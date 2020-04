Japonai ir pasaulinės pandemijos akivaizdoje toliau uoliai darbuojasi biuruose

Japonai nesustoja dirbti savo darbo vietose net ir pasaulinės pandemijos akivaizdoje. Nepaisant to, kad valdžia ragina darbuotojus dirbti nuotoliniu būdu, daugelis japonų tiesiog neturi tokios galimybės. Be to, ekspertai teigia, kad šalies darbo kultūra labai specifinė ir darbas iš namų jiems sunkiai priimtinas, nebent valdžia imsis griežtesnio darbo reglamentavimo.