Nuo koronaviruso JAV per parą mirė daugiau nei tūkstantis žmonių

Jungtinėse Valstijose per pastarąją parą užfiksuotos 1.169 mirtys nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19, rodo Johnso Hopkinso universiteto skelbiami duomenys.

Papildyta informacija apie padėtį Ispanijoje ir JK

Tai yra kol kas didžiausias mirčių skaičius, užregistruotas kurioje nors pasaulio šalyje nuo pandemijos pradžios. Iki šiol tokio pobūdžio rekordas buvo užfiksuotas Italijoje kovo 27-ąją, kai užregistruotos 969 mirtys nuo COVID-19.

Johnso Hopkinso universitetas paskelbė duomenis, užfiksuotus nuo trečiadienio 20 val. 30 min. vietos (ketvirtadienio 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku iki ketvirtadienio 20 val. 30 min. vietos (penktadienio 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku.

Užsikrėtusiųjų skaičius visame pasaulyje jau viršijo milijoną, paskelbė Pasaulio sveikatos organizacija.

Mirčių skaičius visame pasaulyje viršijo 53.000. Daugiausia, kaip skelbia BBC, nuo koronaviruso mirčių patvirtinta Italijoje – 13.915 ir Ispanijoje 10.348.

Jungtinėse Valstijose iš viso užregistruotos 5 926 mirtys nuo koronaviruso.

Beveik ketvirtadalis užsikrėtusiųjų — JAV

Per pastarąją parą JAV užfiksuota per 30.000 naujų užsikrėtimo COVID-19 atvejų, o bendras skaičius viršijo 243.000, praneša Johnso Hopkinso universitetas. Tai yra beveik ketvirtadalis visų pasaulyje užregistruotų koronaviruso atvejų.

Labiausiai nuo COVID-19 Jungtinėse Valstijose nukentėjo Niujorkas, kur užfiksuota per 1.500 mirčių, o užsikrėtimo atvejų skaičius artėja prie 50.000, rodo miesto sveikatos apsaugos pareigūnų duomenys.

JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as per spaudos konferenciją sakė, kad šalyje iš viso atlikta per 1,3 mln. koronaviruso testų.

„Dabar atliekame per 100.000 koronaviruso testų per dieną“, – per tą pačią konferenciją Baltuosiuose rūmuose sakė prezidentas Donaldas Trumpas.

Lėtėjimas Ispanijoje

Europa ištisas savaites yra krizės centre, bet pasirodė ženklų, kad epidemija čia galbūt artėja prie savo piko.

Ispanija ir JK paskelbė rekordinius per parą užregistruotų mirties atvejų skaičius: atitinkamai 950 ir 569.

Bendras Italijoje ir Ispanijoje mirusių žmonių skaičius sudaro kone pusę viso pasaulio aukų skaičiaus, bet ekspertai sako, kad naujų užsikrėtimo atvejų abiejose šalyse toliau mažėja.

„Duomenys rodo, kad kreivė stabilizavosi“ ir prasidėjo epidemijos „lėtėjimo fazė“, sakė ispanų sveikatos apsaugos ministras Salvadoras Illa.

Virusas labiausiai veikia pagyvenusius ir kitomis ligomis jau sergančius žmones, bet pastarojo meto atvejai, kai mirė paaugliai ir net šešių savaičių kūdikis, akcentavo pavojų visų amžiaus grupių žmonėms.

„Pati sąvoka, kad COVID-19 veikia tik vyresnius žmones, yra faktiškai klaidinga“, – ketvirtadienį sakė Hansas Kluge iš Pasaulio sveikatos organizacijos.

JK didina testavimo apimtis

JK ministras pirmininkas Borisas Johnsonas pažadėjo „smarkiai didinti testavimą“, o jo sveikatos apsaugos sekretorius sakė, kad tikslas yra artimiausiomis savaitėmis pradėti atlikti po 100.000 testų per dieną.

B. Johnsonas, kuriam pačiam testais nustatyta COVID-19, sulaukė kritikos dėl vyriausybės nesugebėjimo užtikrinti didelio masto tikrinimą, ypač – kovos su koronavirusu fronto linijoje esantiems sveikatos apsaugos darbuotojams.

Rusijoje prezidentas Vladimiras Putinas pratęsė apmokamą nedarbo periodą iki balandžio pabaigos, šalyje patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičiui pašokus daugiau nei ketvirtadaliu iki 3,500. Daugumai Rusijos gyventojų nurodyta laikytis karantino.