Populistiniu arkliuku aria rinkimų dirvą

Seimo sprendimas leisti Vyriausybei dėl koronaviruso paskelbto karantino reguliuoti būtinųjų prekių kainas ir riboti prekių arba paslaugų prieinamumą sukėlė nedvejopą reakciją – ekonomistai pataria prisiminti, kas nutinka, kai prekių ar paslaugų kainas nustato ne rinka: tuščios lentynos, siauras asortimentas ir į žodyną gali grįžti „deficitas“, „racionavimas“, o į žmonių nūdieną – eilės talonams gauti. Kainų reguliavimui nepritaria nei prezidentas Gitanas Nausėda, nei Konkurencijos taryba, idėją sukritikavo ir Lietuvos bankas.

„Jeigu imamės įšaldyti kainas arba jas reguliuoti, lauk, kad šitie produktai, kurių kainos reguliuojamos, dings iš lentynų“, – yra sakęs G. Nausėda. SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas perspėja: tuštėjančios lentynos kels didesnę paniką gyventojams. Be to, nederėtų reguliuoti importuojamų maisto produktų kainų, nes, kaip teigė jis, dažnai valstybės reguliavimas nespėja su aplinkinėms šalims būdingomis kainomis. Būtiniausių prekių deficitas paskatintų gyventojus kaupti prekes, o turintieji atsargų ir dalis gamintojų galėtų jas parduoti juodojoje rinkoje, be to, suprastėtų prekių kokybė, mažėtų jų įvairovė.

„Mūsų vertinimu, kainų reguliavimas gali sukelti dar rimtesnių problemų nei tos, kurias juo būtų bandoma spręsti, o ilgesniu laikotarpiu – pakenkti visos valstybės ekonomikos funkcionavimui“, – teigia Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas. Reguliuojant kainas, daugelis gamintojų gali nebenorėti parduoti produkcijos Lietuvoje, nes užsienio rinkose kainos galėtų būti palankesnės.

Vietos gamintojai imasi belstis į valdžios duris, kad ši statytų barjerus importui. Intervencijų į rinką iniciatyva jau bręsta pieno sektoriuje. Praėjusią savaitę Lietuvos pieno gamintojai kreipėsi į valdžios institucijas, reikalaudami riboti žaliavinio pieno importą iš kitų Baltijos šalių ir pieno produkcijos – iš Lenkijos. Kitas jų reikalavimas – įšaldyti žaliavinio pieno supirkimo kainą kovo mėnesio lygyje. „Tokios priemonės reiškia viena – žaliavos kiekio ir kokybės trūkumą, o trūkumas reiškia aukštesnes produkcijos kainas galutiniam vartotojui. Tad jau darosi net painu, kuris čia kainų karas svarbesnis“, – stebisi Indrė Genytė-Pikčienė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnioji ekspertė.

Į užkardytojų eilę stojo ir paukštininkai – Lietuvos paukščių augintojams pasiskundus dėl itin pigaus kiaušinių ir paukštienos importo iš Lenkijos bei Ukrainos, žemės ūkio ministras pareiškė, kad paukštininkystei iškilo neeilinė grėsmė, ir Veterinarijos kontrolė pažadėjo „žiūrėti į importuojamą produkciją kaip pro didinamąjį stiklą“.

„Visgi derėtų nepamiršti, kad geriausia kova su kainomis yra nesikišimas į veikiančios rinkos mechanizmus. Deja, šiuo metu matome, kad valdžios vyrai nori demonstruoti dosnumą ir vartotojams, bandydami užtikrinti žemas produktų kainas, ir vietos žemės ūkio žaliavų gamintojams – užšaldydami aukštesnes nei rinkos kainas arba ribodami pigesnės žaliavos importą. Deja, ekonomikoje geras visiems nebūsi, ir kiekvienas įsikišimas į pridėtinės vertės grandinę gresia kiekio arba kainos praradimu vartotojams“, – primena ekspertė.

Norisi valdžiai priminti, jog, pavyzdžiui, dezinfekcinio skysčio deficitas Lietuvoje susidarė dėl to, kad buvo delsiama suteikti leidimus šalies gamintojams. Tačiau, pašalinus reguliavimo barjerus, šis produktas operatyviai buvo pradėtas gaminti vietos rinkoje, ir tai yra puiki iliustracija, kaip greitai susitvarko rinkos mechanizmai tuos apribojimus atlaisvinus. Šio skysčio gamintojai teigia, kad, iš pradžių kilusios, kainos dabar leidžiasi žemyn, nes poreikis jau sumažėjo – natūralu, nes rinka užsipildė ir net, pasak gamintojų, jau yra persotinta.

„Pirmas savaites gyvenome kaip biržoje: kainos šokinėjo kas pusvalandį, o žaliavos dingdavo iš atsargų dar greičiau. Beje, rinkoje yra pakankamai maistinio spirito – galėtume jį naudoti, jeigu nebūtų taikomas akcizas kaip alkoholiniams gėrimams. Kodėl neatlaisvino šitos žaliavos? Reiktų klausti SAM ir Finansų ministerijos, nes tokių pasiūlymų tikrai buvo“, – aiškina Romualda Stragienė, „BIOK laboratorijos“ direktorė.

Kad nestrigtų tiekimo grandinės, nesusidarytų prekių trūkumas ir nekiltų kainos, Europos Komisija skatina šalis nares išlikti atviras ir netrikdyti prekių judėjimo apytakos Europos Sąjungoje. Tą šiandien Bendrijoje išlaikyti itin svarbu, pakanka jau iššūkių dėl Kinijos ir kitų tiekėjų ekonominės izoliacijos.

VŽ nuomone, lėtėjančios infliacijos aplinkybėmis ypač stebina Seime patvirtinta Vyriausybės iniciatyva imtis būtiniausių prekių kainų reguliavimo, nors tam nepritaria nei šalies vadovas, nei kitos valstybinės institucijos. Nenoromis peršasi išvada: artėjant Seimo rinkimams, politikai vėl balnojasi reitingo taškus iš po kanopų žarstantį populistinį „kovos su kainomis“ arkliuką.

