D. Trumpas prašė Kinijos pagalbos rinkimuose, rašo knygoje J. Boltonas

D. Trumpas ir J. Boltonas. Oliver Contreras („ZUMAPRESS“/„Scanpix“) nuotr.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas prašė Kinijos lyderio Xi Jinpingo pagalbos laimėti šių metų prezidento rinkimus, savo knygoje rašo buvęs prezidento nacionalinio saugumo patarėjas Johnas Boltonas.

Pernai birželį vykusio susitikimo su Xi Jinpingu metu, Jungtinių Valstijų vadovas „stulbinamai pasuko pokalbį apie JAV prezidento rinkimus, užsimindamas apie Kinijos ekonominius pajėgumus paveikti vykstančias kampanijas, prašydamas Xi užtikrinti, jog jis laimės“, savo knygoje rašo J. Boltonas.

Knygos „Kambarys, kuriame tai įvyko: Baltųjų rūmų memuarai“ (The Room Where It Happened: A White House Memoir) ištraukose, kurias skelbia leidiniai „The Washington Post“, „The New York Times“ ir „The Wall Street Journal“ (WST), sakoma, kad D. Trumpas pabrėžė Amerikos ūkininkų svarbą ir, kad Kinijoje išaugus sojų ir kviečių pirkimams – tai galėtų paveikti rinkimų rezultatus JAV.

D. Trumpas interviu WST išvadino J. Boltoną melagiu, o interviu „Fox News“ teigė, kad buvęs patarėjas pažeidė įstatymą įtraukdamas į knygą įslaptintą medžiagą.

Baltieji rūmai siekė sustabdyti J. Boltono knygos leidimą, apie kurią jau buvo žinoma praėjusią žiemą, prezidento D. Trumpo apkaltos JAV Senate svarstymo įkarštyje. Buvęs prezidento nacionalinio saugumo patarėjas J. Boltonas atsistatydino pernai rugsėjo pradžioje.

JAV Teisingumo departamentas šį trečiadienį pateikė prašymą Kolumbijos apygardos teismui, prašydamas skubiai apsvarstyti prašymą uždrausti J. Boltono knygos, kurioje yra įslaptintos informacijos, leidimui. JAV prašo paskirti teismo posėdį birželio 19 d., nes J. Boltono knygą planuojama išleisti birželio 23 d.

Žibalas į kritikos ugnį

Vis dėlto J. Boltono pasėti įtariamai suteikia naujų argumentų D. Trumpo kritikams, artėjant lapkričio 3 d. vyksiantiems JAV prezidento rinkimams, pastebi „Reuters“.

Pagrindinis jo konkurentas – demokratų kandidatas ir buvęs JAV viceprezidentas Joe Bidenas pareiškė, kad, jeigu šios žinios tikros, jos ne tik moraliai smerktinos, bet ir liudija tai, kad D. Trumpas pažeidė savo „šventus įsipareigojimus Amerikos žmonėms“.

J. Boltono knygos ištraukos paskelbtos praėjus vos porai savaičių, kai kitas buvęs D. Trumpo komandos narys – generolas Jimas Mattisas pasmerkė prezidento D. Trumpo veiksmus reaguojant į protestus Jungtinėse Valstijose, kilusius po George Floyd‘o žūties.

„D. Trumpas yra pirmasis prezidentas mano gyvenime, kuris nesistengia suvienyti Amerikos žmonių, ir nė nemėgina to daryti“, — parašė generolas J. Mattisas. Buvęs JAV gynybos sekretorius atsistatydino 2018 m., nesutikdamas su D. Trumpo politika Sirijoje ir nuo to laiko buvo atsitvėręs tylos siena ir nekomentavo jokių prezidento D. Trumpo veiksmų.