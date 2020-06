D. Trumpas paskelbė perpus mažinantis Vokietijoje dislokuotų JAV karių kontingentą

Dougo Millso (ZUMAPRESS.com / „Scanpix“) nuotr.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį paskelbė perpus sumažinsiantis Vokietijoje laikomą amerikiečių karių kontingentą, nes Berlynas „vėlavo mokėti“ savo įnašus į NATO ir „griežtai“ grasino Jungtinėms Valstijoms prekybos klausimais.

D. Trumpas žurnalistams sakė, kad šiuo metu Vokietijoje laikoma 52.000 karių ir kad jų skaičius bus sumažintas iki 25.000.

„Jungtinėms Valstijoms tai milžiniška kaina, – kalbėjo jis. – Taigi, sumažinsime skaičių iki 25.000 karių.“

D. Trumpo pateiktas skaičius buvo netikslus, nes Pentagonas nurodo, kad Vokietijoje nuolat dislokuojama 34.000–35.000 karių. Dėl rotacijos šioje šalyje gali būti laikinai sutelkta iki 50.000 amerikiečių karių.

Tačiau JAV prezidento žinia Vokietijai, Europai ir Amerikos vadovaujamam NATO aljansui buvo garsi ir aiški.

JAV pajėgos šioje geopolitiškai itin svarbioje šalyje laikomos nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos ir Šaltojo karo metais sudarė didžiąją dalį NATO įprastinių pajėgų, skirtų gintis nuo Sovietų Sąjungos.

Vadovaujant prezidentui Vladimirui Putinui Rusijos karinės ambicijos vėl padidėjo, tad JAV pajėgų vaidmuo per pastaruosius du dešimtmečius vėl išaugo. Be to, Vidurio ir Rytų Europos šalys ragina JAV dar labiau stiprinti Aljanso rytų sparno gynybą.

D. Trumpas sakė norįs nubausti Vokietiją už, anot jo, nepakankamą įnašą į NATO finansavimą ir naudoti amerikiečių kontingentą kaip kortą, pagrindžiančią jo grasinimus pradėti įsitraukti į prekybos karą su Europos Sąjunga.

„Vokietija vėlavo mokėti – jie vėlavo mokėti metų metus, jie skolingi NATO milijardus dolerių ir jie turės sumokėti. Taigi, mes saugome Vokietiją, o jie vėluoja mokėti. Tai nesuprantama“, – kalbėjo jis.

