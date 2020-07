Nuolaidų būta, ar ne per daug?

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pirmąsias kadencijos metines švenčiantis prezidentas Gitanas Nausėda praėjusį laikotarpį vadina labai įdomiu ir permainingu, per kurį klaidų padaryta nebuvo. O apie tai, kad neva turime silpną prezidentą, pasak šalies vadovo, „dažniausiai kalba ta politologų dalis, kuri jaučiasi nusivylusi pernykščių rinkimų rezultatais“. Tiesa, vienos, didžiausios, klaidos G. Nausėda neišsigina – jo palaiminto susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus, nepaliaujančio šiurpinti visuomenės savo abejonių keliančiais sprendimais ir, ko gero, precedento neturinčiu elgesiu.

Savo sugyvenimą su valdančiąja koalicija prezidentas matuoja vetuotais įstatymais arba pateiktais Seimui įstatyminiais pasiūlymais. „Per metus buvo net dešimt veto, tai yra vienas iš aukščiausių istorinių rodiklių“, – interviu VŽ „rekordu“ dalijasi G. Nausėda.

Pirmieji jo santykiai su valdančiąja dauguma prasidėjo po inauguracijos, kai teko tvirtinti Vyriausybės sudėtį. Ypatingų pasikeitimų nebuvo, kol byrančiai valdžiai prisireikė naujų bendrininkų. Prasidėjęs postų turgus sudrumstė ir prezidento ramybę. Ant politinio aukuro pirmiausia atgulė susisiekimo ministras Rokas Masiulis: naujiesiems daugumos partneriams prisireikė strateginių postų – „viską sugebantys“ kandidatai jau matavosi net ir krašto apsaugos ministro kėdę. Nors prezidentas kumščiu per stalą ir netrenkė, tačiau reikia pripažinti, poziciją šiuo klausimu jis užėmė tikrai kietą.

Visiškai priešingai atsitiko su R. Masiulio įpėdiniu. „Susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus atvejis buvo ganėtinai specifinis, nes tuo metu, kai jį skyriau, man reikėjo pasirinkti: arba ši valdančioji koalicija, arba jokios Vyriausybės. Net ir matydamas kai kurias jo asmenines savybes, kurios manęs nežavėjo, nors tuomet nežinojau nė dešimtosios dalies to, kas vėliau paaiškėjo apie jo esamą ir buvusią veiklą, aš vis dėlto padariau šį sprendimą, nes, manau, valdančiosios koalicijos susiformavimas, dabar jau žvelgiant retrospektyviai, ko gero, buvo naudingas Lietuvai“, – aiškina G. Nausėda.

Prezidentas nežinojo. Užtat netrukus sužinojo, kad J. Narkevičius stebina ir piktina visuomenę ne tik abejotinais sprendimais, tačiau ir arogantišku bei gana įžūliu elgesiu. Prezidentas jam – ne autoritetas. Nebepasitiki, neįleidžia į prezidentūrą? Visa tai – jam nė motais. Sėdi toliau ministro krėsle it įasfaltuotas: lenkų partijos į valdžią prakišta persona jaučiasi visagalė – juk už pečių partiečiai, kurie kaipmat pasirengę išjudinti daugumos pamatus.

Valstybės vadovui beliko nuryti šią piliulę. Tiesa, politikai (tikriausiai tie, kurie „nusivylė pernykščių rinkimų rezultatais“) perspėja: ar tik šalies vadovas nelipa ant to paties grėblio? Mat, Rimantas Sinkevčius, naujasis ekonomikos ir inovacijų ministras, jau turi tam tikrų spalvų šleifą. „Jeigu manęs klaustų dėl mano pasirinkimo motyvų ketverių Vyriausybės darbo metų kadencijai, mano kriterijai būtų kitokie. Mes kalbame ne apie ketverius metus, o tik apie kelis mėnesius“, – aiškina prezidentas. Matyt, tikimasi, kad per kelis mėnesius daug prisidirbti neįmanoma. O dar R. Sinkevičius pasižadėjo pasitraukti, jei prezidentas bus nepatenkintas. „O dar jis remia mūsų Viešųjų pirkimų įstatymo projektą. Be to, kartu su frakcija jis yra parėmęs kai kuriuos kitus Prezidentūrai svarbius sprendimus“, – simpatijų pliusus dėlioja šalies vadovas

O dar valdančioji dauguma parėmė prezidento valstybinio banko idėją. Netiesiogiai jį šalies vadovas sieja su gerovės valstybe. Beje, penktadalis kadencijos praeita, o ar penktadalis gerovės valstybės vizijos idėjų bent pradėta įgyvendinti? G. Nausėda teigia dabar matematiškai negalintis įvardyti, ar tikrai penktadalis gerovės valstybės idėjų jau bent „pajudėjo“ .

Į būsimus Seimo rinkimus ir situaciją po jų G. Nausėda sako žiūrintis gana optimistiškai, bet kartu ir realistiškai – labai ryškaus politinės kultūros šuolio į priekį jis nesitiki. Kaip rodo ne vienų metų patirtis, politikų siekis žūtbūt išlikti valdžioje neretai pareikalauja pernelyg didelės kainos, skatinančios vis didesnį visuomenės nusivylimą.

VŽ apklausti verslininkai sako, kad iš prezidento norėtųsi tvirtesnės rankos, aktyvesnio nuomonės išsakymo, nes dabar, pasak jų, po Dalios Grybauskaitės prezidento institucija yra šiek tiek susvyravusi. Nepastebėta iniciatyvų diskutuoti ir ieškoti, kaip pagerinti verslo sąlygas – išskyrus vieną kitą deklaratyvų pareiškimą. To bendravimo tiesiog nėra, o verslas sukasi kaip gali – todėl linki daugiau bendradarbiauti su verslu, kartu ieškoti efektyviausių sprendimų, duodančių didžiausią naudą šalies ekonomikai ir visuomenei.

