Ką „tęs“ R. Sinkevičius?

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Likus kiek daugiau nei trims mėnesiams iki Seimo rinkimų, premjeras Saulius Skvernelis pasiūlė kandidatą į ekonomikos ir inovacijų ministrus. Sėsti į šią kėdę pretenduoja Rimantas Sinkevičius – „grupės draugų“, atskilusių nuo socialdemokratų ir prisišliejusių prie valdančiųjų, atstovas.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) nuo praėjusių metų gruodžio išbuvo be tikro vadovo – buvęs ministras Virginijus Sinkevičius tuomet pradėjo eiti aplinkos eurokomisaro pareigas. Verslo atstovai ne kartą ragino valdančiuosius paskirti šios strategiškai svarbios institucijos ministrą, tačiau šie, prezidentui išbrokavus jų kandidatą Luką Savicką, daugiau iniciatyvos neberodė.

Tuštuma EIM vadovo kėdėje ypač pasijuto užklupus koronaviruso pandemijai, kai Lietuva nugrimzdo į trijų mėnesių karantiną. Verslui prasidėjo sunkios dienos, įmonės stabdė veiklą, pristigo apyvartinių lėšų, siuntė darbuotojus į prastovas ar net dalį jų atleido. Valstybės žadėta pagalba ilgam įstrigo starto linijoje, o ir ją kirtus, lėšos vangiai tekėjo verslo link. Prezidento vyriausiasis patarėjas Povilas Mačiulis skaičiuoja, kad šiuo metu tik 11% suplanuotos paramos pasiekė verslą.

„Priemonių šiuo metu yra daug, jos, tiesą sakant, ne visos gerai veikia. Vienos yra nepatrauklios verslui, kitos yra per daug biurokratizuotos, kitos veikia gana gerai. Visą kompleksą priemonių reikia peržiūrėti ir tos, kurios neveikia, išsiaiškinti, kodėl: ar tai per didelė biurokratinė našta verslui, ar per brangiai kainuojantis dalykas, ar tiesiog nepatrauklu ir rizikinga verslui“, – po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pirmadienį <URL destination="https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/06/29/tapes-ekonomikos-ministru-r-sinkevicius-perziuretu-pagalba-verslui">sakė R. Sinkevičius.</CHARACTER>

</URL><CHARACTER style="$ID/Hyperlink">Paklaustas, kaip vertina savo kandidatūrą, jis teigė, kad save vertinti yra sudėtinga. Kartu juokavo, jog jam patinka, kad „Sinkevičius pradėjo, Sinkevičius tęsė, Sinkevičius tęs“. Priminsime, kad ūkio ministru Vyriausybėje buvo jo sūnus Mindaugas Sinkevičius, iš kurio pareigas perėmė Virginijus Sinkevičius.

R. Sinkevičius savo biografijoje mini du pomėgius: gamtą ir medžioklę. Šios aistros du Sinkevičius, tėvą ir sūnų, matyt, ir „sugundė“ pažeisti įstatymą: 2017 m. birželį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) paskelbė, kad sūnus, būdamas ūkio ministru, narystę medžiotojų būreliuose deklaravo tik jai pradėjus tyrimą ir taip pažeidė įstatymus. VTEK konstatavo, kad medžioklių tinkamai nedeklaravo ir įstatymą taip pat pažeidė M. Sinkevičiaus tėvas, buvęs susisiekimo ministras R. Sinkevičius. Abu politikai, medžioti į miškus ėję su verslininkais, aiškino nežinoję, kad tai reikia deklaruoti, – jie dievagojosi, kad medžioklės su verslininkais nepaveikė jų sprendimų aukštuose postuose. Esą medžioklėse kalbama tik apie gamtą. Du „paprasti“ pomėgiai.

Politikas savo senbuvio portfelyje turi abejotinos patirties: jam vadovaujant ministerijai, „Lietuvos geležinkeliuose“ vyravo nepotizmas ir įvairaus pobūdžio piktnaudžiavimas etc. Nekokybiškai nutiesti keliai, kuriuose per plona asfalto danga buvo aptikta susisiekimo ministro Roko Masiulio iniciatyva, – dar vienas tuomet ministru buvusio R. Sinkevičius „nuopelnas“.

Ekonomikos ir inovacijų ministro reikia – tai nekvestionuojama. Tiksliau, reikėjo jau seniai. Verslas to prašė, dabar gavo – kandidatas pateiktas. Klausimas, ar R. Sinkevičius, jei prezidentas patvirtintų jo kandidatūrą, ką nors nuveiktų per mažiau nei 4 mėnesius? Greičiausiai tai bus tik nominali pareiga, laikinas pozicijos užpildymas – kad atėjus rinkimams į Seimą persona neprapultų užmarštyje.

Tačiau, atrodo, kad pinigus paskirstyti jis tikrai sugebės. Svarbiausia, kad juos padalytų ne tik draugams – tad reikėtų procesą sekti įtempus akis. Neabejotina, kad rinkoje kas nors pasakys: geriau jokio ministro nei toks. Valdantieji taip ilgai ieškojo jo, tačiau, regis, rado ne geriausią. Subyrėjo valstiečių lyderio Ramūno Karbauskio pompastika, kad galima išsiversti su „profesionalų Vyriausybe“. Dabar matyti, kad tie patys politikai „tinka“ visiems postams. Svarbu, kad neiširtų „grupelė draugų“. Kandidatas į ministrus – nuo Socialdemokratų partijos atskilusios ir Socialdemokratų darbo partiją įkūrusios grupės atstovas. Šis naujadaras apdairiai ir laiku prisišliejo prie valdančiųjų frakcijos Seime – juk smulki „senų vilkų“ grupelė vargu ar ką benuveiktų politinėje padangėje. Ir štai, kadrų kalvėje nieko naujo: ištikimiesiems bendražygiams – postas.

VŽ mano, jog šiuo ėjimu Valstiečių partija tik dar kartą įrodė, kad yra neįgali, kad tai – ne partija, o tik lozungas. Arba – sambūris, neturintis intelektinio kapitalo, visiškai nesugebantis valdyti valstybės.

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) - redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai. Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos enciklopedija