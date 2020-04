„Bloomberg“ ekonomistai: pasaulio ekonomikos susitraukimas 4% yra optimistinis scenarijus

Ahn Young-joon („AP“/ „Scanpix“) nuotr.

Remiantis „Bloomberg“ ekonomistų skaičiavimais, pasaulinė ekonomika 2020 m. trauksis 4%. Ekonomistai, pateikdami tokius skaičius, remiasi prielaida, kad antroje metų pusėje šalių ekonomikos ims atsigauti, tačiau pripažįstama, kad šie skaičiavimai gali būti optimistinis scenarijus.

„Pasaulio ekonomika susidūrė su beprecedenčiu labai stipriu ir greitu smūgiu. Daugelis išsivysčiusių ekonomikų susiduria su didžiausia krize nuo pat Didžiosios depresijos laikų. Metų pradžios prognozės teigė, kad pasaulio ekonomika praras 6 trln. USD“, – teigiama ekonomistų Tomo Orliko ir Jamie Rush ataskaitoje.

Tačiau ši prognozė pagrįsta „optimistine prielaida apie viruso plitimą ir ekonomikų atsigavimą antroje metų pusėje“. Remiantis šiuo optimistiniu scenarijumi, JAV BVP šiais metais susitrauks 6,4%, euro zonos BVP trauksis 8,1%, Japonijos – 4%. Kinija augs, tačiau silpniausiai per visą istoriją nuo to laiko, kai pradėti skelbti tokie Kinijos ekonomikos duomenys.

„Vyriausybėms švelninant apribojimus, antrosios bangos susirgimų rizika gali lemti, kad pasaulio ekonomika šiais metais susitrauks 5,6%. Jeigu pasaulio šalys nepakankamai skirs priemonių ekonomikos stimuliavimui, ekonomikos susitraukimas gali siekti 7,2%“, – teigiama „Bloomberg“ ekonomistų ataskaitoje.

Tiesa, ekonomistai pažymi, kad, kitaip negu 1997 m. Azijos krizės metu arba 2009 m. finansų krizės laikotarpiu, dabartinis šokas ekonomikai nėra sukeltas fundamentalių ekonominių ar finansinių disbalansų, vadinasi, jeigu bus mobilizuotas pakankamas ekonomikos skatinimo paketas, siekiant kompensuoti padarytą žalą ekonomikai, tai atsigavimas iš tiesų galėtų būti gana greitas.

„Vyriausybės turėtų pasverti ir nebijoti per daug stimuliuoti ekonomiką. Galiausiai, kaina to, kad gali būti padaryta per mažai, bus didesnė“, – konstatuoja ekonomistai.