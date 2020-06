Aštuonis mėnesius ieškotas ministras paskirtas pusmečiui darbo 

Rimantas Sinkevičius, naujasis ekonomikos ir inovacijų ministras. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) atstovas Rimantas Sinkevičius paskirtas naujuoju ekonomikos ir inovacijų ministru. Tokį dekretą antradienį pasirašė prezidentas Gitanas Nausėda. Tą pačią dieną R. Sinkevičius prisiekė Seime, po ko jis oficialiai pradėjo eiti naujojo Vyriausybės nario pareigas.

Pagal Konstituciją, ministrus premjero teikimu skiria ir atleidžia prezidentas. Premjeras Saulius Skvernelis pirmadienį oficialiai pateikė R. Sinkevičiaus kandidatūrą valstybės vadovui. G. Nausėda tą pačią dieną susitiko su pretendentu ir aptarė svarbiausius jo laukiančius darbus.

Antradienio rytą pranešta apie prezidento pasirašytą dekretą dėl R. Sinkevičiaus paskyrimo ekonomikos ir inovacijų ministru. Netrukus paskutiniame Seimo pavasario sesijos posėdyje surengta jo prisaikdinimo ceremonija. Priesaiką priėmė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Po priesaikos R. Sinkevičius oficialiai pradėjo eiti ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovo pareigas R. Sinkevičius eis tik apie pusmetį – šiemet gruodį turėtų būti prisaikdinta nauja Vyriausybė, suformuota po spalį vyksiančių naujojo Seimo rinkimų.

„Naujasis ministras turės vos keletą mėnesių itin svarbiems darbams atlikti. Lauksiu iš jo tvirtos lyderystės skirstant paramą krizę patiriančiam verslui, kuriant skaidresnę viešųjų pirkimų sistemą, užtikrinant profesionalų valstybės ir savivaldybių įmonių valdymą, stiprinant regionų ekonomiką“, – sakė šalies vadovas.

Prezidentas pabrėžė, kad R. Sinkevičius turi užtektinai patirties ir politinės įtakos, kad galėtų sudėtingu priešrinkiminiu laikotarpiu pasiekti valstybei svarbių rezultatų.

68-erių R. Sinkevičius yra Seimo LSDDP frakcijos seniūnas, parlamentinio Ekonomikos komiteto pirmininkas. 2012–2016 m. jis ėjo susisiekimo ministro pareigas.

„Svarbiausios kandidatui keliamos užduotys – pandemijos sukeltų pasekmių mažinimas ir situacijos stabilizavimas, INVEGA priemonių įgyvendinimo spartinimas, numatytų priemonių įgyvendinimo numatytais terminais užtikrinimas“, – tokie, anot Vyriausybės pranešimo spaudai, uždaviniai keliami naujajam Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovui.

Anot Vyriausybės, „ministerijai taip pat keliama užduotis efektyviai skatinti ekonomiką ir strategiškai investuoti, siekiant išnaudoti pandemijos metu atsiradusias galimybes“, taip pat „būtinas didesnis dėmesys turizmo sektoriui“.

Po susitikimo su prezidentu R. Sinkevičius pirmadienį užsiminė, kad tapęs ekonomikos ir inovacijų ministru peržiūrės pagalbos nukentėjusiam nuo koronaviruso krizės verslui tvarką.

„Priemonių šiai dienai yra daug, jos, tiesą sakant, ne visos gerai veikia. Vienos yra nepatrauklios verslui, kitos yra per daug biurokratizuotos, kitos veikia pakankamai gerai. Visą kompleksą priemonių reikia peržiūrėti ir tos, kurios neveikia, išsiaiškinti, kodėl: ar tai per didelė biurokratinė našta verslui, ar per brangiai kainuojantis dalykas, ar tiesiog nėra patrauklu ir rizikinga verslui“, – sakė R. Sinkevičius.

„Tos priemonės, kurios neveikia, galėtų būti naikinamos arba kaip nors modifikuojamos, o tos, kurios neveikia dėl valstybės tarnybos požiūrio, dėl biurokratinių dalykų, reikia tuos trūkumus šalinti“, – pridūrė jis.

Ekonomikos ir inovacijų ministro pareigos laisvos jau aštuonis mėnesius – nuo praėjusių metų lapkričio, kai buvęs ministras Virginijus Sinkevičius pradėjo eiti aplinkos eurokomisaro pareigas. Visą šį laiką ekonomikos ministro pareigas laikinai ėjo energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Šiemet vasarį G. Nausėda atmetė S. Skvernelio į ministrus pateiktą savo patarėjo Luko Savicko kandidatūrą.

Beje, iki 2017 m. vėlyvo rudens ekonomikos ministru (tuomet šios pareigos vadintos ūkio ministru) daugiau kaip metus dirbo dabar naujuoju ministerijos vadovu paskirtojo R. Sinkevičiaus sūnus Mindaugas Sinkevičius. Jis atsistatydino, kai iš valdančiosios koalicijos pasitraukė jo atstovaujama Socialdemokratų partija. Dabar M. Sinkevičius yra Jonavos rajono meras ir Savivaldybių asociacijos prezidentas.