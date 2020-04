B. Johsonas grįžta į ofisą

Ben Stansall (AFP/„Scanpix“) nuotr.

Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas grįžta į savo ofisą Dauningo gatvėje 10 ir pirmadienį pirmininkaus rytiniam britų ministrų kabineto posėdžiui.

Užsienio reikalų sekretorius Domnicas Raabas, pavadavęs B. Johnsoną kol šis kovojo su koronavirusu, sakė, kad premjeras tiesiog „veržiasi į darbą“.

B. Johnsonas grįžta vadovauti vyriausybei po beveik mėnesio pertraukos, kurios metu dėl koronaviruso kelias dienas praleido ir intensyvios terapijos skyriuje. BBC pastebi, kad premjeras grįžta konservatorių parlamentarams spaudžiant švelninti dėl koronaviruso pandemijos įvestus ribojimus.

„Worldometer“ duomenimis, sekmadienį JK užfiksuota 413 mirčių dėl koronaviruso ir tai yra mažiausias skaičius mirusiųjų per dieną per visą balandžio mėn. Naujai nustatytų užsikrėtusiųjų skaičius per dieną sekmadienį buvo 4.463 – panašus laikosi jau visą savaitę. Iš viso JK, pirmadienio ryto duomenimis užfiksuotos 20.732 mirtys dėl koronaviruso, apskirėtė 152.840 žmonių.

[infogram id="7b2dcc1d-43d7-4eae-bcf7-48c64b0b0e9a" prefix="XCo" format="interactive" title="Koronavirusas: 04 27"]