance for Recruitment“ (AFR) partneris, pabrėžia, kad paslaugų sektoriuje per pandemijos piką Lietuva parodė, jog gali teikti kokybiškai paslaugas ir iš namų, o net ir 40% padidėjus duomenų srautams, interneto kokybė Lietuvoje gera bei sąlygos namuose dirbti yra, elektra nedingsta.

„Tai tikrai didelis konkurencinis pranašumas prieš pigesnes rinkas, kurios negali sudaryti sąlygų darbuotojams dirbti iš namų, tokios kaip, pavyzdžiui, Indija, kur įmonės tiesiog buvo uždarytos. Lengviausia investicijoms turėtų būti IT sektoriuje, kur poreikis yra visame pasaulyje, svarbiausia, kad mes galėtumėm pasiūlyti talentų. Tik čia mums reikia spręsti talentų pritraukimo klausimą“, – mano A. Francas.

Pasak jo, Lietuva galėtų ruošti daugiau IT specialistų, paslaugų centrų srityje investicijos greičiausiai atsipirktų investuojant į kalbų mokymą – visa tai padėtų pritraukti daugiau naujų investuotojų. Paraleliai būtina sukurti greitesnį IT talentų pritraukimo žaliąjį koridorių, kad galėtumėm tuos žmones įsivežti – ne per 2–3 mėnesius, o per 2–3 savaites. „Nes kitos šalys tai padaro, o mes konkuruojame dėl talentų su visomis ES šalimis“, – primena AFR partneris.

VŽ nuomone, vieno sėkmės recepto pritraukiant naujas TUI, ko gero, nėra, tačiau yra jo ingredientų. Derėtų įsiklausyti į specialistų patarimus dėl investicijoms patrauklios aplinkos kūrimo ir konkurencinio pranašumo didinimo, dėl atsiveriančių galimybių pritraukti į mūsų šalį Europon persikeliančius verslus, dėl būtinumo skatinti ir savąjį verslą, padėti jam atidaryti duris visame pasaulyje į eksporto rinkas etc. Todėl dabar yra ypač svarbus visų ministerijų ir institucijų bendras darbas ekonominės politikos srityje – nuo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos iki „Verslios Lietuvos“.

