ES ragina valstybes nares išlaikyti uždaras sienas iki gegužės 15 dienos

Europos Komisija trečiadienį paragino Bendrijos nares išlaikyti nebūtinų kelionių apribojimus bevizio režimo zonoje mažiausiai iki gegužės 15 d., siekiant sulėtinti koronaviruso plitimą.

„Visos valstybės narės sėkmingai įgyvendino socialinės distancijos priemones, kad apribotų socialinius kontaktus ir sulėtintų viruso plitimą“, – pareiškė Europos Komisijos vicepirmininkas Margaritis Schinas.

„Prie šių priemonių prie ES išorinių sienų prisidėjo nebūtinų kelionių iš trečiųjų šalių į ES suvaržymas“, – pridūrė jis.

Keleivimas griežtai ribojamas

Lietuva iki karantino pabaigos yra uždraudusi lengviesiems automobiliams patekti į Lietuvą iš Baltarusijos ir Rusijos, iš Latvijos ir Lenkijos keleiviai gali vykti per du pasienio punktus. Per juos leidžiama atvykti Lietuvos piliečiams, užsieniečiams, vykstantiems tranzitu per šalį, taip pat užsieniečiams, turintiems leidimą gyventi ar dirbti Lietuvoje.

Taip pat uždraustas keleivių gabenimas lėktuvais ir keltais, išskyrus vienintelį kelto reisą Kylis–Klaipėda–Kylis.

Lietuvai netaikant prekių ribojimo, krovininis transportas ir toliau gali vykti per kitus patikros punktus šalies pasienyje su Latvija, Lenkija, Rusija, Baltarusija.

