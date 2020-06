Rokiruotė prezidentūroje – viena partija sužaista?

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nesulaukę nė pirmųjų prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos metinių, iš jo komandos pasitraukė trys vyriausieji patarėjai. Kadangi tikslaus atsakymo dėl šios „emigracijos“ negauta nei iš šalies vadovo, nei iš su juo atsisveikinusių patarėjų, o apie būsimus pokyčius kalbama puse lūpų, viešumoje kelias dienas buvo purenama dirva įvairioms interpretacijoms ir spekuliacijoms. Ir tik ketvirtą dieną, sekmadienio pavakarę, šalies vadovas grįžo prie šios temos, tačiau ir toliau kalbėjo tik aptakiomis frazėmis.

Ketvirtadienį iš prezidentūros atskriejo žinia, kad prezidento komandą palieka vyriausieji patarėjai Jonas Vytautas Žukas, Sonata Šulcė ir Aistis Zabarauskas. Išskyrus G. Nausėdos išreikštą „pasitikėjimą šiais žmonėmis“ ir „žmogišku dėkingumu“ pasipildančią pagarbą, daugiau jokio paaiškinimo visuomenė neišgirdo.

„Pirmieji kadencijos metai yra vienas sudėtingiausių etapų, kai reikia praminti naujus dalykinių ryšių takus prezidento institucijos santykiuose, tiek su kitomis valdžios grandimis ir visuomenės grupėmis, tiek čia, institucijos viduje, tarp patarėjų grupių. Tuo pat metu reikia brėžti aiškias politines linijas ir jas įgyvendinti“, – sakė prezidentas. Įžvelgti prasmę šioje šaradoje sunku, kaip ir sunku atrasti, kokios „politinės linijos“ buvo brėžiamos pirmaisiais kadencijos metais, ką ir kalbėti apie jų įgyvendinimą.

Portalui LRT.lt kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus kalbėjo, kad tokie pasikeitimai – nieko naujo. Jis prisiminė, kad panašių permainų būta ir jo komandoje, tačiau jos buvo kiek vėliau, o ne tik baigiantis pirmiesiems kadencijos metams. „Tačiau reikia žinoti priežastis. Arba yra nesutarimai su prezidento vykdoma politika, arba darbas, kurio tikėjosi patarėjai būdami prezidentūroje, nepatenkino jų pačių įsitikinimų ir norų, tai jie pasitraukė ten, kur jiems atrodo geriausia“, – svarstė V. Adamkus.

Dėl patarėjų pasitraukimo iš gana svarbių postų dėliojamos įvairios versijos, tačiau patvirtinti ar paneigti sklandančias versijas gali tik jie patys. O jie to daryti neskuba arba išvis nelinkę.

Tad į spėliones tenka įsitraukti politologams ir politikams. Vieni mano, kad paskatinti trauktis galėjo įtampa, nuovargis nuo viešumos, kiti tai aiškina normaliu darbiniu pasikeitimu. Pasak Liberalų sąjūdžio nario, parlamentaro Eugenijaus Gentvilo, G. Nausėda dar kadencijos pradžioje padarė klaidų. Pavyzdžiui, prisiminė liberalas, vos pradėjęs dirbti įvardijo savo komandą kaip geriausią Lietuvos istorijoje prezidentūros komandą. Nepatyręs politikas paskubėjo ištarti „Op“ dar nė nepriartėjęs prie griovio krašto – mėginimas šoktelėti į istoriją buvo pernelyg ankstyvas.

„Dabar yra tik vidinės virtuvės klausimai – ar prezidentas liepė dingti kai kuriems patarėjams, ar kai kurie patarėjai numojo ranka ir sako, kad nebegali, turi galvoti apie savo profesinę reputaciją ir traukiasi“, – ELTAI teigė E. Gentvilas.

„Taip jau atsitiko, kad prezidentas yra politikos naujokas ir politinis nulis. Paprastai politinis nulis turėtų kviesti kietus patarėjus, kurie gebėtų ir galėtų kietai kalbėtis su partijų lyderiais, Seimo, Vyriausybės nariais. Bet nutiko taip, kad prezidentas į patarėjus irgi pasikvietė politikos naujokus“, – VŽ komentavo žurnalistas Rimvydas Valatka.

Viešųjų ryšių specialistai pasigenda prezidentūroje proaktyvumo. Jie stebisi, kodėl apie pokyčius Simono Daukanto aikštėje vėl kalbama puse lūpų. „Kodėl nebandoma nueiti amerikietišku keliu? Kodėl neatsistoti ir atvirai nepasakyti, kad po metų bendro darbo norime atsinaujinti? Kad matome ir suprantame kritiką, tačiau einame į priekį?“ – retoriškai klausia Artūras Jonkus, komunikacijos agentūros „Agency 1323“ vadovas, ryšių su visuomene agentūrų asociacijos RSVA tarybos pirmininkas.

Vakar po pietų G. Nausėda tarsi mėgino paaiškinti, kas lėmė pokyčius jo komandoje, tačiau ir vėl nieko konkretaus neišgirdome, išskyrus tai, kad „du iš tų trijų patarėjų turi mažus vaikus, turi šeimas, kurios taip pat reikalauja dėmesio“ (kokia naujiena!), o V. Žukas galimai buvo nepasiruošęs staigiems pokyčiams.

VŽ mano, jog visiškai natūralu, kad komandos po tam tikro periodo atsinaujina, ir to nereikia bijoti pripažinti. Net jei tai šiuo atveju įvyko gana greitai. Tačiau kalbėjimas puse lūpų tik palieka erdvę interpretacijoms bei spekuliacijoms ir taip išryškina esminę problemą – vėluojančią prezidentūros reakciją, deja, matomą per dažnai. Komunikacija per šiuos metus buvo toli gražu ne aukščiausio lygio, atrodo, kad ir toliau einama tuo pačiu keliu.

