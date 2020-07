COVID-19 ir Europos ateitis

vladimiro ivanovo (VŽ) nuotr.

COVID-19 krizė yra bene didžiausias socialinis eksperimentas mūsų gyvenime. Nežinome, kada ar kuo tai baigsis. Dar per anksti numatyti, kaip kardinaliai pasikeitė tai, kaip europiečiai mato savo visuomenę, tačiau jau akivaizdu, kad pandemija pakeitė jų požiūrį į pasaulį už Europos ribų ir tuo pačiu ES vaidmenį jų gyvenimuose.

Ankstyvose COVID-19 krizės stadijose viešoji nuomonė nebuvo pagrindinis politinis veiksnys. Tačiau kitame krizės etape, kai vyriausybės prisiima naujas pareigas ir bando surinkti trilijonus siekdamos finansuoti atsistatymą, neužteks to, kad Briuselis ir šalių sostinės parengtų tinkamus planus. Jie turės rasti tinkamą kalbą ir pagrindus savo politikai pagrįsti. Norint tai padaryti bus svarbu suprasti, kaip COVID-19 pakeitė – arba nepakeitė – visuomenės baimes ir lūkesčius.

ECFR nauji europiečių apklausų duomenys iš pirmo žvilgsnio yra paradoksalūs: rodo didžiulį palaikymą europiniam bendradarbiavimui ir tokį pat didelį nusivylimą esamomis institucijomis. Viena vertus, didelė dauguma žmonių visose tyrimo šalyse – nuo 51–52% Švedijoje ir Prancūzijoje iki 80% Ispanijoje ir 91% Portugalijoje – sako, kad krizė privertė juos įsitikinti tolesniu ES bendradarbiavimo poreikiu. Kita vertus, dauguma visų apklaustų šalių skundžiasi, kad ES su šiuo iššūkiu tinkamai nesusidorojo. Tai apima 63% Italijoje ir 61% Prancūzijoje. Galbūt daugiau nerimo nei didelis skaičius žmonių, teigiančių, kad ES pasirodė blogai, yra dar didesnis skaičius sakančių, kad ES neturi tam įtakos (daugiau nei pusė respondentų Prancūzijoje).

Susidūrusi su egzistencine grėsme, didžioji dauguma manė, kad niekas jiems nepadėjo – labai mažai žmonių juto paramą iš ES, tarptautinių daugiašalių institucijų ar didžiausių Europos ekonominių partnerių. Krizė padarė ilgalaikę žalą dviejų didžiausių Europos ekonominių partnerių (JAV ir Kinijos) reputacijai. Kinijos atveju europiečių požiūris labai pablogėjo tikriausiai dėl to, kaip krizė atskleidė agresyvią šalies tarptautinės veiklos pusę. Tuo tarpu daugelio europiečių akivaizdoje JAV įvaizdžio žlugimas, mūsų manymu, nėra tik dar vienas europiečių prieštaravimo DonaldoTrumpo būdui vykdyti užsienio politiką rodantis požymis. Tai taip pat rodo, kad COVID-19“ krizė privertė daugelį europiečių į JAV žiūrėti kaip į sudužusį hegemoną, kuriam negalima patikėti ginti Vakarų pasaulio.

Atrodo, kad COVID-19 kardinaliai pakeitė tai, kaip europiečiai mato pasaulį už savo žemyno ribų. Tai savo ruožtu paskatino juos iš naujo įvertinti ES vaidmenį. Atidžiau pažvelgę į duomenis galime sudėlioti tris psichinius modelius, kuriais Europos piliečiai naudojasi, norėdami suprasti pasaulį po krizės.

Pirma, turime „naujuosius šaltuosius karius“, kurie sudaro 15% apklaustųjų. Šie piliečiai mano, kad ateitis yra dvipolis pasaulis, kuriame JAV yra laisvojo pasaulio lyderė, o Kinija – autokratinės ašies, apimančios tokias valstybes kaip Rusija ir Iranas.

Antra, mes turime „pasidaryk pats“ atstovus, kurių yra dvigubai daugiau nei „naujųjų šaltųjų karių“ ir sudaro 29% apklaustųjų. Šie piliečiai tiki, kad po krizės mes gyvensime pasaulyje, kuriame visos valstybės turės spręsti klausimus pačios, sudarydamos patogesnes sąjungas su kitais žaidėjais, siekdamos apginti savo interesus.

Galiausiai, didžiausia ir politiškai svarbiausia grupė yra „strateginiai suverenistai“, kurie sudaro 42% apklaustųjų. Šie piliečiai mano, kad COVID-19 sukūrė blokų ir regionų pasaulį. Jų nuomone, Europos svarba šioje naujoje eroje priklausys nuo ES gebėjimo veikti kartu. Kai kuriuos buvusius kosmopolitus naujaisiais Europos suverenistais pavertė ne COVID-19, o tarptautinės bendruomenės nesugebėjimas sugalvoti veiksmingo bendro atsako. Jiems Europa nebėra daugiausia tik idėjų ir vertybių motyvuotas projektas. Tai likimo lemta bendruomenė, kuri turi susilieti ir savo ateities kontrolę perimti į savo rankas. Atsirandančią šios grupės pasaulėžiūrą geriausiai būtų galima apibūdinti kaip „progresyvų protekcionizmą“. Kai svarstoma, ar gamyba gali persikelti iš Kinijos į Europą, didžiausią paramą tokiam pokyčiui teikia didžiosios šalys – Prancūzija ir Vokietija. Atrodo, kad mažesnių šalių piliečiai protekcionizmą laiko mažiau perspektyviu.

Visos trys pasaulėžiūros yra visose tirtose šalyse, tačiau duomenys meta iššūkį daugeliui mūsų išankstinių sumanymų. Nors Rytų europiečiai dažnai apibūdinami kaip „naujieji šalti kariai“ – atsižvelgiant į nuožmų atlantizmą, kuris būdingas didelei regiono daliai – daugiausia „naujųjų šaltųjų karių“ turi Italija ir Prancūzija. Vokiečiai laiko save proeuropietiškais, tačiau 59% jų mano, kad pasaulį apibūdins save prižiūrinčios šalys.

Europos vyriausybės ir institucijos Briuselyje pastebėjo, kad dėl koronaviruso krizės Europa tapo aktualesnė rinkėjams. Gegužę pristatytas Prancūzijos ir Vokietijos atsistatymo planas galėtų būti naujo Europos istorijos etapo pradžia. Komentatoriai ES susitarimą greitai apibūdino „Hamiltono momentu“, teigdami, kad šis planas buvo sustojimo punktas kelyje į Jungtines Europos Valstijas, kuriose suverenumas būtų Briuselyje.

Vis dėlto mūsų apklausa rodo, kad Europos piliečių jausmai šiandien yra labiau panašūs į britų istoriko Alano Milwardo pareikštus jausmus, nei į federalistinių dokumentų trauką. Milwardo revizionizmo istorija „Europos tautos valstybės gelbėjimas“ (The European Rescue of the Nation State) teigė, kad varomoji Europos projekto jėga buvo nacionalinio suvereniteto susigrąžinimas, o ne sublimacija. Nors tiesa, kad Milwardo pasakojimas buvo apie tautas, gelbstinčias savo valstybes nuo joms būdingų konfliktų šeštajame dešimtmetyje, 2020 metais „daugiau Europos“ reikalavimas yra tautinių valstybių gelbėjimas nuo išorinio spaudimo. Mūsų duomenys rodo, kad matome daugiau „Milwardo momento“, nei „Hamiltono momento“; mažiau radikalaus žingsnio į federalizacijos procesą ir labiau populiarėjančio sutarimo dėl būtinybės suteikti Briuseliui didesnius įgaliojimus, taip gelbėjant tautinę valstybę.

Komentaro autoriai - Ivanas Krastevas, Liberalių strategijų centro pirmininkas ir Markas Leonardas, ECFR direktorius

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.