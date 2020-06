Advokatūra vadina pertekliniu M. Zalatoriaus ir V. Sutkaus sulaikymą

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Teisėsaugai sulaikius Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentą Valdą Sutkų ir Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentą Mantą Zalatorių, Lietuvos advokatūra sako, kad svarbių organizacijų vadovų sulaikymas yra perteklinis. Asocijuotų verslo struktūrų atstovai irgi stebisi teisėsaugos veiksmais ir tikina pasigendantys detalesnės informacijos.

Pavadino ydinga praktika

„Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų sulaikymą, pareiškia, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai privalo pagrįsti, kodėl naudojamos fizinį bei psichologinį poveikį turinčios priemonės – asmenų sulaikymas dviem paroms – tampa įprastu standartu ikiteisminiuose tyrimuose“, – rašoma antradienį paskelbtame pranešime.

„Lietuvos advokatūros nuomone, svarbių Lietuvos organizacijų, kurių veiklai skaidrumas ir reputacija yra pagrindas, vadovų sulaikymas yra perteklinis. Tai priemonė, kuri pažeidžia žmogaus teises bei skirta galimai įbauginti, pažeminti ar iš anksto nuteisti asmenį“, – teigiama jame.

Ignas Vėgėlė, Lietuvos advokatūros pirmininkas, sako, kad sulaikymas, neatskleidžiant jo reikalingumo, yra ydinga praktika: „Šiuo atveju kyla klausimas, kodėl asmenys yra sulaikomi iki 48 val. ir kur jie bus laikomi sulaikymo metu? Pastebėtina, kad tyrimas pradėtas daugiau kaip prieš pusę metų, vadinasi, teismui paruošti dokumentus dėl kardomosios priemonės buvo galima iš anksto ir dėl sulaikymo kreiptis į teismą.“

Lietuvos advokatų bendruomenė, anot advokatūros, laikosi pozicijos, kad sulaikymas 48 val. turi būti taikomas tik kaip kraštutinė priemonė ir griežtai vadovaujantis proceso įstatymuose nustatytais pagrindais.

„Itin dažnai pakanka atlikti apklausas, nustatyti apribojimus bendrauti bei atlikti poėmius“, – teigia advokatūra.

Tapo „didžiule naujiena“

Viena iš įtakingiausių šalies verslo organizacijų – Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) kol kas neketina imtis veiksmų dėl sulaikyto jos viceprezidento, LBA vadovo M. Zalatoriaus.

Robertas Dargis, LPK prezidentas, teigia, kad M. Zalatoriaus ir V. Sutkaus sulaikymas yra „didžiulė naujiena“, tačiau vieša informacija neleidžia imtis kokių nors veiksmų M. Zalatoriaus atžvilgiu.

„Tai yra didžiulė naujiena mums visiems. Apie tai sužinojome vykstant valdybos posėdžiui. 10 val. visi susijungėme į posėdį, M. Zalatorius nedalyvavo, bet jis dar vakar įspėjo, kad dėl kažkokių priežasčių nedalyvaus“, – BNS sakė R. Dargis.

„Tačiau tai, kas pasakyta kol kas, neleidžia niekaip reaguoti dėl to, kad informacijos yra be galo mažai“, – pridūrė jis.

Jis teigė iš Generalinės prokuratūros ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovų neišgirdęs nė vieno konkretaus kaltinimo M. Zalatoriui.

„Ne kartą yra buvę, kad po tų garsių sulaikymų žmonės yra paleidžiami ir pasirodo, kad jokios nusikaltimo sudėties nebuvo jų veikloje“, – sakė pramonininkų vadovas.

„Neturint aiškios ir patvirtintos informacijos, imtis kažko prieš savo kolegą mažų mažiausiai būtų nepadoru“, – pridūrė jis.

R. Dargis taip pat pažymėjo, kad tiek jo, tiek M. Zalatoriaus kadencija baigiasi birželio 30 d., ir dabar sunku pasakyti, ar LBA vadovas bus pasiūlytas toliau eiti LPK viceprezidento pareigas.

Netiki, kad veiktų „tokiu primityviu būdu“

LPK prezidento taip pat neįtikino pasisakymai dėl LBA veiklos, susijusios su praėjusiais metais padidintu bankų pelno mokesčiu. R. Dargis teigė negalintis patikėti, kad LBA veiktų taip primityviai ir už poveikį mokėtų pinigus.

„Jei tai susiję su bankų mokesčiu, tai niekaip negalėčiau patikėti, kad Lietuvoje veikianti bankų asociacija tokiu būdu bandytų išvengti to mokesčio ir už poveikį mokėtų pinigus. Ypač po to, kai bankai yra nukentėję nuo pinigų plovimų skandalų, kai bankų akcijos yra nukritusios per pusę“, – sakė R. Dargis.

Jis priminė, kad prieš mokesčių, įskaitant bankų pelno mokestį, didinimą pernai pasisakė kone visos asocijuotos verslo struktūros.

„Asociacijų veikla yra nukreipta diskutuoti su įstatymų priėmėjais, įstatymų sumanytojais – mes visi veikiame toje zonoje ir turbūt visos asociacijos pasisakė prieš mokesčių didinimą pernai“, – teigė jis.

„Normalu, kad mes visi veikėme prieš jį, čia nėra nieko nusikalstamo. Kurioje vietoje atsirado pinigai – negaliu nieko komentuoti, nes nežinau. Niekaip negaliu patikėti, kad bankų asociacija veiktų tokiu primityviu būdu“, – pridūrė R. Dargis.

Diskutuojant dėl didesnio banko apmokestinimo, iš pradžių buvo siūlyta apmokestinti Lietuvoje veikiančių bankų aktyvus, tačiau vėliau buvo sutarta dėl bankams labiau priimtino modelio – pelno mokesčio padidinimo.

Pats M. Zalatorius aktyviai pasisakė prieš bankų aktyvų mokestį ir teigė, kad jis paskatintų bankų atsitraukimą iš šalies, o dėl jo pabrangtų bankų paslaugos gyventojams bei įmonėms.

Lobizmo taisyklės neaiškios

Tuo metu Rūtos Skyrienės, asociacijos „Investuotojų forumas“ vykdomosios direktorės, teigimu, lobizmo taisyklės ir ribos tarp teisėtos bei neteisėtos lobistinės veiklos Lietuvoje yra neaiškios ir kartais nelogiškos.

Komentuodama V. Sutkaus ir M. Zalatoriaus sulaikymą įtarus neteisėtu poveikiu teisėkūrai, R. Skyrienė sakė, kad tai turės neigiamos įtakos verslo ir lobistinėms organizacijoms.

„Investuotojų forumo“ vadovė tikino kol kas ne visai suprantanti, už ką buvo suimti LVK ir LBA prezidentai.

„Mano pirma reakcija buvo, kad baisu. Nesinori tikėti. Klausiau ir spaudos konferenciją, jie negali visko atskleisti, bet kol kas ir nelabai galiu suprasti, už ką areštavo. Vienintelis įkaltis nebent yra tas, kad yra didelė suma ir nepaaiškinta, iš kur ji gauta“, – BNS sakė R. Skyrienė.

Pasak jos, lobizmo taisyklės ir ribos tarp teisėtos ir neteisėtos lobistinės veiklos nubrėžtos neaiškiai ir nelogiškai.

„Tarkime, jeigu tave pakvietė į Seimo komiteto posėdį asmeniškai, tai viskas kaip ir gerai. Bet jeigu tavęs asmeniškai nepakvietė, yra tikimybė, kad jeigu kažkas paskųs, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) gali pasakyti, kad jūs darėte neteisėtą lobizmą, ypač jeigu jūs nesate registruotas lobistas“, – sakė investuotojų atstovė.

Bendravimas su valdžia gali tapti sudėtingesnis

Pasak jos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos taisyklės numato, kad dalyvavimas įrašomuose ir viešai skelbiamuose renginiuose, tarkime, parlamento komitetų posėdžiuose, negali būti traktuojamas kaip neteisėta lobistinė veikla.

„Tai yra viešas, įrašytas renginys, be to, komitetų posėdžiai yra atviri. Matai komitetų posėdyje tau įdomų klausimą, prašaisi leidimo ir tave įleidžia. Kokią tu gali padaryti neteisėtą lobistinę veiklą, jei atėjai į viešą renginį?“ – klausė R. Skyrienė.

Ji prisiminė atvejį, kai „Investuotojų forumo“ atstovas buvo nubaustas už dalyvavimą Seimo komiteto posėdyje, nes nebuvo registruotas lobistu. „Buvo nubaustas mūsų žmogus, dalyvavęs komiteto posėdyje, su mūsų teiktomis pastabomis, tiesa, jis nebuvo registruotas lobistu. Tiesiog buvo vasaros laikas ir aš pati negalėjau dalyvauti“, – pasakojo R. Skyrienė.

VTEK viešai skelbiamame lobistų sąraše nei V. Sutkaus, nei M. Zalatoriaus nėra.

Pasak R. Skyrienės, V. Sutkaus ir M. Zalatoriaus sulaikymas turės „aiškiai neigiamą įtaką“ verslo ir lobistinėms organizacijoms.

„Pirmiausia dėl to, kad dialogas apskritai su politikais, valstybės tarnautojais bus su reputaciniu šešėliu visiems. Ir taip valdininkai kartais bijo priimti sprendimus, ką matome ir su lėtu paramos įsisavinimu, dėl to, kad bijo suklysti, būti įtarti negeru veiksmu ar panašiai“, – sakė R. Skyrienė.

„Dabar gali būti dar sunkiau, žmonės bus dar labiau įsitempę. Bendradarbiavimas su Vyriausybės institucijomis gali tapti dar sudėtingesnis. Dabar reikia visiems įrodyti, kad dirbame sąžiningai ir bandyti atstatyti reputaciją“, – pridūrė ji.

M. Zalatorius ir V. Sutkus antradienį sulaikyti STT ir Generalinei prokuratūrai atliekant tyrimą dėl įtariamo stambaus masto kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, turto iššvaistymo ir dokumentų klastojimo.

Ignas Vėgėlė, Lietuvos advokatūros pirmininkas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr. Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. Rūta Skyrienė, „Investuotojų Forumas“ vykdomoji direktorė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.