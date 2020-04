Karantiną pratęs porai savaičių, jo sušvelninimas – tik po uždarų Velykų

Mobilus koronaviruso patikros punktas Vilniuje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Dėl koronaviruso grėsmės beveik prieš mėnesį įvestas karantinas bus pratęstas dar porai savaičių – iki paskutiniųjų balandžio dienų. Velykų savaitgalį karantino režimas bus sugriežtintas, gerokai apribojant patekimą į visus šalies miestus, bet po švenčių, jeigu epidemiologinė situacija nepablogės, numatomas palengvas jo švelninimas.

Trečiadienį Vyriausybės posėdyje ketinama priimti sprendimą kovo 16 d. įvestą ir iki balandžio 13-osios, t. y. ateinančio pirmadienio, galiojantį visuotinį karantiną Lietuvoje pratęsti iki balandžio 27 d. 24 val.

Apribos patekimą į miestus ir miestelius

Ministrų kabinetui taip pat teikiamas nutarimas dėl kai kurių karantino režimo reikalavimų pakoregavimų.

Be kita ko, teikiamas sprendimas nustatyti, kad „siekiant išvengti karantino režimo pažeidimų, užtikrinti kuo mažesnį judėjimą bei susibūrimus Velykų švenčių metu“, nuo šio penktadienio, balandžio 10 d., 20 val. iki balandžio 13 d., pirmadienio, 20 val. Lietuvos teritorijoje „ribojamas asmenų atvykimas į ne savo gyvenamosios vietos savivaldybės miestus ir miestelius, išskyrus atvejus, kai vykstama dėl artimųjų giminaičių mirties, sunkios ligos ar nelaimės, darbo atlikimo, kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje, ar dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo“.

Šis ribojimas nebūtų taikomas asmenims, kurie vyks į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje turi nekilnojamojo turto.

Premjeras Saulius Skvernelis yra minėjęs, kad apribojimus užtikrins policija, kuri, esant reikalui, pasitelks karius, šaulius ir savanorius. Savivaldybių bus prašoma techniškai apriboti visus nebūtinus įvažiavimus į miestus ir miestelius.

Policija jau pranešė rengianti konkretų planą, kaip įgyvendinti ribojimus. Jie turėtų būti pristatyti Vyriausybei šį trečiadienį.

Savaitės pradžioje S. Skvernelis feisbuke parašė: „Visi esame pasiilgę atskirai gyvenančių senelių, tėvų, kitų šeimos narių. Tačiau geriausia, ką šiandien galime padaryti dėl jų ir dėl savęs pačių, – nevažiuoti sveikinti ir lankyti jų per Velykas.“

Pasak jo, „bus griežtai tikrinami tie asmenys, kurie privalo laikytis saviizoliacijos, prekybos centrai prašomi užtikrinti tinkamą pirkėjų srautų reguliavimą“.

Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė suprantąs Vyriausybės planus riboti judėjimą šventinį savaitgalį „kaip neišvengiamą ir skausmingą priemonę“.

Sąlyga – situacijos suvaldymas

Premjeras taip pat atkreipė dėmesį, kad velykinį savaitgalį situacijai nepablogėjus, ilgainiui bus galima švelninti karantino režimą. „Artėjantis savaitgalis yra tikrai kritiškai svarbus. Jei viskas praeis gerai, gali būti, kad palaipsniui galėsime pradėti pereidinėti prie lengvesnio režimo“, – nurodė Vyriausybės vadovas.

Aurelijus Veryga, sveikatos apsaugos ministras, antrina premjerui, kad „Velykų savaitgalis bus kritinis, todėl reikėtų vengti pagundų pajudėt iš namų, aplankyti senelius ar tėvus“. Jis taip pat sutiko, kad jeigu šventinį savaitgalį situaciją pavyks suvaldyti, galima bus galvoti ir apie tam tikrus karantino režimo švelninimo veiksmus.

S. Skvernelis patvirtino, kad tuojau po Velykų, įvertinus situaciją, numatoma svarstyti tam tikras karantino režimo tam tikro atsargaus švelninimo priemones. Pasak jo, jei situacija išliks stabili, kai kurioms prekybos vietoms gali būti leista atsidaryti, jei jos įsipareigos riboti žmonių srautus ir užtikrinti saugumo priemones pardavėjams bei klientams.

Prezidentas: „Svarbu nepadaryti klaidos“

Prezidentas pabrėžė, kad priimant sprendimus dėl karantino režimo švelninimo „svarbu nepadaryti klaidos“. „Atverti verslus galima būtų tik selektyviai. Reikėtų verslo atpalaidavimą daryti labai atsargiai. Nes negalime visuomenės sveikatos aukoti vardan ekonomikos atšildymo. Galbūt yra galimybė tam tikrus paslaugų sektorius atverti, bet tik užtikrinus griežtą ir privalomą įvairių apsaugos priemonių naudojimą, be to, reguliuojant vartotojų ir klientų srautus bei užtikrinant kontrolę, kaip to laikomasi“, – kalbėjo G. Nausėda.

Giedrius Surplys, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų centro atstovas, informavo, kad Vyriausybės kanceliarija sulaukė asocijuotų verslo struktūrų pasiūlymų dėl galimų atsargių priemonių švelninant karantino režimą. „Nors apie karantino atšaukimą dar nekalbame, turime būti pasiruošę šiek tiek atlaisvinti varžtus bent jau daliai verslo“, – sakė jis.

G. Surplys pabrėžė, kad pirmiausia galvojama apie verslus, kurie „turi mažiausiai socialinio kontakto“.

Premjeras Saulius Skvernelis ir sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. Rita Tamašunienė, vidaus reikalų ministrė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.