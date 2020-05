Kinija ragina JAV apmokėti įsiskolinimus Jungtinėms Tautoms

Mark Schiefelbein („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Kinija penktadienį paskelbė pareiškimą, ragindama visas Jungtinių Tautų nares „aktyviai vykdyti savo finansinius įsipareigojimus Jungtinėms Tautoms“, ir pabrėžė, kad Vašingtonas šiai organizacijai skolingas daugiau kaip 2 mlrd. USD.

„Gegužės 14-ąją visos nesumokėtos įmokos į JT įprastąjį biudžetą ir taikos palaikymo biudžetą yra atitinkamai 1,63 mlrd. ir 2,14 mlrd. USD (1,51 ir 1,98 mlrd. Eur)“, – sakoma Kinijos pranešime. Pekinas rėmėsi duomenimis, pateiktais JT generalinio sekretoriaus biuro ataskaitoje ir ketvirtadienį surengtame pasitarime.

Įskaitant kelerių metų uždelstus mokėjimus „Jungtinės Valstijos yra didžiausia skolininkė, skolinga atitinkamai 1,165 mlrd. ir 1,332 mlrd. USD (1,077 ir 1,231 mlrd. Eur)“, pridūrė Kinija.

JAV daugiausiai prisideda prie JT finansavimo ir apmoka 22% kasmetinių einamųjų išlaidų – apie 3 mlrd. USD (2,77 mlrd. Eur), taip pat 25% JT taikos palaikymo operacijų – apie 6 mlrd. USD (5,55 mlrd. Eur) per metus.

Oficialiai Vašingtonas turėtų apmokėti 27,89% taikos palaikymo programų biudžeto, bet 2017 metais Kongresas priėmė sprendimą, jog ši dalis turėtų būti sumažinta iki 25%, o prezidentas Donaldas Trumpas šį sprendimą patvirtino. Tai reiškia, kad Vašingtono nepriemoka per metus siekia 200 mln. USD (184,9 mln. Eur).

Be to, Jungtinių Valstijų fiskaliniai metai prasideda ir baigiasi spalį, todėl kai kada per metus šalis atrodo tampanti dar didesne skolininke.

JAV atstovybė prie JT atmetė Kinijos raginimą ir pareiškė, kad Pekinas „stengiasi nukreipti dėmesį nuo savojo COVID-19 krizės slėpimo ir netinkamo valdymo, ir tai yra dar vienas pavyzdys“.

„Jungtinės Valstijos neseniai sumokėjo 726 mln. USD (671 mln. Eur), apmokėdama savo dalį taikos palaikymo misijos, ir, kaip įprasta, apmokės didžiąją dalį savo įsipareigojimų kalendorinių metų pabaigoje“, – pridūrė diplomatai.

Atstovybė nurodė, kad visi uždelsti mokėjimai taikos palaikymo misijoms finansuoti sudaro 888 mln. dolerių (821 mln. eurų).

„Apie du trečdaliai šios sumos susidarė mokant 25% dalį nuo 2017 metų iki dabar“, – sakoma pranešime.

JT narių mokami įnašai taikos palaikymo misijoms finansuoti tiesiogiai lemia, kokias sumas JT gali skirti valstybėms, siunčiančioms savo karius į maždaug 15 šiuo metu pasaulyje vykdomų taikdariškų operacijų.

Gegužės 11-ąją paskelbtoje ataskaitoje JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas perspėjo, kad „apie metų vidurį gali būti reikšmingų vėlavimų (apmokant už dalyvavimą misijose) nebent misijų pinigų padėtis reikšmingai pagerės“.

Iki ketvirtadienio apie 50 iš 193 JT narių, įskaitant Kiniją, buvo sumokėjusios visus savo įnašus, savo pranešime pažymėjo Pekinas. Kinija yra antra pagal dydį JT finansuotoja, bet jos įnašas daug mažesnis negu Vašingtono.

Kinija apmoka apie 12% JT einamųjų išlaidų ir finansuoja apie 15% taikos palaikymo priemonių biudžeto.

