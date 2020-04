Europa tarė „taip“ papildomai paramai Lietuvos verslui

Penktadienį Europos Komisija (EK) pritarė dviem Lietuvos parengtoms 150 mln. Eur vertės valstybės pagalbos schemoms, skirtoms paremti šalies ekonomiką per koronaviruso protrūkį. Be to, šį trečiadienį buvo patvirtinta dar viena paramos schema, kurios vertė – 110 mln. Eur.