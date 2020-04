A. Veryga: viruso plitimas lėtėja, bet artimu metu tikėtinas mirčių skaičiaus augimas

Juliaus Kalinsko („15min“) nuotr.

Koronaviruso plitimas Lietuvoje lėtėja, tačiau artimiausiu metu gali padaugėti mirčių ir pacientų su sunkia sveikatos būkle dėl anksčiau buvusio spartaus atvejų augimo, sako sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Papildyta informacija apie tai, kad mobilūs punktai prie ankstesnių pajėgumų grįš antradienį

Ministras „labai realistiniu scenarijumi“ pavadino Vilniaus universiteto mokslininkų prognozes, kad nuo koronaviruso gali mirti daugiau kaip 200 žmonių, tačiau pabrėžė, kad situacija priklausys nuo apsaugos priemonių naudojimo.

„Dėl paties absoliutaus mirčių skaičiaus tikrai aš į tas prognozes nesileisiu, nes sudėtinga labai įvertinti, viskas vertinama yra teoriškai ir viskas priklausys nuo to, kaip mes laikysimės karantino sąlygų. Tiek tas skaičius – 200 ir 250 – yra labai realistiniai scenarijai, viskas priklauso nuo to, kaip žmonės iki šiol laikėsi karantino ir kiek ta liga yra išplitusi“, – pirmadienį per spaudos konferenciją sakė sveikatos apsaugos ministras.

Pasak A. Verygos, mirčių ir sunkių sveikatos būklių gali padaugėti dėl to, kad daliai anksčiau susirgusių žmonių gali pasireikšti sunkesni ligos simptomai.

„Dėl paties mirčių didėjimo fakto – taip, tokio dalyko turėtume tikėtis dėl paprastos priežasties. Dabar nors ir ligos plitimas yra tikrai sulėtėjęs ir mes stebime tą vadinamą plokščią kreivę ir nebeturime šuolių, bet mes tą šuolį turėjome prieš geras dvi savaites. Ir praėjus tam tikram laikui, daliai pacientų, praėjus inkubaciniam laikotarpiui, nustačius ligos diagnozę, jų sveikatos būklė blogėja, jie patenka į gydymo įstaigas, jiems tenka taikyti deguonies terapiją, juos intubuoti, ventiliuoti“, – sakė jis.

Ministras pabrėžė, kad galimas mirčių skaičiaus padidėjimas nereikš bendros situacijos blogėjimo.

„Tai reiškia tik tai, kad mes sulaukiame nuo tos buvusios ligos kilimo bangos jau dabar galutinių rezultatų. Tai reiškia praėjo laikas nuo tada, kai pacientai susirgo ir jiems gali pasireikšti sunkesnės būklės. Tai toks scenarijus yra tikėtinas mirčių ir sunkių būklių augimo“, – teigė A. Veryga.

A. Veryga taip pat pranešė, kad mobiliems patikros punktams bus leista grįžti prie didesnių pajėgumų antradienį, sostinėje tai padaryta jau pirmadienį.

Ministras tvirtina, kad kritikos sulaukęs savaitgalio sprendimas laikinai pristabdyti mobiliųjų punktų darbą imant mėginius dėl koronaviruso buvo reikalingas norint sumažinti laboratorijose sukauptų neištirtų mėginių skaičių ir tai jau beveik padaryta.

„Kadangi yra erdvės paimti daugiau mėginių ir matome, kad laboratorijos šiuo metu susitvarko, buvo pasiūlymas sutankinti laiką, priimti daugiau atvykstančių pasitikrinti. Tą galima daryti šiandien, o rytoj (antradienį – BNS) jau bus kiti sprendimai, kur bus galima išplėsti ir kitų punktų veiklą“, – sakė A. Veryga.

Jo sprendimu sekmadienį ir pirmadienį mobiliųjų punktų veikla apribota iki vieno punkto savivaldybėje, jų darbo laikas – iki šešių valandų. Vilniuje veikia trys patikros punktai skirtingose vietose, Kaune vienu adresu veikia trys linijos.

Kreips dėmesį į tam tikras rizikos grupes

A. Veryga pirmadienį taip pat sakė, kad ateityje plečiami tyrimai bus daugiausiai nukreipti tiriant tam tikras rizikos grupes – medikus ar senyvo amžiaus žmones.

Jis kartojo jau anksčiau išsakytas pastabas, kad vertinant ištirtų mėginių ir nustatytų koronaviruso atvejų santykį, stebima „daugiau mažiau plokščia kreivė“.

„Žiūrint į šitą logiką, reikėtų galvoti ir žiūrėti, kurios rizikos grupės yra labiau pavojingos ir kur labiau tų užsikrėtusių asmenų reikia ieškoti, ar tai būtų tie patys medikai, kurie dirba tam tikrose įstaigose, ar vyresnio amžiaus gyventojai. Tai gali būti tam tikrų pasikeitimų, bet bendroje sumoje tyrimų apimtys augs“, – patikino A. Veryga.

Praėjusią savaitę laboratorijose pasiektas beveik pasiektas 3.000 atliktų tyrimų per parą skaičius, tačiau savaitgalį vėl buvo atliekama tik po maždaug 2.000 tyrimų.

Ministras tai aiškina gedimu Klaipėdos universitetinės ligoninės laboratorijoje, kai joje užfiksuota daug teigiamų tyrimų, todėl teko daryti pakartotinius tyrimus kitose laboratorijose. Mobiliųjų punktų darbas savaitgalį, kaip minėta, laikinai buvo apribotas norint ištirti susikaupusius mėginius.

