Seimas kol kas ėmėsi svarstyti tik vieną iš trijų prezidento pasiūlymų

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva koronaviruso krizės sąlygomis jau šį vidurvasarį paskirti vienkartinius vaiko pinigus entuziastingai remiama Seime. Tuo metu dėl prezidento pasiūlymų sparčiau didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) ir laikinai sumažinti gyventojų pajamų mokestį (GPM) parlamentarai dar žada padiskutuoti.

Ketvirtadienį Seimui pristatytas G. Nausėdos siūlomas įstatymo projektas dėl vienkartinės išmokos vaikams, skirtos COVID-19 pandemijos sukeltiems padariniams mažinti.

Gautų keli šimtai tūkstančių šeimų

Prezidentas siūlo skirti vienkartinę papildomą išmoką šeimoms su vaikais. Ji siektų 120 Eur už vaiką, o nepasiturinčioms šeimoms ir vaikams su negalia – 200 Eur.

Šie pinigai turėtų būti išmokėti ne vėliau kaip šiemet liepą.

Simonas Krėpšta, prezidento patarėjas ekonomikai, iš Seimo tribūnos ketvirtadienį sakė, kad papildoma parama šeimoms padės skatinti ekonomiką krizės metu.

Vienkartinės išmokos turėtų pasiekti apie 400.000 šeimų su vaikais. 120 Eur dydžio vienkartinę išmoką, skirtą visiems Lietuvos vaikams, gautų daugiau nei 507.000 vaikų, augančių apie 330.000 šeimų. O 200 Eur, skiriant papildomai 80 Eur, išmoką gautų apie 134.000 vaikų arba 60.000 šeimų.

Ši prezidento iniciatyva iš biudžeto pareikalaus apie 72 mln. Eur.

Dauguma politikų remia papildomus vaiko pinigus, nors kai kurie kritikai teigia, kad jie nebūtinai sugrįš į ekonomiką per vartojimą, be to, papildomus pinigus gaus ir dideles pajamas turintys žmonės, kuriems tokio poreikio nėra.

Palygino su 200 Eur pensininkams

Dalis Seimo narių pasiūlymą dėl vienkartinių vaiko pinigų prilygino valdančiųjų iniciatyvai prieš šiemet rudenį vyksiančius parlamento rinkimus skirti vienkartines 200 Eur išmokas pensininkams ir kitiems socialiai remtiniems asmenims.

„Gaila, kad prezidentūra žaidžia tą patį žaidimą, kurį pasiūlė valdantieji – prezidentas ne tik pasirašė jų inicijuotą įstatymą, kuriuo netiesiogiai bandoma papirkti dalį rinkėjų, bet ir pats teikia projektą dėl dar vienos papildomos išmokos“, – sakė Laisvės partijos lyderė Aušrinė Armonaitė.

Tačiau dauguma parlamentarų sveikino valstybės vadovo iniciatyvą, nors ir klausė S. Krėpštos, ar prezidento pasiūlymai nekainuos pernelyg daug valstybei ir ar tai nepadidins biudžeto deficito. Patarėjas patikino, kad 72 mln. Eur sudaro tik „nežymią dalį“ biudžete ir neturės esminės įtakos deficitui.

Seimas balsavo už tai, kad būtų pradėtas svarstyti G. Nausėdos pasiūlymas skirti vienkartinius vaiko pinigus – už buvo 80 Seimo narių, prieš buvo 4, susilaikė 9 parlamentarai.

Dėl šio projekto priėmimo parlamentarai planuoja balsuoti per artimiausias kelias savaites, nes Seimo nariai nepritarė prezidento pasiūlymui jį svarstyti skubos tvarka. Prieš balsavimą dar reikės sulaukti Vyriausybės išvados dėl šios iniciatyvos.

Kai kurie opozicijos atstovai įsitikinę, kad prezidento teikiami projektai turės esminės įtakos biudžetui, todėl reikalauja, kad Vyriausybė pateiktų 2020 m. biudžeto pataisas.

Į GPM mažinimą – skeptiškas požiūris

Kitą savaitę parlamentarams turėtų būti pateiktos ir kitos dvi valstybės vadovo iniciatyvos – dėl NPD spartesnio kėlimo ir dėl GPM tarifo laikino sumažinimo.

Prezidentas siūlo iki š. m. pabaigos sumažinti standartinį GPM tarifą nuo 20 iki 15%, taikant jį visų darbuotojų pajamoms iki 3 vidutinių darbo užmokesčių (VDU), t. y. iki maždaug 3.700 Eur per mėnesį iki mokesčių, lygio.

G. Nausėda taip pat teikia siūlymą ankstinti NPD padidinimą 50-čia eurų ir jau šiemet, o ne nuo 2021 m. pradžios taikyti 400 Eur NPD.

Vyriausybės ir valdančiosios daugumos atstovai skeptiškai įvertino idėją dėl laikino GPM sumažinimo. Jų teigimu, socialiai teisingesnis yra spartesnis NPD kėlimas ir siūlo jį didinti iškart 100 Eur – iki 450 Eur.

GPM tarifo mažinimo oponentai mato riziką, kad dabar jį sumažinus politikams gali neužtekti valios nuo kitų metų tarifą atstatyti į dabartinį lygį.

Visi prezidento pateikti pasiūlymai biudžetui kainuos apie 0,5 mlrd. Eur. S. Krėpštos teigimu, tokios išlaidos yra pateisinamos, įvertinus tai, kad dalis Vyriausybės paskelbtų priemonių dėl ekonomikos skatinimo nebus įgyvendintos pilna apimtimi.