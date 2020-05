Opozicija apie Vyriausybę: apsikarstė savo nusipieštais ordinais

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Seimo opozicija kaltina Sauliaus Skvernelio vadovaujamą Vyriausybę pertekliniu optimizmu ir struktūrinių reformų vengimu. Valdantieji atmeta kritiką, tikindami, jog Vyriausybė savo veikla per pastaruosius kelerius metus padėjo pagrindus lengvesnei kovai su dabartine krize.

Antradienį Seimo posėdyje antradienį surengta diskusija apie gegužės viduryje parlamentarams pristatytą Vyriausybės 2019 m. veiklos ataskaitą.

Iš pradžių 15 parlamentinių komitetų pranešė, kaip jie įvertino Vyriausybės ataskaitą. Beveik visi jie, išskyrus opozicijos dominuojamus Audito bei Kaimo reikalų komitetus, pritarė ataskaitai.

Negailėjo ironijos

Diskusijoje dalyvavusi konservatorė Ingrida Šimonytė, Audito komiteto pirmininkė, ironiškai kalbėjo: „Tikriausiai niekada net ir nesužinotume, kaip gerai gyvename, jeigu ne tokia šventė, kaip Vyriausybės ataskaita. Viskas kaip visada – valdžia giriasi, opozicija kritikuoja.“

„Šiemet svarstome ataskaitą kriziniu metu, todėl lyg ir turėtume svarstyti ne praeitį, bet dabartį ir ateitį. Bet Vyriausybė to vengia, atsišaudydama viešųjų ryšių fejerverkais apie praėjusių metų paveikslą su rožiniais flamingais“, – tęsė ji.

Politikės nuomone, Vyriausybės ataskaitoje „pateikiami prieštaringi socialiniai ir ekonominiai duomenys, kuriuose velnias sprandą nusisuks“.

„Taigi, turime ne rimtą ataskaitą, o iškilmingų kalbų sakymą apsikarsčius savo nusipieštais ordinais ir medaliais“, – tikino I. Šimonytė.

Ji kartu su kitais opozicijos atstovais pasiūlė Seimui priimti rezoliuciją, kuria nepritariama Vyriausybės ataskaitai.

„Nesąžiningai prisiskyrė nuopelnus“

Opozicinio Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen atkreipė dėmesį, kad Vyriausybė „nesąžiningai prie savo nuopelnų priskyrė visos Lietuvos žmonių pasiekimus, kurie savo nuoširdžiu darbu sunešė beveik pusantro milijardo eurų rezervą, kurį dabar naudojame krizės sąlygomis“.

Socialdemokratė Rasa Budbergytė mano, kad Seimas neišgirdo tokios Vyriausybės ataskaitos, kokią turėtų išgirsti. „Savikritikos visiškai nėra. Sveikatos priežiūros ir švietimo reikalų reformos, kaip pažymi tarptautiniai ekspertai, beveik nepajudėjusios iš mirties taško. To Vyriausybė kažkodėl nenori matyti ir konstatuoti, bet tik nepagrįstai džiaugiasi tikrais ar menamais pasiekimais“, – sakė ji.

„Kai žiūri pro rožinius akinius, atrodo, kad gyvenimas yra gražesnis. Bet ar tikrai jis gražesnis – labai abejotina“, – pridūrė R. Budbergytė.

Opozicinės Laisvės partijos atstovė Aušrinė Armonaitė kalbėjo: „Beveik pusė ministrų, toks įspūdis, išėjo į prastovas dar iki karantino. Ekonomikos ministro nėra ir niekas jo neieško, švietimo ministras dingęs, nes šios srities reforma nevyksta. Aš net nekalbu apie begales politinių-moralinių abejonių keliantį susisiekimo ministrą.“

Balsuos dėl ataskaitos patvirtinimo

Tuo metu valdantieji atmetė kritiką ir gyrė savo Vyriausybę. Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovo Jono Jaručio nuomone, opozicija esą elgiasi nesąžiningai. „Šiandien keistai skamba kalbos, kad Vyriausybė neturėtų girtis pernykščiais teigiamais pokyčiais ir turėtų tik atsiskaityti už neva padarytas klaidas ar neįgyvendintus darbus. Bet jūs man parodykite valstybę, kurioje vyriausybė savo metinėje ataskaitoje nekalba apie tų metų pasiekimus? Tokių tiesiog nėra“, – teigė J. Jarutis.

„Statistika rodo, kad pasiekimų yra. Ir jų daug. Be to, jie neįvyktų be Vyriausybės sprendimų. Ženkliai padidėjo minimali alga, vidutinis darbo užmokestis, senatvės pensijos ir kitos socialinės išmokos, atsirado vaiko pinigai ir t. t. Tik politiškai aklas negali matyti visų šių pasiekimų“, – pridūrė jis.

Tokiu būdu J. Jarutis atliepė dalį paties S. Skvernelio pateiktosios Vyriausybės ataskaitos. Premjeras prieš porą savaičių kalbėdamas Seime ypač daug dėmesio skyrė dabartinės valdžios priimtiems socialiniams sprendimams. Be minimalios algos augimo ir vaiko pinigų jis paminėjo paramą būstui įsigyti, Šeimos korteles, nemokamą priešmokyklinukų ir pradinukų maitinimą, padidėjusį vidutinį darbo užmokestį, mažėjusį nedarbo lygį. Visos šios priemonės, anot Vyriausybės vadovo, „jau turėjo arba dar turės įtakos skurdo lygio mažėjimui Lietuvoje“.

Antradienį diskusijoje dalyvavęs Valius Ąžuolas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, pabrėžė, kad ši Vyriausybė visus pastaruosius metus „griežtai laikėsi finansinės drausmės, ką ir įrodo Lietuvos reitingai, skaičiai, statistika, sukauptieji rezervai“.

Vėliau Seimui bus pristatyti du rezoliucijos projektai. Valdančiųjų parlamentarų grupė, įskaitant Ramūną Karbauskį ir Gediminą Kirkilą, pateikė pasiūlymą pritarti Vyriausybės ataskaitai, o opozicijos lyderis Gabrielius Landsbergis pasiūlė jai nepritarti.

Seimas balsuos, kurią iš šių rezoliucijų patvirtinti.