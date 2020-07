Pandemijos grėsmę menkinusiam Brazilijos prezidentui patvirtintas COVID-19

Adriano Machado („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaro antradienį pranešė, kad jam ankstesnę dieną atliktas testas koronavirusinei infekcijai COVID-19 nustatyti buvo teigiamas, bet pabrėžė, kad jaučiasi „visiškai gerai“ ir kad jam pasireiškė tik lengvi simptomai.

Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų lyderis daugeliui kėlė pasipiktinimą savo pareiškimais, menkinančiais COVID-19 pandemijos, per kurią šioje Pietų Amerikos šalyje užsikrėtė 1,6 mln. žmonių ir daugiau kaip 65.000 jų mirė, keliamą grėsmę. Be to, J. Bolsonaro dažnai nepaisydavo socialinio atstumo reikalavimų.

COVID-19 testo rezultatai „buvo gauti, ir jie teigiami“, J. Bolsonaro sakė interviu televizijai iš savo rezidencijos sostinėje Brazilijoje. Prezidentas pridūrė, kad gydosi hydroksichlorokvinu ir azitromicinu.

Hidroksichlorokvinas yra antimaliarinis preparatas, taip pat naudojamas vilkligei gydyti, o antibiotiko azitromicino gali būti skiriama plaučių uždegimo atvejais.

65 metų J. Bolsonaro sakė sunegalavęs sekmadienį, o pirmadienį simptomai paaštrėjo – prezidentas jautė „nuovargį, negalavo, o temperatūra buvo pakilusi iki 38 laipsnių“.

Vis dėlto jis tvirtino, kad jaučiasi „gerai, ramiai“ ir nusiėmė apsauginę kaukę, kad tai pabrėžtų.

„Gyvenimas tęsiasi. Toliau rūpinsimės, ypač senyvais žmonėmis ir sergančiais kitomis ligomis, kurios yra rizikos veiksnys“, – pridūrė J. Bolsonaro ir pakartojo savo dažną pareiškimą, kad kovos su COVID-19 pandemija priemonių „šalutinis poveikis“ neturėtų būti blogesnis nei pačios ligos.

Pirmadienį J. Bolsonaro sakė, kad jam buvo atliktas testas koronaviruso infekcijai nustatyti. Televizijai „CNN Brazil“ prezidentas taip pat sakė, kad vienoje karinėje ligoninėje jam dėl visa pikta buvo peršviesti plaučiai.

Vietos žiniasklaida nurodė, kad visi prezidento darbotvarkės punktai ateinančiai savaitei buvo atšaukti.

PSO užuojauta

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), ne kartą sulaukdavusi J. Bolsonaro kritikos strėlių dėl savo atsako į COVID-19 pandemiją, pareiškė užuojautą dėl Brazilijos lyderio ligos ir pareiškė, kad tai „pabrėžia šio viruso tikrovę“.

„Šiuo atžvilgiu nė vienas nėra ypatingas: visi potencialiai esame paveikiami, – per virtualią spaudos konferenciją sakė PSO atsako į krizes direktorius Michaelas Ryanas. – Linkime ponui Bolsonaro ir jo šeimai geriausios kloties.“

Koronaviruso protrūkio pradžioje J. Bolsonaro paniekinamai atsiliepdavo apie šios ligos keliamą riziką ir iš pradžių vadino ją „menku gripu“, taip pat nesilaikė socialinio atstumo taisyklių ir kitų apsaugos priemonių – pavyzdžiui, viešumoje nedėvėdavo kaukės.

Pagal užsikrėtusiųjų ir COVID-19 aukų skaičių Brazilija šiuo metu yra antra pasaulyje po Jungtinių Valstijų.

J. Bolsonaro anksčiau triskart buvo atlikti COVID-19 testai, bet jų rezultatai buvo neigiami.

Pirmadienį prezidentas antrąkart sušvelnino teisės aktą, reikalaujantį viešose vietose dėvėti kaukes.

Šeštadienį J. Bolsonaro socialiniuose tinkluose paskelbė nuotrauką, kurioje matyti, kaip jis, neužsidėjęs kaukės, pietauja su JAV ambasadoriumi ir keliais ministrais Amerikos nepriklausomybės dienos proga.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.