Seimas raukydamasis ėmėsi svarstyti prezidento siūlymą mažinti GPM

Simonas Krėpšta, prezidento patarėjas ekonomikos klausimais. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Seimas sutiko svarstyti prezidento Gitano Nausėdos siūlymą koronaviruso krizės akivaizdoje laikinai sumažinti gyventojų pajamų mokestį (GPM) ir sparčiau kelti neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD). Tačiau valdančiosios koalicijos atstovai leidžia suprasti, kad iš šių dviejų pasiūlymų pritaria tik NPD kėlimui. GPM sumažinimą grasinama atmesti.

Simonas Krėpšta, prezidento patarėjas ekonomikos klausimais, antradienį parlamentarams pristatė valstybės vadovo iniciatyvą 5 proc. punktais nuo 20 iki 15% mažinti GPM ir 50 Eur – iki 400 Eur padidinti NPD.

Seimas balsų dauguma sutiko su šių įstatymų projektų pateikimu – už tai balsavo 62, prieš buvo 5, susilaikė 15 Seimo narių.

Prezidentas prašė iniciatyvas svarstyti ypatingos skubos tvarka, tačiau tam nebuvo pritarta. Seimas kreipėsi į Vyriausybę, kad ši pareikštų savo nuomonę dėl pateiktųjų prezidento iniciatyvų. Tik tuomet, kai išvada bus gauta, Seimas grįš prie projektų tolimesnio svarstymo ir priėmimo. Tai įvyks ne anksčiau kaip birželio viduryje.

G. Nausėdos pasiūlymai valstybei kainuotų beveik pusę milijardo eurų. Jeigu Seimas pritartų, jie įsigaliotų nuo liepos.

Tarifą siūloma mažinti laikinai

GPM pasiūlyta mažinti laikinai – iki metų pabaigos ir taikyti jį darbuotojų pajamoms iki trijų vidutinių darbo užmokesčių – pirmąjį šių metų ketvirtį tai būtų 3.724 Eur (iki mokesčių), teigė S. Krėpšta.

Anot jo, GPM sumažinimas ir NPD pakėlimas „ypač padėtų mažiausias pajamas gaunantiems asmenims, taip pat vidurinei klasei“.

Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei premjeras Saulius Skvernelis nepritaria GPM mažinimui. Valdantieji valstiečiai-žalieji irgi skeptiškai įvertino šią iniciatyvą, dėl kurios, anot jų, daugiau išloštų dideles pajamas gaunantys gyventojai. Valdančiosios koalicijos atstovai Ramūnas Karbauskis, Rima Baškienė, Agnė Širinskienė, Valius Ąžuolas, Tomas Tomilinas ir kiti jau registravo oficialų pasiūlymą GPM tarifo nekeisti.

Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys T. Tomilinas sako, kad šalies vadovo siūlyme dėl GPM mažinimo „rizikų yra daugiau nei galimos naudos“.

Tuo metu kita grupė parlamentarų siūlo nuo liepos iki gruodžio pabaigos taikyti 15% GPM visų darbuotojų pajamoms iki vieno vidutinio darbo užmokesčio — 1.359 Eur. Tarp tokio siūlymo iniciatorių yra valdantiesiems priklausantis socialdarbietis Gediminas Kirkilas, taip pat opozicinės socialdemokratė Rasa Budbergytė ir konservatorė Irena Degutienė, Valstiečių ir žaliųjų frakcijai priklausantis Naglis Puteikis bei Mišrios Seimo narių grupės atstovai Povilas Urbšys ir Algirdas Butkevičius.

Skaičiuos įtaką

Anot valdančiųjų, socialiai teisingesnis būtų spartesnis NPD kėlimas, todėl jie siūlo NPD didinti 100 Eur – iki 450 Eur. Tačiau toks siūlymas kol kas nėra registruotas.

V. Ąžuolas, vadovaujantis Seimo Biudžeto ir finansų komitetui, teigė, kad visų pirma reikia dėti visas pastangas didinant pajamas mažiausiai uždirbantiems žmonėms: „Turime nuspręsti, ko norime, ar padėti mažiau uždirbantiems, ar daugiau. Įvyko pateikimas, ateis šis klausimas į komitetus, svarstysime, paimsime skaičiavimus, kokia įtaka bus.“

Tačiau jis taip pat pabrėžė, kad pirminiai Finansų ministerijos skaičiavimai rodo, kad GPM tarifo mažinimas naudingas daug uždirbantiems. Skaičiuojama, kad taikant 5 punktais sumažintą GPM, 400 Eur uždirbančiam gyventojui pajamos padidėtų 12 Eur (į rankas) per mėnesį, 700 Eur – 17,5 Eur, 900 Eur – 22,75 Eur, 1.200 Eur – 30,4 eurų, uždirbančiųjų 2.000 Eur pajamos padidėtų 51 Eur per mėnesį, 3.000 Eur – 75 Eur, o uždirbantiems nuo 4.000 Eur papildomai liktų po 93 Eur per mėnesį.

Be to, V. Ąžuolo nuomone, GPM negalima sumažinti laikinai.

Dėl NPD kėlimo neabejojama

Atsargiai šalies vadovo pataisas dėl GPM mažinimo vertino ir opozicija, pasigendanti šių metų biudžeto korekcijų.

Konservatorė Gintarė Skaistė suabejojo, ar politikai šių metų pabaigoje sutiks priimti įstatymų pakeitimus dėl sugrįžimo prie 20% GPM tarifo nuo 2021 m.

Be to, kaip atkreipė dėmesį socialdemokratas Algirdas Sysas, „didesnė dalis surenkamo GPM yra pervedama į savivaldybių biudžetus, todėl jos dėl sumažinto šio mokesčio tarifo prarastų ne vieną šimtą milijonų eurų“.

Nors į GPM mažinimą žvelgiama gana skeptiškai, NPD spartesnis kėlimas sulaukia kur kas didesnės parlamentarų paramos. Prezidentūra skaičiuoja, kad nuo 350 iki 400 Eur padidinti NPD biudžete šiems metams reikėtų rasti apie 40 mln. Eur, o kitiems metams – 84 mln. Eur.

Ir valdantieji, ir opozicija sutiko, kad galima pradėti abiejų prezidento pasiūlymų paketo svarstymą, tačiau dėl kiekvieno iš jų vėliau apsispręsti atskirai.

Praėjusią savaitę Seimas ėmėsi svarstyti dar vieną prezidento pasiūlymą – šiemet liepą paskirti papildomus vaikų pinigus: po 120 Eur už kiekvieną vaiką arba po 200 Eur už kiekvieną socialiai remtiną vaiką. Dėl šio įstatymo priėmimo Seimas žada balsuoti birželio pradžioje gavęs Vyriausybės išvadą.