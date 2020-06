Karantiną nutrauks, bet ekstremalioji situacija liks dar ilgai

Aurelijus Veryga, sveikatos apsaugos ministras. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nors savaitgalį nustatyta beveik trys dešimtys naujų koronaviruso atvejų, Vyriausybė nusiteikusi priimti sprendimą po savaitės nutraukti karantino galiojimą. Tiesa, valstybės lygio ekstremalioji situacija, skirta stabdyti koronaviruso plėtrą, liks galioti dar ne vieną mėnesį. Ekstremaliosios situacijos galiojimo metu numatoma taikomi tam tikrus „karantininius“ apribojimus.

Tekstas papildytas oficialiu pasiūlymu Vyriausybei priimti sprendimus dėl karantino atšaukimo.

Šį trečiadienį Vyriausybės posėdyje numatoma svarstyti du su koronaviruso aktualijomis susijusius klausimus – dėl kovo 16 d. įvesto karantino atšaukimo nuo birželio 17-osios ir dėl dar vasario pabaigoje įvestos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos „performatavimo“.

Numatomas atšaukimas

Pirmadienio rytą LRT radijo paklaustas, ar praėjusio savaitgalio įvykiai, kai buvo konstatuotas tam tikras užsikrėtimo virusu šuolis, gali turėti įtakos Vyriausybei apsisprendžiant kol kas neatšaukti karantino, Aurelijus Veryga, sveikatos apsaugos ministras, atsakė, kad „yra numatomas karantino atšaukimas nuo kitos savaitės“.

Per tris paras – penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį – Lietuvoje fiksuoti iš viso 26 naujai susirgę koronavirusu, nors pastaruoju metu tiek užsikrėtusiųjų būdavo nustatoma per visą savaitę.

A. Veryga tvirtino, kad savaitgalį fiksuoti nauji atvejai yra susiję su koronaviruso židiniais: „Vėlgi, tie atvejai, kurie yra fiksuoti ir savaitgalį, iš esmės yra židininiai atvejai susiję su labai aiškiomis vietomis ir aiškiu plitimu, kur tikrai nėra didelis išsibarstymas visuomenėje.“

Vienas iš židinių – Vilniaus rajono Kalvelių gyvenvietėje vykusi šventė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, joje iš viso dalyvavo 15 asmenų, iš kurių septyniems patvirtintas koronavirusas, jis taip pat patvirtintas ir penkiems su šventės dalyviais susijusiems asmenims.

Paragino išlikti budriais

Sveikatos apsaugos ministras pabrėžė LRT, kad atidarius sienas Lenkijai ir leidžiant laisvam judėjimui Baltijos šalyse, „visuomenė vis tik turi išlikti budri“.

Nors tris mėnesius užtrukęs karantinas turėtų būti atšauktas nuo birželio 16 d. 24 val., ekstremalioji situacija išliks. Ministras nepaneigė, kad vasario 26 d. Vyriausybės nutarimu įvesta valstybės lygio ekstremalioji situacija galios dar ilgai – galbūt net iki to laiko, kai bus atrasta ir į Lietuvą atgabenta vakcina nuo COVID-19.

„Vyriausybėje svarstysim dėl karantino atšaukimą. Bet valstybės lygio ekstremalioji situacija turėtų išlikti ir galimybė vėlgi taikyti priemones, jeigu reikia tam tikrus židinius net ir izoliuoti“, – teigė ministras.

Jo teigimu, pagal Užkrečiamųjų ligų įstatymą taip pat gali būti taikomi karantinai lokaliose vietose.

„Tai yra tam tikrose geografinėse vietovėse, miestuose ir tam tikruose lokalizuotose židiniuose. Tai jeigu matysime, kad kažkur liga plinta, bus galima imtis ir tokio lokalizuoto karantino priemonių“, – nurodė A. Veryga.

Dalis ribojimų tęsis

Į vasarį priimtąjį Vyriausybės nutarimą dėl ekstremaliosios situacijos šį trečiadienį posėdyje numatoma įtraukti kelias nuostatas iš galioti baigiančio sprendimo dėl karantino režimo taikymo – pvz., dėl masinių renginių uždarose ir atvirose erdvėse ribojimų, dėl keleivinių skrydžių laikino reglamentavimo, dėl sienų su kaimyninėmis ne Europos Sąjungos šalimis uždarumo režimo taikymo.

A. Veryga spaudos konferencijoje pirmadienį paminėjo, kad Vyriausybėje dar tariamasi, kokius sprendimus reikėtų priimti dėl dalies likusių karantino apribojimų tęstinumo – ar juos perkelti ir į nutarimą dėl ekstremaliosios situacijos. Tarp tokių ribojimų – keleivinių reguliarių skrydžių leidimas tik Vyriausybės lygiu bei viešojo maitinimo įstaigų darbo laiko ribojimas iki 23 val.

Nurodymai pavirs rekomendacijomis

Rita Tamašunienė, vidaus reikalų ministrė, pirmadienį vadovavo Valstybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžiui. Po jo ministrė pranešė, kad komisija siūlo Vyriausybei „nutraukti karantiną, bet palikti valstybės masto ekstremaliąją situaciją“.

„Po to, kai bus atšauktas karantinas, ta dalis griežtų nurodymų, kurie buvo taikomi iki šiol, pavirs rekomendacijomis. Be to, Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas parengs ir paskelbs, kokių reikės laikytis rekomendacijų, kaip išlaikyti sveikatos ir saugos užtikrinimą“, – kalbėjo R. Tamašunienė.

Tarp tokių griežtų nurodymų, kurie pavirs rekomendacijomis, bus ir reikalavimas uždarose viešose erdvėse dėvėti apsaugines kaukes.

„Manau, dėl visuomenės sveikatos ir saugos vertėtų laikytis rekomendacijos dėvėti kaukę“, – kalbėjo vidaus reikalų ministrė.

Anot jos, dar bent mėnesį po birželio vidurio bus tęsiama griežtesnė pasienio kontrolė: „Lėktuvais ir keltais atvykstančiųjų kontrolė bus išlaikyta, bet prie sausumos sienų nebeliks pasų kontrolės, vyks tik įprastas patruliavimas. Tačiau pasienio su ne ES šalimis priežiūra išliks tokia pati, kokia ir iki šiol.“

Tiek R. Tamašunienė, tiek ir A. Veryga pirmadienį pranešė, kad su Lenkijos specialistais ir pareigūnais yra derinama, kokiomis sąlygomis bus atverta Lietuvos siena su šia valstybe. Toks atvėrimas ir laisvas keliavimas į Lenkiją, planuojama, įsigalios iki šios savaitės pabaigos.

