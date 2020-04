Švedija, nepaisant laisvesnės strategijos, prognozuoja rimtą smūgį šalies ekonomikai

Fredrik Sandberg („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Švedija sulaukė pasaulio dėmesio dėl savo strategijos pandemijos metu neįvesti griežtų suvaržymų visuomenei. Nepaisant pastangų taip išvengti galingo smūgio ekonomikai, paskelbtos naujausios šalies centrinio banko prognozės rodo, kad kirtis šalies ūkiui bus toks pat stiprus, kaip ir kitų Europos šalių. O gal net ir didesnis.

Švedijos centrinis bankas „Riksbank“ pateikė du galimus scenarijus šalies ekonomikai 2020 m. Kuris iš šių scenarijų pasitvirtins, „priklausys nuo to, kaip ilgai tęsis infekcijos plitimas ir kaip ilgai Švedija taikys kad ir minimalius apribojimus visuomenės gyvenimui“. Abu centrinio banko scenarijai atrodo niūriai.

Pagal pirmąjį scenarijų (A) šalies BVP 2020 m. trauksis 6,9%, tačiau 2021 m. tikimasi 4,6% augimo. Pagal kur kas pesimistiškesnį antrąjį scenarijų (B) šalies BVP 2020 m. trauksis 9,7%, o atsigavimas gali būti kur kas lėtesnis ir 2021 m. siekti 1,7% BVP augimą.

Švedijos centrinis bankas skelbia, kad įvykus scenarijui A, nedarbo lygis šalyje 2020 m. siektų 8,8%, kai dabar jis yra 7,2%. O išsipildžius blogajam scenarijui, nedarbo lygis Švedijoje galėtų pasiekti 10,1%.

„Abiejų scenarijų atveju visų pirma stipriai smunka gamyba, kur kas labiau negu pasaulinės finansų krizės laikais. Stipriai kritusios naftos ir elektros kainos prisidės prie mažos infliacijos šiais metais“, — teigiama „Riksbank“ pranešime, kuriame infliacija 2020 m. prognozuojama išliks 0,6% tiek pirmo, tiek antro scenarijaus atvejais.

Blogiau nei kitoms

VŽ primena, kad didelė dalis Europos didžiųjų ekonomikų, tokių kaip Vokietija, Prancūzija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė (JK), siekdamos išsaugoti piliečių gyvybes, sutiko imtis labai griežtų ribojimų visuomenei, sudavusių rimtą smūgį šalių ekonomikoms.

Švedijos vyriausybė yra nurodžiusi piliečiams dirbti iš namų, jeigu yra tokia galimybė. Neiti iš namų, nesant poreikiui, tačiau pasikliaujama žmonių savimone ir tai yra tik rekomendacijos visuomenei. Barai ir restoranai dirba, tačiau įvestos socialinį atstumą ribojančios priemonės. Mokyklos mažesniems negu 16 metų vaikams taip pat veikia.

Tarpautinis valiutos fondas (TVF) dar balandžio mėnesio pradžioje paskelbė, kad 2020 m. prognozuoja, kad Vokietijos ekonomika susitrauks 6,5%, o JK – 7%. Prancūzija kol kas atrodo pralenksianti ir šiuos skaičius – jos ekonomika, kaip prognozuojama, šiais metais gali trauktis 7,2%. Ispanijai ir Italijai dar blogiau – atitinkamai ekonomikos susitraukimas prognozuojamas 8% ir 9,1%.

Švedijos kaimynės Suomija ir Danija, kurios, kaip ir likusi Europa, įvedė griežtesnius ribojimus visuomenei, taip pat prognozuoja, kad ekonomika 2021 m. atitinkamai trauksis 6% ir 6,5%.

Anksčiau, kaip VŽ jau rašė, Švedijos Finansų ministerija skaičiavo, kad Švedijos BVP 2020 m. susitrauks 4%, o nedarbo lygis išaugs iki 9%.

VŽ taip pat rašė apie kritiką šalies viduje dėl pasirinktos strategijos ir to, kad kai kurie ribojimai tapo šiek tiek griežtesni. Be to, kai kurie ekonomistai teigė, kad, jeigu Švedijai vis dėlto pavyks išvengti naujų užsikrėtusių COVID-19 skaičiaus šuolio, tai ekonomika turėtų atsistatyti greičiau negu likusios Europos.