Seimo komitetas nepritarė prezidento iniciatyvai laikinai sumažinti GPM

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) atmetė prezidento Gitano Nausėdos siūlymą laikinai, iki šių metų pabaigos 5 proc. punktais sumažinti gyventojų pajamų mokestį (GPM). Tačiau pritarta kitai valstybės vadovo iniciatyvai – pusmečiu paankstinti neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) pakėlimą iki 400 Eur. Visas Seimas dėl šių prezidento siūlymų apsispręs artimiausiu metu.

Trečiadienį surengtame BFK posėdyje prezidentūros atstovai bandė įtikinti parlamentarus G. Nausėdos pateiktųjų mokestinių įstatymų pakeitimų nauda. Simonas Krėpšta, prezidento patarėjas, tvirtino, kad viename pakete teikiami pasiūlymai sumažinti GPM ir pakelti NPD padės mažiausias pajamas gaunantiems dirbantiesiems lengviau pergyventi dabartinius koronakrizės sunkumus.

Tačiau dauguma komiteto narių nesutiko su argumentais dėl būtinybės nuo š. m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. GPM sumažinti nuo 20% iki 15%, taikant jį darbuotojų pajamoms iki trijų vidutinių darbo užmokesčių (VDU) arba maždaug 4.000 Eur iki mokesčių.

Valdančiųjų valstiečių-žaliųjų atstovas Valius Ąžuolas, BFK pirmininkas, įsitikinęs, kad ši prezidento pataisa būtų naudingiausia dideles pajamas gaunantiems gyventojams: „Mūsų pozicija, kad turime padėti žmonėms, gaunantiems mažas pajamas, o GPM didinimu labiau padėsime dideles pajams gaunantiems. Be to, laikino GPM mažinimo kaina yra per didelė. Negalime sau to leisti. Yra ir rizika, kad laikinas sumažinimas gali tapti nuolatiniu, kaip prieš dešimtmetį buvo su pridėtinės vertės mokesčio padidinimu iki 21% arba su šildymo lengvata, kuri buvo vis pratęsiama ir pratęsiama. Sumažinti galime labai greitai, o padidinti bus labai sudėtinga.“

Skaičiuojama, kad sumažinus GPM biudžetas šiemet negautų apie 400 mln. Eur pajamų, o kitais metais, jeigu toks tarifas išliktų, – daugiau nei 700 mln. Eur.

Be to, atkreipiamas dėmesys, kad GPM sumažinimas kirs per savivaldybių kišenes, nes didesnė dalis to mokesčio pervedama į vietinius biudžetus.

Su V. Ąžuolu sutiko ne tik valdančiųjų, bet ir dauguma opozicijos atstovų BFK.

„Pasiūlymas pateiktas nelaiku. Negalime rizikuoti 400-ais mln. Eur, tuo labiau, kad nėra jokios garantijos, kad kitąmet būtų sugrįžta prie bazinio 20% tarifo“, – posėdyje sakė liberalas Kęstutis Glaveckas.

Tiesa, socialdemokratė Rasa Budbergytė pritarė prezidento pataisai. „Kaip laikina priemonė tai prisidės prie vartojimo paskatinimo. Vidurinioji klasė neturi irgi nukentėti. Tai gera anticiklinė priemonė“, – teigė ji.

Vis dėlto dauguma BFK narių balsavo prieš pasiūlymą laikinai sumažinti GPM. Už tai, kad šio mokesčio tarifas nebūtų liečiamas, trečiadienį balsavo 7 komiteto nariai, 3 susilaikė.

Kartu pritarta prezidento pasiūlymui nuo šios liepos pakelti NPD 50-čia Eur – iki 400 Eur. Tai, V. Ąžuolo ir kitų BFK narių nuomone, labiau padėtų mažiausias pajamas gaunantiems dirbantiesiems.

Paskaičiuota, kad NPD pakėlimas iki 400 Eur š. m. biudžetui kainuotų apie 45 mln. Eur pajamų netekimą.

Praėjusią savaitę Vyriausybė bei Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas priėmė tokius pat sprendimus dėl prezidento iniciatyvų – nepritarė siūlymui laikinai mažinti GPM tarifą, bet sutiko su NPD pakėlimu iki 400 Eur ne nuo kitų metų pradžios, bet nuo šių vidurio.

Grupė valdančiųjų parlamentarų yra pateikusi pasiūlymą NPD kelti dar sparčiau – iki 450 Eur jau nuo š. m. liepos. Bet dėl šio pasiūlymo Seimas apsispręs tuomet, kai viename artimiausių plenarinių posėdžių balsuos dėl prezidento pasiūlymų mažinti GPM ir kelti NPD.

Šį antradienį Seimas pritarė dar vienam G. Nausėdos pateiktam pasiūlymui, susijusiam su gyventojų pajamų užtikrinimu koronaviruso krizės sąlygomis, – šiemet liepą skirti vienkartinę išmoką šeimoms, auginantiems vaikus: 120 Eur už kiekvieną vaiką arba 200 Eur už kiekvieną vaiką socialiai remtinose šeimose.