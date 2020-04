Seimas nesutiko su liberalų siūlymu įteisinti „nulines“ darbo sutartis

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Parlamentarai didele balsų dauguma atmetė opozicinių liberalų teiktą pasiūlymą dėl Darbo kodekso (DK) pataisos, numatančios vadinamąsias „nulines“ darbo sutartis. Už šią iniciatyvą nebalsavo ne tik visi valdantieji, bet ir nemenka dalis opozicijos.

Simonas Gentvilas, Liberalų sąjūdžio (LS) atstovas, antradienį Seimo posėdyje pristatė dešimties liberalų frakcijos narių parengtą pasiūlymą dėl darbo laiko apskaitos keitimo – DK pataisomis siūlyta įteisinti nenustatytos apimties darbo sutartis, arba vadinamąsias nulines darbo valandas.

Pataisa buvo numatyta, kad Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį, darbdavys, įvykdęs informavimo ir konsultavimo procedūrą su darbo taryba ar atsižvelgęs į darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos nuomonę, gali nustatyti maksimalų apskaitinį laikotarpį iki 5 mėnesių. Tris mėnesius viršijantis apskaitinis laikotarpis gali būti nustatomas vieną kartą.

Iniciatyvą, pasak S. Gentvilo, paskatino „šiuo metu susidariusi koronaviruso situacija ekonomikoje bei siekis sudaryti palankesnes įdarbinimo ir įsidarbinimo sąlygas darbuotojams bei darbdaviams įteisinant nenustatytos apimties darbo sutartis“.

Jis aiškino, kad vadinamosios „nulinės“ darbo sutartys neapibrėžtų konkretaus darbuotojo darbo laiko: „Tai galiotų tiek minimaliai, tiek maksimaliai darbuotojo darbo laiko trukmei. Taigi, jis būtų iškviečiamas, esant reikalui. Be to, už tokį darbą jam nebūtų privalu mokėti minimalios mėnesinės algos, nors bazinis algos dydis turėtų būti numatytas sutartyje.“

Kitaip tariant, darbuotojas į darbą būtų iškviečiamas, o alga jam būtų mokama už atliktą darbą, tačiau jis turėtų galimybę iškvietimo atsisakyti.

Bet Seimo narių dauguma sukritikavo LS iniciatyvą. Už ją tebalsavo vos 15 Seimo narių iš 97 dalyvavusių balsavime – liberalai, vienas kitas kitų opozicinių frakcijų narys ar nefrakcionuotas parlamentaras. Prieš ir susilaikiusių buvo po 41 – visi valdantieji valstiečiai-žalieji, socialdarbiečiai, Lenkų rinkimų akcijos atstovai, taip pat opoziciniai socialdemokratai ir dauguma konservatorių.

Kitu balsavimu Seimas DK pataisos projektą ne grąžino iniciatoriams tobulinti, bet galutinai atmetė.

Diskusijos metu Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė Aušra Papirtienė piktinosi, kad nenustatytos apimties darbo sutartys numatys tik 8 val. darbo krūvį per mėnesį. „Taip, sumažinsime bedarbystę, bet darbuotojų skurdą pagilinsime“, – tvirtino ji.

Pasak A. Papirtienės, tik trys Europos šalys turi tokias sutartis.

Socialdemokratas Algirdas Sysas pasiūlė užuot įvedus naujas darbo sutarčių formas, išnaudoti jau įteisintas sutartis. Be to, jis klausė, kodėl pataisos brukamos „per jėgą“, nes darbuotojai to neprašo.

Profesinių sąjungų vadovai yra sakę, kad tokie siūlymai dėl „nulinių“ sutarčių įteisinimo yra nusikalstami, nes pablogintų žmonių darbo sąlygas.

LS pasiūlyta pataisa suskaldė Seimo opoziciją – būtent ši iniciatyva tapo vienu pagrindų socialdemokratams nutraukti opozicinio bendradarbiavimo sutartį su konservatoriais ir liberalais.

Anksčiau darbdaviai buvo pateikę siūlymus koronaviruso krizės akivaizdoje įšaldyti dalį DK nuostatų, tačiau šis pasiūlymas nesulaukė pritarimo Trišalėje taryboje ir Vyriausybėje.