A. Veryga: karantinas bus pratęstas dar porai savaičių

Šiuo metu iki balandžio 27 d. galiojantis karantinas bus pratęstas dar porai savaičių – iki gegužės 11 d. Kartu jau kitą savaitę galima tikėtis antrojo karantino švelninimo etapo įgyvendinimo.

Apie tai pirmadienį spaudos konferencijoje pranešė Aurelijus Veryga, sveikatos apsaugos ministras.

Jis teigė, kad šiuos klausimus Vyriausybė spręs šio trečiadienio posėdyje.

Be to, anot ministro, numatoma savaitei pratęsti Nemenčinės uždarymą.

„Bus teikiami atitinkami siūlymai Vyriausybei, kai jie bus priimti, tada ir bus galima detaliau komentuoti. Bet bus tikrai siūloma ir visuotinį karantiną pratęsti tradiciškai dviem savaitėms, ir bent savaitei pratęsti Nemenčinės uždarymą“, – teigė A. Veryga.

„Nėra kažkokio vieno epidemiologinės situacijos skaičiaus, kuris nulemtų pokyčius karantino režimo taikyme. Žiūrime visą kompleksą informacijos ir skaičių“, – kalbėjo jis.

„Bet Nemenčinės ar Klaipėdos hospiso situacija negali nulemti sprendimų dėl situacijos visos Lietuvos mastu“, – pridūrė ministras.

Jis kalbėjo, kad šis savaitgalis, kai buvo sušvelninti karantino reikalavimai ir leista atsidaryti daliai įstaigų praėjo ramiai, todėl papildomų ribojimo priemonių poreikio ministras nemato.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, iš 791 patikrintų prekybos ir paslaugų vietų 70-yje arba 8% jų buvo nustatyta pažeidimų. „Sudėtinga pasakyti, kaip tuos 8% vertinti. Santūriai vertinant, sakyčiau, kad tikrai pakankamai ramiai savaitgalis praėjo ir tikrai absoliuti dauguma laikėsi rekomendacijų ir reikalavimų“, – sakė A. Veryga.

„Tikėkimės, kad taip bus ir ateityje ir kažkokių papildomų ribojimo priemonių nereikės imtis“, – tvirtino jis.

Sveikatos apsaugos ministerijos vadovas užsiminė, kad jau šio trečiadienio posėdyje Vyriausybė gali svarstyti dėl tolimesnių karantino režimo švelninimo žingsnių. Tačiau A. Veryga įspėjo, kad jeigu šįkart ir bus priimtas sprendimas dėl karantino švelninimo antrojo etapo įgyvendinimo, jis įsigalios ne anksčiau kaip kitą savaitę.

Praėjusią savaitę ministrų kabinetas priėmė sprendimą įgyvendinti pirmąjį karantino režimo švelninimo etapą – leista dirbti ne maisto parduotuvėms, turinčioms atskirą įėjimą iš lauko. Atnaujinti veiklą galėjo visos smulkios remonto, buities paslaugų įmonės, įskaitant ir veikiančias didžiuosiuose prekybos centruose.

Be to, Vyriausybėje patvirtintas keturių etapų švelninimo planas, tačiau jame nėra numatytos konkrečios kiekvieno etapo įgyvendinimo datos.

Antruoju etapu gali būti leista ribotai teikti viešojo maitinimo paslaugas, pvz., dirbti lauko kavinėms. Taip pat galimas palengvas grožio salonų, kirpyklų, kitų paslaugų teikimo vietų atidarymas.

„Sprendimai dar nėra priimti, dėl to tas sąrašas gali būti siauresnis, gali būti platesnis – tai priklausys ir nuo Vyriausybės sprendimų, nes kiekvienas žingsnis turi būti pamatuotas, pasvertas, labai atsargus“, – pabrėžė ministras.

Paklaustas, ar per artėjantį ilgąjį gegužės 1-3 d. savaitgalį vėl gali būti nustatyti panašūs judėjimo per Lietuvą apribojimai, kokie taikyti per Velykas, A. Veryga atsakė: „Žiūrint, kokią situaciją matysime su tyrimų mastais ir nustatytais susirgimų atvejais. Kol kas ji yra nepakitusi ir nėra blogėjanti. Matyt, Vyriausybė diskutuos trečiadienį ir spręs, koks karantino režimas galios artimiausioje ateityje, taip pat ir tą ilgąjį savaitgalį.“

Dėl koronaviruso grėsmės įvestas visuotinis karantinas Lietuvoje galioja nuo kovo 16 d. Per šį laiką jis jau buvo dukart pratęstas – kaskart po dvi savaites.