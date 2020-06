Trišalė taryba neskuba apsispręsti dėl kitų metų MMA

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vyriausybei, darbdaviams ir darbuotojams atstovaujanti Trišalė taryba bent iki vasaros pabaigos atidėjo svarstymus dėl minimalios mėnesio algos (MMA) didinimo kitąmet. Socialiniai partneriai sutarė, kad tebėra daug neapibrėžtumo dėl ekonominės situacijos vystymosi, todėl nuspręsta palaukti naujausių duomenų apie ūkio padėtį ir plėtrą koronaviruso krizės akivaizdoje.

Pirmadienį surengtame Trišalės tarybos posėdyje surengtos pirmosios diskusijos dėl to, kokia šios institucijos pozicija 2021 m. taikomo MMA klausimu.

Pasiūlė palaukti naujausių duomenų ir tendencijų

„Kaip žinia, pagal įstatymą, turėjome dar iki birželio 15 d. apsispręsti, bet karantinas pakoregavo šiuos planus. Tad manome, kad dabar būtų pats laikas spręsti, nes ir premjerui netrukus bus laikas apsispręsti šiuo klausimu“, – posėdyje sakė Inga Ruginienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadovė.

Pasak jos, konfederacija siūlytų kitąmet MMA padidinti 48 Eur – nuo šiųmetinių 607 Eur iki 655 Eur.

Bet darbdavių ir Vyriausybės atstovai Trišalėje taryboje tikino, kad šiuo metu dar nėra galimybės apsispręsti dėl MMA dydžio nustatymo kitiems metams, nes koronaviruso krizės apimtoje ekonomikoje tebėra daug neaiškumo ir reikia daugiau aktualių bei tikslesnių duomenų apie padėtį šalies ūkyje, ypač darbo rinkoje.

„Kadangi iki šių metų pradžios skelbtos vidutinio darbo užmokesčio (VDU) prognozės, akivaizdu, buvo pernelyg optimistinės dėl staiga kilusios ir šiuo metu vis tebesitęsiančios situacijos, siūlytume įmanomai vėlesniam laikui atidėti šį svarbų apsisprendimą dėl MMA, nes neapibrėžtumo tebėra daug. Manytume, kad bent iki rugsėjo reikėtų atidėti, kai matysime, kokie yra naujausi duomenys apie II ketv. VDU“, – Trišalei tarybai sakė Lietuvos banko atstovas Aurelijus Dabušinskas.

Su juo sutiko ir „Sodros“ vadovė Julita Varanauskienė. Ji pateikė naujausią turimą statistinę informaciją apie darbo užmokestį – jis šiemet balandį ir gegužę, t. y. per patį karantino įkarštį, santykinai kiek padidėjo, tačiau kartu bent 2,5 proc. punktais padidėjo ir nedarbas. Tad „Sodra“ nekonstatuoja VDU padidėjimo per pirmuosius penkis šių metų mėnesius.

Be to, J. Varanauskienė pranešė, kad gaunančiųjų MMA arba mažiau per šių metų pirmuosius penkis mėnesius padaugėjo nuo 145.000 iki 170.000 žmonių.

Profsąjungos norėtų sprendimo kuo greičiau

„Kaip matome, dar nesame iki galo išsprendę trumpojo periodo problemas, susijusias su darbo vietų išsaugojimu šioje neapibrėžtoje situacijoje. Todėl tikrai nereikia dabar staigių sprendimų, o reikia daugiau tikslesnių duomenų. Atidėkime rudeniui“, – sakė Andrius Romanovskis, Verslo konfederacijos vadovas.

„Investuotojų nuotaikos yra labai suprastėjusios, kol kas vyrauja neaiškumas, kaip čia viskas vystysis toliau. Todėl siūlome arba išvis spręsti dėl MMA nedidinimo kitąmet, arba grįžti prie šio klausimo kiek vėliau, kai turėsime daugiau įvairių duomenų“, – jam antrino Rūta Skyrienė, „Investuotojų forumo“ vykdomoji direktorė.

Tuo metu profsąjungų atstovai ragino neatidėlioti klausimo dėl MMA tokiam ilgam laikotarpiui. I. Ruginienė tikino, kad Trišalėje taryboje prie šio klausimo grįžti reikėtų ne vėliau kaip liepos pabaigoje.

Bet Tarybos posėdžiui pirmininkaujanti Eglė Radišauskienė, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė, atstovaujanti Vyriausybei, pasiūlė nustatyti, kad prie klausimo apie MMA bus sugrįžta tuomet, kai rugpjūtį ir rugsėjį bus gauti naujausi duomenys apie ekonomikos plėtrą, situaciją darbo rinkoje bei VDU statistika.

Didės, bet ne tiek, kiek tikėtasi

Premjeras Saulius Skvernelis pirmadienį pareiškė, kad MMA kitąmet didės, tačiau ne tiek, kiek tikėtasi anksčiau: „Bus pokytis, tik gal ne tokio dydžio, kokie buvo lūkesčiai metų pradžioje. Bus atsižvelgta į kriterijus, kuriuos turėsime realiai po šios pandemijos. MMA yra siejama su vidutiniu darbo užmokesčiu, tam tikra procentinė dalis.“

Trišalė taryba yra nusprendusi, kad MMA turi sudaryti 45-50% vidutinės algos. Dabar ji siekia 47,5% – 607 Eur (iki mokesčių).

„Sodros“ vadovė J. Varanauskienė praėjusią savaitę sakė, jog bendras darbo užmokestis, nuo kurio skaičiuojamos „Sodros“ įmokos, šiemet bus 0,8% mažesnis nei pernai.

Prezidento Gitano Nausėdas patarėjas Simonas Krėpšta anksčiau yra sakęs, jog Europos Komisija prognozuoja, kad atlyginimai Lietuvoje šiemet gali kristi daugiausiai Europoje – 8%.

MMA nuo šio sausio padidėjo 52 Eur – nuo 555 iki 607 Eur, o „į rankas“ – 41 Eur – nuo 396 iki 437 Eur.

