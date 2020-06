Bus skiriamos subsidijos už vyresnio amžiaus darbuotojus

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Seimas pritarė iniciatyvai numatyti didesnę paramą ekstremalios situacijos ar karantino metu į prastovas išleidžiamiems 60 m. ir vyresniems darbuotojams.

Papildyta: laikina darbo paieškos išmoka nebus mažinama, jeigu žmogus gauna kurią nors socialinio draudimo išmoką

Ketvirtadienį parlamentarų dauguma neprieštaravo tokiam Vyriausybės pateiktiems įstatymų pakeitimų paketui. Už jį balsavo 107 Seimo nariai, prieš buvo 2, susilaikė 6 parlamentarai.

Užimtumo ir kitų įstatymų pataisos įsigalios po to, kai juos pasirašys prezidentas Gitanas Nausėda.

Vyresniojo amžiaus asmenims numatoma mokėti dešimtadaliu didesnes subsidijas negu kitiems darbuotojams – jos būtų mokamos ir po karantino tęsiantis ekstremaliai situacijai. Išmokos siekų 100% (kitų amžiaus grupių darbuotojams – 90%) darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei minimali mėnesio alga (MMA, 607 Eur) arba 70% atlyginimo, bet ne daugiau nei 1,5 MMA (910,5 Eur).

Pasibaigus karantinui ir ekstremaliai situacijai arba grąžinus darbuotoją iš prastovos, darbdavys toliau galėtų prašyti ir darbuotojui mokėti šešių mėnesių trukmės subsidiją: pirmą-antrą mėnesį – 100%, trečią-ketvirtą – 50%, penktą-šeštą – 30%, tačiau maksimali riba būtų 607 Eur iki mokesčių.

Priimtomis pataisomis taip pat įtvirtinta, kad laikina darbo paieškos išmoka nebus mažinama, jeigu žmogus gauna kurią nors socialinio draudimo pensiją ar išmoką, šalpos išmoką, valstybinę pensiją, rentą ar kitas atitinkamas išmokas. Tai, pasak Seimo pranešimo spaudai, reiškia, kad žmogui gaunant ligos išmoką arba valstybinę pensiją, darbo paieškos išmoka bus ne 42, bet 200 Eur.

„Be to, laikiną darbo paieškos išmoką žmonės gaus iškart tapę bedarbiais, o ne tada, kai jiems baigiasi terminas gauti išeitines išmokas iš darbdavio, kuris jį atleido iš darbo. Tas pats bus taikoma, kai asmuo kreipiasi dėl įprastos nedarbo socialinio draudimo išmokos, kuri priklauso, kai žmogus turi sukaupęs ne trumpesnį nei 12 mėn. nedarbo socialinio draudimo stažą per pastaruosius 30 mėn. Tokia pataisa yra pasiūlyta dėl to, kad kai kuriais atvejais atleistiems iš darbo žmonėms darbdaviai įsipareigoja mokėti išeitines išmokas, bet jos neišmokamos iškart“, – nurodoma Seimo pranešime.

Nors absoliuti dauguma Seimo narių balsavo už Vyriausybės pateiktus įstatymų pakeitimus, dalis jų skirtingai įvertino iniciatyvą dėl didesnės paramos vyresnio amžiaus darbuotojams. Vieni tai vadino „pozityvia diskriminacija“, kiti pasigedo „išmatuoto efekto“, kurį duos toks bandymas darbo rinkoje išlaikyti pagyvenusius žmones, treti teigė, kad Lietuvoje daug dažniau negu vidutiniškai Europoje tokio amžiaus žmonės praranda darbą ir sumažėja jų pajamos.

Dar kiti pasigedo plano, kaip pagyvenę ir per krizę netekę darbo žmonės bus remiami po to, kai krizė baigsis, t. y. po to, kai bus nutrauktas ir karantinas, ir ekstremalioji situacija.

„Aš ne prieš, kad žmonės gautų didesnes išmokas, aš prieš, kaip tai yra daroma. Kiekvieną savaitę mes nuolat taisom įstatymus, susijusius su išmokomis. O kodėl tai darome? Todėl, kad yra pasiskolinta daug pinigų, kuriuos valdžiai reikia prieš rinkimus išdalinti. Galima rasti efektyvesnių receptų, kaip išspręsti problemas dėl atleidžiamų darbuotojų. Ir ne tik vyresnio amžiaus“, – sakė opozicinis socialdemokratas Algirdas Sysas.

„Sunku patikėti, kad pagalba žmonėms sukelia opozicijai tokį negatyvą. Kaltinimai rinkimų kampanijos vykdymu yra nesąžiningi. Mes visi turime pritarti tokiems sprendimams, kurie lengvina žmonių gyvenimą šioje krizinėje situacijoje ir bent kažkiek jiems padės“, – atsiliepė Seimo pirmoji vicepirmininkė Rima Baškienė.

Premjeras Saulius Skvernelis tvirtino, kad papildoma socialinė apsauga vyresnio amžiaus darbuotojams yra reikalinga. Kartu jis ragino nespėlioti, ar tokia priemonė padidins vyresnio amžiaus žmonių bedarbystę.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, per karantiną į darbo inspektorius kreipėsi 45 darbuotojai, kurie skundėsi buvę darbdavių diskriminuojami dėl amžiaus. Tai sudaro 3% visų skundų.

Tuo metu Užimtumo tarnybos statistika rodo, kad šiemet vien kovo mėnesį iš maždaug 10.000 atleistų žmonių apie 26% buvo virš 60 m.