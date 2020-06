Vidurvasarį šeimas pasieks papildomi vaiko pinigai

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Seimas sutiko su prezidento Gitano Nausėdos siūlymu šeimoms, auginančioms vaikus, šią vasarą išmokėti papildomą vienkartinę išmoką. Ji bus dvigubai didesnė nei kas mėnesį skiriami vadinamieji „vaiko pinigai“.

Tekstas papildytas Seimo narių argumentais už ir prieš sprendimą dėl papildomų vaiko pinigų.

Už valstybės vadovo pasiūlytą Vienkartinės išmokos vaikams, skirtos COVID-19 pandemijos padariniams mažinti, įstatymo projektą antradienį balsavo 101 Seimo narys, prieš buvo 3, susilaikė 4.

Įstatymą dėl šios išmokos prezidentas argumentavo siekiu mažinti neigiamas ekonomines ir socialines karantino pasekmes bei paskatinti ekonomiką.

Pagal priimtąjį įstatymą, kuris įsigalios, kai jį pasirašys G. Nausėda, šeimos gaus vienkartinę 120 Eur išmoką už vaiką, o daugiavaikėms, nepasiturinčioms šeimoms ir auginančioms vaiką su negalia bus skirta 200 Eur išmoką, šiuos pinigus pervedant iki liepos 31 d.

Šiemet vaiko pinigai siekia 60 Eur, socialiai remtiniems vaikams – 100 Eur, tad vienkartinė išmoka bus dvigubai didesnė.

Skaičiuojama, kad papildomas išmokas gaus daugiau kaip 0,5 mln. vaikų: 120 Eur išmoka bus skirta daugiau kaip 374.000 vaikų, 200 Eur išmoką – apie 134.000 vaikų.

Valstybės biudžetui ši prezidento iniciatyva kainuos apie 72 mln. Eur, kurie būtų skirti iš papildomai pasiskolintų lėšų.

Dauguma politikų parėmė papildomus vaiko pinigus, nors kritikai teigia, kad jie nebūtinai sugrįš į ekonomiką per vartojimą, be to, papildomus pinigus gaus ir dideles pajamas turintys žmonės, kuriems tokio poreikio nėra.

„Tie papildomi pinigai bus mokami iš paskolų, kurias tiems patiems vaikams anksčiau ar vėliau reikės grąžinti. Tai klausimas – kas nori tokios dovanos, kurią reikės grąžinti“, – svarstymo metu retoriškai klausė konservatorius Mykolas Majauskas.

Laisvės partijos lyderė Aušrinė Armonaitė tvirtino, kad „tai nėra taikli socialinė parama, nes ją gaus visi – ir tie, kurie stokoja, ir pasiturintys“. Ji taip pat apgailestavo, kad „prezidentas tokiu būdu prisideda prie valdančiųjų valstiečių-žaliųjų rinkimų kampanijos“.

Bet valdančiųjų atstovai tikino, kad koronaviruso krizės sąlygomis papildoma parama šeimoms yra būtina. „Kategoriškai nesutinku, kad ši parama nėra reikalinga arba ydinga. Šias išmokas daugiausiai gaus jaunos šeimos ir per didesnį vartojimą jos grįš į valstybės biudžetą, tokiu būdu prisidės prie ekonomikos smagračių sukimo“, – kalbėjo Mindaugas Puidokas.

Seimo narių Mišrios grupės atstovas Andrius Mazuronis tvirtino, kad „vienkartinės išmokos, susijusios su vaiko pinigais, yra pats logiškiausias sprendimas“, nes nukreiptas į labiausiai nuo COVID-19 suvaldymui įvesto karantino nukentėjusiai grupei. „Sutinku, kad tai nėra sisteminis požiūris, bet reikia pasakyti, jei einama vienkartinių išmokų keliu, vienkartinės išmokos susijusios su vaiko pinigais yra pats logiškiausias sprendimas vien dėl to, kad tai taikoma į tą grupę, kuri labiausiai nukentėjo nuo pandemijos situacijos. Tai yra jaunos šeimos, auginančios vaikus, tie žmonės, kurių pajamos esant tai situacijai krito labiausiai, kurie neteko darbo“, – kalbėjo A. Mazuronis.

Kiek anksčiau gegužę Seimas priėmė, o prezidentas pasirašė įstatymą dėl vienkartinės 200 Eur išmokos visiems šalies pensininkams. Jos bus išmokėtos rugpjūtį, likus mažiau kaip porai mėnesių iki naujojo Seimo rinkimų. Ši valdančiųjų pasiūlyta priemonė biudžetui kainuos 182 mln. Eur.

Tuo metu prezidento pasiūlymas dėl vienkartinių vaiko pinigų yra jo inicijuoto didesnio paramos paketo dalis. G. Nausėda taip pat pasiūlė laikinai, iki šių metų pabaigos 5 proc. punktais – nuo 20% iki 15% – sumažinti gyventojų pajamų mokestį (GPM) bei paspartinti neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) pakėlimą 50-čia eurų – iki 400 Eur.

Dėl abiejų šių pasiūlymų Seimas turėtų galutinai balsuoti artimiausiuose posėdžiuose. Vyriausybė ir valdančioji koalicija pasisakė prieš GPM mažinimą, nes tai įvertino kaip socialiai neteisingą žingsnį, bet parėmė NPD pakėlimą.