Seimas linkęs kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Aukščiausiojo Teismo vadovės nepaskyrimo

Seimas linkęs kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT) dėl teisėjos Sigitos Rudėnaitės atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus pirmininkės pareigų ir jos nepaskyrimo į LAT vadovės postą.

Tokiam valdančiosios Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovės, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkės Agnės Širinskienės parengtam nutarimo projektui Seimas antradienį po svarstymo pritarė 109 Seimo nariams balsavus už, 1 buvus prieš, 16-ai susilaikius. Galutinis balsavimas šiuo klausimu numatytas ketvirtadienį.

Nutarime KT prašoma pasiaiškinti, ar prezidento Gitano Nausėdos pernai gruodį pasirašytasis dekretas dėl S. Rudėnaitės atleidimo iš Civilinių bylų skyriaus pirmininkių bei skyrimo į LAT vadoves, taip pat Seimo šiemet balandį priimtas nutarimas neprieštarauja Konstitucijai. Parlamentarai prieš porą savaičių balsuodami dėl prezidento teikimo ne tik nepaskyrė S. Rudėnaitės LAT vadove, bet ir atleido ją iš LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininkės pareigų.

Dalis teisininkų tvirtina, kad atleidimas neatitiko įstatymuose numatytų pagrindų. Pagal Teismų įstatymą, atleisti LAT skyriaus pirmininką iš pareigų būtinas pagrindas, pvz., – baigiasi kadencija, jis atsistatydina savo noru, dėl sveikatos būklės negali dirbti, pažemina teisėjo vardą, padaro nusikaltimą arba su jo sutikimu perkeliamas į kitas pareigas.

Valdantieji laikosi pozicijos, kad S. Rudėnaitė atleista iš pareigų nesant tam teisinio pagrindo dėl prezidentūros padarytos klaidos, viename dekrete kartu įrašant ir atleidimą, ir paskyrimą.

Bet G. Nausėda teigia, kad Seimas atleisdamas LAT teisėją iš skyriaus pirmininkės pareigų ir nepaskirdamas jos LAT vadove iškreipė jo dekretą. Prezidentas teikdamas S. Rudėnaitės kandidatūrą į dekretą vienu sakiniu surašė, kad teisėja būtų atleista iš LAT Civilinių bylų skyriaus vadovės pareigų ir paskirta LAT pirmininke. Tuo pagrindu Seimas vienu metu padarė du atskirus balsavimus – dėl atleidimo ir dėl paskyrimo.

Anksčiau skiriant kurį nors teisėją į kitas pareigas prezidentas iš pradžių pateikdavo dekretą dėl jo paskyrimo, o jį priėmus išleisdavo dekretą dėl to teisėjo atleidimo iš einamų pareigų.

„Tai buvo akivaizdi keršto nepaklusniam prezidentui akcija, bandant jį pastatyti į vietą. Šią akcija organizavo valdantieji, vedami Ramūno Karbauskio ir A. Širinskienės. Todėl tenka tik apgailestauti, kad tokie žmonės kaip A. Širinskienė yra patekę į Seimą ir atsiprašyti, kad, deja, ir aš prie to prisidėjau“, – diskusijoje kalbėjo Seimo Mišrios grupės narys Povilas Urbšys. Bet ir jis, ir dauguma opozicijos atstovų sutiko, kad kreiptis į KT viso Seimo vardu yra būtina.

Kita vertus, dalis opozicijos pasisakė už tai, kad Seimas, kaip kalbėjo konservatorius Jurgis Razma, „pats kuo greičiau ištaisytų padarytą klaidą“ ir priimtų nutarimą, kad ankstesnis sprendimas dėl S. Rudėnaitės atleidimo iš Civilinių bylų skyriaus pirmininkės pareigų būtų pripažintas negaliojančiu nuo priėmimo momento.

Visam Seimui savo nutarimu priėmus kreipimąsi į KT, sprendimas dėl S. Rudėnaitės atleidimo nustos galioti, tad ji grįš ne tik į LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininkės, bet ir į laikinai eitas viso Teismo vadovės pareigas.

Be to, bylą dėl viso Seimo paklausimo KT nagrinės be eilės, todėl tikimasi, kad jau birželį arba liepą bus paskelbta Teismo išvada.

Grupė opozicijos parlamentarų jau yra kreipęsi KT dėl S. Rudėnaitės atleidimo iš Civilinių bylų skyriaus pirmininkės pareigų. Toks kreipimasis būna nagrinėjamas bendra tvarka, jis nestabdo skundžiamo teisės akto galiojimo.

Prezidentas yra teigęs, kad sulaukęs KT išvados iki vasaros pabaigos pakartotinai žada teikti S. Rudėnaitės kandidatūrą į LAT vadoves.

Nuolatinio pirmininko LAT neturi nuo praėjusių metų liepos, kai tuometinis Teismo vadovas Rimvydas Norkus buvo paskirtas Lietuvos deleguotu teisėju Europos Sąjungos Teisingumo teisme Liuksemburge.