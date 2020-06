J. Narkevičius: A. Latakas bus paskirtas uosto vadovu

Algimanto Kalvaičio (VŽ) nuotr.

Susisiekimo ministras teigia Klaipėdos uosto vadovo konkursą laimėjusio Algio Latako kol kas neskiriantis į postą, nes aiškinasi galimus jo viešųjų ir privačių interesų konfliktus, be to, dar nėra gautas leidimas jam dirbti su slapta informacija.

Ministras Jaroslavas Narkevičius sako, jog dėl A. Latako interesų jis kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK).

„Tikrai esu suinteresuotas, kad nekiltų kažkokių abejonių, klausimų ir pretekstų. (...) Aš iš geranoriškos pusės žvelgiu į jūsų siekius, jis dėl to ir nėra paskirtas, dėl to, kad aiškinamės su VTEK dėl viešųjų ir privačių, ir kaip paminėjau, dėl įslaptintos informacijos. Nors juristai traktuoja, kad tai nėra privalomoji prievolė, jis dėl to yra neskiriamas“, – trečiadienį Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje aiškino J. Narkevičius.

„Be abejo, aš neskubu priimti sprendimo ir dėl to, kad ir jūs nagrinėjate šitą klausimą. Čia neturiu jokių paslapties kėslų, tiesiog per tą laiką spręsime šitą klausimą“, – pridūrė jis.

J. Narkevičius sakė pirmadienį sustikime su A. Lataku paprašęs jo pateikti informacijos apie galimus jo viešųjų ir privačių interesų konfliktus – tik sulaukęs A. Latako atsakymo jis priims sprendimą, ar skirti jį uosto vadovu.

Ministro patarėjas teisės klausimais Justinas Stašinskas aiškino, kad siekiant pateikti su asmens duomenų apsauga susijusią informaciją būtina gauti šių asmenų sutikimą.

„Mes kalbame apie asmens duomenis ir natūralu, kad duomenų perdavimui reikalingas tų fizinių asmenų sutikimas. Mes galime kreiptis ir prašyti tų sutikimų, (...) teisės aktai reglamentuoja kokią informaciją turi pateikti asmenims, kad jie galėtų tinkamai įvertinti ir pateikti savo poziciją – sutinka ar nesutinka. Tai šiuo atveju prašomai informacijai, jeigu kalbant apie asmens duomenis, tai atitinkamai reikėtų užklausti tiek komisijos atrankos narių, tiek kandidatų“, – komisijos posėdyje sakė J. Stašinskas.

Komisijos pirmininkas Liberalų sąjūdžio atstovas Ričardas Juška pažymėjo, kad prašoma pateikti informacija gali būti nuasmeninta arba komisija gali rengti uždarus posėdžius. Tuo metu komisijos narė konservatorė Agnė Bilotaitė piktinosi, kad vėl bandoma dangstytis asmens duomenų apsauga.

„Negali būti, kad apsaugos duomenų dalykai yra svarbesni už skaidrumą. Antikorupcijos komisija yra gavusi ne kartą ir įvairiausias analizes iš Specialiųjų tyrimų tarnybos, esame darę uždarus posėdžius ir nieko nenutiko, tą įstatymas tikrai leidžia. Man atrodo, kad čia yra kažkokie dalykai, kuriuos bandoma uždangstyti“, – sakė parlamentarė.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.