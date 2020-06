Balandį – ryškus eksporto krytis

Eksporto apimčių sumažėjimui didelę įtaką turėjo sumenkę naftos produktų pardavimai. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Statistika fiksuoja smarkiai susitraukusias Lietuvos eksporto apimtis: balandį prekių eksportuota beveik ketvirtadaliu mažiau nei kovą, o lietuviškos kilmės gaminių – 5,8% mažiau. Per metus – lyginant su praėjusių metų balandžiu – eksporto apimtys nukrito 21,5%. Šių metų sausį – balandį prekių užsienyje parduota 5,7% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

Balandį prekių buvo eksportuota už 1,91 mlrd. Eur, importuota – už 1,9 mlrd. Eur, praneša Statistikos departamentas. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,1 mlrd. Eur. Užsienio prekybos balansas sudarė 11 mln. Eur.

Per mėnesį (balandį, palyginti su kovu) eksportas sumažėjo 24,5%, kai kovą, lyginant su vasariu, buvo fiksuotas 0,9% eksporto apimčių kritimas. Balandį prekių importuota 26,3% mažiau nei kovą.

Anot statistikų, prie eksporto apimčių mažėjimo šį balandį labiausiai prisidėjo sumenkęs naftos produktų, kurių į užsienio šalis parduota 65,8% mažiau, taip pat javų, baldų, antžeminio transporto priemonių eksportas. Importo apimčių kritimui didžiausios įtakos turėjo mažesni naftos žaliavos pirkimai.

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas šį balandį sumažėjo 20,6%, importas – 20,8%. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumenko 26,2%, tiesa, atmetus mineralinius produktus, kritimas siekė 19,9%.

Per metus – 2020 m. balandį lyginant su 2019 m. balandžiu – Lietuvos eksportas susitraukė 21,5%, importas – 28,7%. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 15,2%, importas – 21,1%. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumenko 25,8% (be mineralinių produktų – 16%).

Per sausį –balandį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., Lietuvos eksporto apimtys sumažėjo 5,7%, importo – 9,7%. Prie eksporto kritimo labiausiai prisidėjo kritę naftos produktų, antžeminio transporto priemonių, baldų pardavimai užsienio šalyse. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 8,5%, be mineralinių produktų – 1,9%. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas per šių metų sausį – balandį sumenko 1,1%, importas – 4,6%.

2020 m. sausio–balandžio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją, Latviją, Vokietiją ir Lenkiją, o importavo iš Vokietijos, Lenkijos, Rusijos bei Latvijos. Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją, Lenkiją, Švediją, Latviją ir Nyderlandus.

Per šį laikotarpį Lietuva daugiausia eksportavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos, chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos bei paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų.

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota įvairių pramonės dirbinių, naftos produktų, paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų, chemijos pramonės bei jai giminingų pramonės šakų produkcijos.