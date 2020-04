Europai atėjo metas parodyti solidarumą: bendras Europos atsakas į koronaviruso krizę

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Koronaviruso pandemija tapo pasaulinio masto sukrėtimu, kuris apėmė visų Europos šalių ekonomiką. Europai gresia sudėtingiausia sveikatos krizė nuo ispaniškojo gripo, kuris siautė prieš šimtmetį. Dėl to Europos valstybių ekonomika patirs daug didesnės žalos, negu iš pradžių tikėtasi. Siekiant apriboti ekonominę žalą, išsaugoti finansinį stabilumą ir pasirengti ekonomikos atsigavimui, kai sveikatos krizė bus suvaldyta, būtina sutartinė ir gerai koordinuojama politika tiek nacionaliniu, tiek visos Europos lygmeniu. Matydama sveikatos priežiūros situacijos sudėtingumą ir numatomos ekonominės ir socialinės žalos mastą, Europa dabar pat turi parodyti solidarumą.

ES šalių vyriausybės pranešė apie patvirtintas fiskalines priemones ekonominiam poveikiui riboti ir pradėjo jų įgyvendinimą. Šiuo metu turimais duomenimis, bendras fiskalinis atsakas ekonomikai palaikyti 2020-aisiais vidutiniškai sudarys 2,3% BVP. Likvidumo paramos programos, kurias sudaro viešosios garantijos ir atidėtas mokesčių mokėjimas juridiniams ir fiziniams asmenims, siekia daugiau negu 13% BVP. Siekiant papildyti šalių taikomas priemones ir parodyti Europos solidarumą, būtinas koordinuotas požiūris visos Europos lygmeniu. Europos Komisija sušvelnino valstybės pagalbos taisykles ir kartu su Taryba aktyvavo Stabilumo ir augimo pakto bendrąją nukryptį leidžiančią išlygą, kad būtų galima leisti didinti iždo išlaidas. Europos centrinis bankas privalo imtis veiksmų, siekiant palaikyti bankininkystės sektoriaus ir finansų rinkų veikimą.

Ką dar reikėtų padaryti nedelsiant ir artimoje ateityje Europos lygmeniu, siekiant papildyti nacionalines priemones? Kitaip tariant, kaip Europa galėtų greitai mobilizuoti papildomą finansavimą visų ES valstybių narių vyriausybėms, įmonėms ir fiziniams asmenims paremti? Trumpuoju laikotarpiu, bent jau 2020-aisiais, Europos solidarumas turėtų pasireikšti suskumbant naudotis esamomis institucijomis – Europos Komisija, Europos investiciniu banku (EIB) ir Europos stabilumo mechanizmu (ESM) – ir jų turimomis priemonėmis.

Europos Komisija pranešė apie ES nedarbo perdraudimo sistemą, kuria siekiama per koronaviruso krizę apsaugoti darbo vietas. Be to, sveikatos priežiūros sistemos, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) ir darbo rinka bus remiamos iš 37 mlrd. Eur Atsako į koronavirusą investicinės iniciatyvos, skiriant išteklius iš struktūrinių fondų. EIB pasiūlė kurti Europos garantinį fondą, kurį sudarytų 25 mlrd. Eur iš ES valstybių narių garantijų, kuriomis būtų galima naudotis kaip svertu mobilizuojant papildomą 200 mlrd. Eur finansavimą MVĮ, vidutinės kapitalizacijos įmonėms ir bendrijoms realiojoje ekonomikoje. ESM su savo neišnaudota 410 mlrd. Eur galia galėtų žemomis palūkanomis teikti kredito linijas. ESM priemonių rinkinyje yra įvairių finansinių priemonių, kurias galima naudoti įvairiomis aplinkybėmis. Šiuo metu tinkamiausios atrodo anksčiau niekada nenaudotos prevencinės kredito linijos. Jomis nebūtina naudotis, tačiau tokios kredito linijos labai parankios, kadangi šaliai, skubiai prireikus pagalbos, pinigai įplaukia labai greitai, nes jau yra numatyta priemonė.

Plėsdami veiklą, EIB ir ESM turės išleisti obligacijas skolinimui finansuoti. EIB – ir mažesne apimtimi Europos Komisija – leidžia tokius skolos vertybinius popierius visoms 27 ES valstybėms narėms, o ESM – 19 euro zonos šalių. Šios trys įstaigos jau daugelį metų leidžia pasidalytos, t. y. Europos, skolos vertybinius popierius. Šiandien šios įstaigos turi apie 800 mlrd. Eur nepadengtų Europos skolų. Visos trys teikia finansavimą gerokai mažesnėmis negu daugumoje ES šalių galima gauti finansavimą palūkanomis ir yra įrodžiusios, kad dirba veiksmingai ir sėkmingai netgi nepalankiomis aplinkybėmis. Šiuo metu jos galėtų nuveikti daugiau.

Girdėti siūlymų kurti naujas institucijas arba priemones, tačiau tam reikia laiko, kurio mes dabar neturime. Euro krizės pradžioje prireikė septynių mėnesių, kol pirmasis laikinas euro gelbėjimo fondas – Europos finansinio stabilumo fondas – išleido pirmąsias obligacijas. Palyginti su panašiomis įstaigomis, kurioms prireikė iki trejų metų, tai buvo rekordinis greitis. Naujai Europos skolai formuoti reikia arba kapitalo, arba garantijų, arba asignuotų įplaukų ir veikiančios teisinės ir valdymo sistemos. Todėl geriausia nieko nelaukiant pasinaudoti visomis esamomis institucijomis ir priemonėmis, kurios jau ne vienus metus sėkmingai surenka didžiules sumas.

Žvelgiant į ateitį, galima kurti toliau siekiančius sprendimus, kurių tikrai prireiks padedant Europos šalių ekonomikai atsigauti nuo pandemijos sukelto šoko. Kaip pranešė prezidentė U. von der Leyen, kita ES daugiametė finansinė programa bus perorientuota į kovą su koronaviruso krizės ekonominiais padariniais. Galima būtų atsižvelgti, pavyzdžiui, kurioms valstybėms narėms tenka tvarkytis su ypač dideliais neigiamais ekonominiais padariniais. Ateinančius kelerius metus Italijai tikriausiai nereikėtų būti viena iš neto mokėtojų į ES biudžetą. Be to, EIB galėtų padidinti kapitalą, kuris leistų per ateinančius metus daugiau skolinti. ESM taip pat turi galimybių skolinti.

Dabar pats metas Europai parodyti solidarumą. Jeigu norime apsaugoti ES bendrąją rinką, nepakanka gelbėti vien savo ekonomiką. Kiekviena ES valstybė narė suinteresuota, kad šią krizę įveiktų ir visus kitos ES šalys.

Komentaro autorius - Klausas Reglingas, Europos stabilumo mechanizmo (ESM) generalinis direktorius

