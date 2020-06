Globalios katastrofos tikimybė per ateinantį dešimtmetį – 33%

Ugnikalnio Ejafjadlojokudlio išsiveržimas Islandijoje 2010 m. balandį. Juano Carloso Munozo („Scanpic“) nuotr.

2020-ieji įeis į istoriją kaip pasaulinės ekonomikos sukrėtimo metai – dėl COVID-19 pandemijos finansų rinkos išgyvena vieną didžiausių kryčių per daugybę dešimtmečius. Panašūs ar dar dramatiškesni raidos scenarijai galimi ir ateityje – „Deutsche Bank“ skaičiuoja, kad globalios katastrofos, kuri per ateinančią dekadą gali negailestingai supurtyti pasaulio ekonomiką, tikimybė siekia 33%.

„Deutsche Bank“ analitikai išanalizavo įvairius faktorius, kurie per ateinančius 10 metus gali turėti lemtingos įtakos globaliai ekonomikai ir milijardams planetos gyventojų. Analitikų vertinimu, šiuo laikotarpiu gali įvykti mažiausiai viena iš keturių tipų katastrofų – smogti žymiai pavojingesnio nei COVID-19 gripo pandemija, kuri nusineštų daugiau nei 2 mln. žmonių gyvybes, įvykti didžiulis ugnikalnio išsiveržimas, kuris lemtų klimato pasikeitimą ir sutrikdytų transporto sektoriaus veiklą, kilti galinga saulės audra, kuri išvestų iš rikiuotės elektroninius įrenginius bei ryšių infrastruktūrą, prasidėti globalus karas arba įvykti itin rimta branduolinė avarija.

„Tai realios rizikos, ir po pirminio jų poveikio sekančios antrojo ciklo pasekmės gali turėti reikšmingos įtakos, lygiai kaip koronovirusas lėmė ekonomikos sustojimą ir globalų nuosmukį“, – rašo Vokietijos bankas.

„Deutsche Bank“ konstatuoja, kad COVID-19 pasaulinei ekonomikai turėjo reikšmingos įtakos. Tačiau primena, kad dabartinės pandemijos pasekmės nėra tokios rimtos kaip 1918 m. siautusio ispaniškojo gripo ar maro, kuris prieš keletą šimtmečių siaubė Europą.

Dar 2017 m., prieš COVID-19 išplitimą, buvo paskaičiuota, jog esama 2% tikimybės, kad pasaulis kiekvienais metais gali susidurto su gripo pandemija, kuri nusineš daugiau nei 2 mln. žmonių gyvybes. Matant, kokį rimtą ekonominį nuosmukį ir ribojimus daugelyje šalių sukėlė COVID-19, dar rimtesnė pandemija gali turėti katastrofiškas pasekmes, taip pat ir ekonomine prasme, nurodo tyrėjai.

Galingo ugnikalnio išsiveržimo tikimybė, anot tyrėjų, siekia 0,15% per vienerius metus. Tokie išsiveržimai daro ilgalaikį griaunamąjį poveikį netoli esančioms teritorijoms, o taip pat trumpalaikę įtaką globaliam klimatui. Vokietijos bankas nurodo, kad ugnikalniai gali tapti viena didžiausių rizikų pasauliniam stabilumui.

Tyrėjai primena, kad atokiai nuo pasaulinių transporto kelių esančioje Islandijoje 2010 m. balandį išsiveržus ugnikalniui Ejafjadlojokudliui gana ilgam laikui buvo sutrikdyti keleivių ir krovinių pervežimai visoje Europos oro erdvėje, tai turėjo ir palyginti nemažas ekonomines pasekmės.

Didžiulė saulės audros, kuri gali sukelti ilgalaikes neigiamas pasekmes Žemėje, tikimybė siekia 1,06% per vienerius metus. Tai palyginti naujas rizikos ekonomikai faktorius. Šiais laikais saulės audra gali rimtai pažeisti globalias ryšių struktūras ir taip palikti pasaulio ekonomiką be gyvybiškai svarbios infrastruktūros. Dėl to kuriam laikui nutrūktų itin svarbių ir kasdien vartojamų paslaugų, tokių kaip interneto ryšys, tiekimas. Vienas tokių pavyzdžių — 1989 m. dėl geomagnetinės audros be elektros energijos 9-oms valandoms buvo likusi Kvebeko provincija Kanadoje, dėl to sutriko ir provincijos ryšių infrastruktūra.

Pasak „Deutsche Bank“, globalaus karo arba branduolinė avarijos tikimybė siekia 0,625% per vienerius metus. Bankas nurodo, kad šiuo metu padėtis pasaulyje žymiai ramesnė nei buvo prieš šimtą metų – tikimybė, kad pasaulio valstybės įsitrauks į globalius karo veiksmus, yra gerokai mažesnė. Tačiau šis rizikos faktorius išlieka ir šiomis dienomis, o jo tikimybę įvertinti gana sudėtinga dėl gausybės įvairių faktorių.