Pasaulyje užregistruota per 700.000 užsikrėtimo koronavirusu atvejų

Visame pasaulyje nuo pandemijos pradžios oficialiai jau užregistruota daugiau kaip 700.000 užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejų, rodo naujienų agentūros AFP kaupiami duomenys iš oficialių šaltinių.

Pirmadienį 11 val. Lietuvos laiku buvo 715.204 užsikrėtimo ir 33.568 mirties atvejai 183 valstybėse ir teritorijose.

Tarp jų pažymėtinos Jungtinėmis Valstijos, pranešusios apie 143.025 užsikrėtimo ir 2.514 mirties atvejų, ir didžiausią aukų skaičių – 10.779 – turinti Italija, kur užsikrėtė 97.689 žmonės.

Kinija, kurioje pandemija praėjusių metų pabaigoje prasidėjo, užregistruoti 81.470 užsikrėtimo ir 3.304 mirties atvejai.

Pasauliniai skaičiai atspindi tik dalį pandemijos masto, nes daug šalių tyrimus dėl įtariamų atvejų atlieka tik tuomet, kai pacientai atsiduria ligoninėje arba kai jiems pasireiškia sunkūs simptomai.

Latvija svarsto didinti baudas

Latvijoje baudos asmenims, nesilaikantiems dėl koronaviruso epidemijos įvestų suvaržymų, gali būti padidintos iki 1.000 Eur ar net didesnės sumos, pareiškė vidaus reikalų ministras Sandis Girgenis.

Pirmadienį Latvijos radijui ministras sakė, kad, deja, kai kurie žmonės toliau nepaiso koronaviruso grėsmės ir nesilaiko socialinio atstumo reikalavimų bei kitų suvaržymų.

Akivaizdu, kad baudas reikia didinti, siekiant priversti žmones žiūrėti į šiuos apribojimus rimtai, sakė S. Girgenis.

Ministras sakė, jog kol kas nėra reikalo pasitelkti kariškius, kad šie kontroliuotų, jog būtų laikomasi karantino priemonių, nes su šia užduotimi susitvarko policija.

Šuo metu už karantino taisyklių nesilaikymą gali būti skirta iki 350 Eur bauda.

Latvijoje per praėjusią parą patvirtinti dar 29 užsikrėtimo koronavirusine infekcija COVID-19 atvejai, o bendras sergančiųjų skaičius siekia 376, pirmadienį pranešė Ligų profilaktikos ir kontrolės centras. Ligoninėse gydomi 28 žmonės, trys iš jų serga sunkiai.

Iš viso šalyje atlikta 14.313 testų dėl COVID-19.

Estijoje - 36 nauji atvejai

Estijoje sekmadienį ir pirmosiomis pirmadienio valandomis buvo pateikti 865 koronaviruso testų rezultatai, iš kurių 36 – arba 4% – buvo teigiami, pranešė Estijos sveikatos valdyba.

Daugiausia naujų atvejų – 17 – nustatyta Saremos saloje.

Iš viso Estijoje atlikti 11.252 testai dėl koronavirusinės infekcijos COVID-19, iš kurių 715 – arba 6% – buvo teigiami.

23% užsikrėtusiųjų yra vyresni kaip 60 m. 10,5% sergančiųjų priklauso 40–49 m. amžiaus grupei, tokia pati dalis – 50–59 metų amžiaus grupei.

Sekmadienio vakarą 56 koronavirusu užsikrėtę pacientai tebebuvo gydomi ligoninėse. 10 asmenų būklė yra kritinė, jie gydomi intensyviosios terapijos skyriuose.

Pasveiko 20 žmonių, 3 pacientai neišgyveno.

Nusinešė šimtus gyvybių

Ispanija pirmadienį paskelbė per pastarąsias 24 val. patvirtinusi dar 812 mirties nuo koronaviruso atvejų, kurie bendrą COVID-19 aukų skaičių šalyje, Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, padidino iki 7.340.

Pirmadienio skaičius žymi pirmą per parą užregistruojamų mirties atvejų sumažėjimą nuo ketvirtadienio. Sekmadienį Ispanija patvirtino, kad per parą šalyje mirė 838 naujuoju koronavirusu užsikrėtę žmonės ir kad tai yra didžiausias per vieną dieną šalyje mirusių pacientų skaičius nuo protrūkio pradžios.

Ispanijoje COVID-19 aukų skaičius yra didžiausias pasaulyje po Italijos.

Belgijoje mirčių nuo koronaviruso skaičius pirmadienį viršijo 500, iš viso užfiksuota beveik 12.000 užsikrėtimo koronavirusine infekcija COVID-19 atvejų

11,4 mln. gyventojų turinčios šalies sveikatos apsaugos pareigūnai nurodė, kad COVID-19 pareikalavo 513 gyvybių. Iš viso laboratoriniais testais patvirtinta 11 899 užsikrėtimo atvejų.

Irane – 3.186 nauji atvejai

Iranas pirmadienį pranešė apie 117 naujų mirties nuo naujojo koronaviruso atvejų, o bendras oficialus aukų skaičius šalyje pasiekė 2.57.

Per kasdienę spaudos konferenciją Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Kianoushas Jahanpouras sakė, kad per pastarąją parą buvo patvirtinti dar 3.186 užsikrėtimo koronavirusine infekcija COVID-19 atvejai, o bendras užsikrėtusiųjų skaičius išaugo iki 41 495.

Maskvoje – karantinas

Maskva pirmadienį įvedė karantiną siekdama apriboti koronaviruso plitimą, o Rusijos ministras pirmininkas Michailas Mišustinas paprašė regionų valdžios institucijų pasiruošti imtis panašių priemonių.

Griežtos naujos taisyklės, apie kurias vėlai sekmadienį netikėtai paskelbė Maskvos meras Sergejus Sobianinas, sutapo su prezidento Vladimiro Putino neseniai paskelbtos nedarbo savaitės pradžia.

Didžiausias Europos miestas ėmėsi naujų būtinų izoliavimo priemonių, daugeliui maskviečių savaitgalį neatsižvelgus į valdžios rekomendacijas izoliuotis namuose ir vietoje to suplūdus į parkus kepti šašlykų.

Pirmadienį Maskvos gatvės buvo tuščios, užsidarius visoms neesminėms parduotuvėms ir įstaigoms, įskaitant restoranus ir kavines, tačiau miesto centre automobilių eismas visiškai nenutrūko.

„Prašau regionų vadovų dirbti dėl karantino, panašaus į tą, kuris buvo paskelbtas Maskvoje, įvedimo“, – per vyriausybės posėdį kalbėjo M. Mišustinas.

Trečiadienį skaitydamas retą, per televiziją transliuotą kalbą, V. Putinas paskelbė, jog rusai šią savaitę neprivalės eiti į darbą, bet vis tiek gaus atlyginimą už šias dienas.

Šalyje lig šiol buvo pranešta apie apie aštuonias koronaviruso aukas ir 1.534 užsikrėtimo atvejus, įskaitant daugiau nei tūkstantį, kurie buvo nustatyti sostinėje.

Nauji apribojimai galioja visiems miesto gyventojams, nepriklausomai nuo amžiaus.

Maskviečiams leidžiama išeiti iš namų tiktai norint gauti skubią medicinos pagalbą, nuvykti į būtinomis laikomas darbo vietas ir nusipirkti maisto ar vaistų.

Žmonėms taip pat leidžiama išnešti šiukšles ir vedžioti augintinius 100 m spinduliu nuo savo namų.

Naujos izoliacijos taisyklės, kurios Maskvoje bus įgyvendinamos pasitelkiant platų veidų atpažinimo kamerų sistemą, įsigalioja Rusijai uždarant sienas. Tokių griežtų priemonių šalyje imamasi siekiant sustabdyti koronavirusinės infekcijos COVID-19 plitimą.

Virusas Niujorke plinta bauginama sparta

Pirmas koronaviruso infekcijos COVID-19 atvejis šioje valstijoje buvo užregistruotas prieš mažiau nei mėnesį.

Sekmadienį vakare buvo pranešta, kad Niujorko mieste epidemijos aukų skaičius išaugo iki 776. Bendras aukų skaičius valstijoje turėtų būti paskelbtas šiandien, tačiau iki sekmadienio ryto buvo pranešta apie mažiausiai 250 naujų mirties atvejų už Niurko miesto ribų, todėl visoje valstijoje bendras aukų skaičius siekia mažiausiai 1.026.

Virusas Niujorke plinta bauginama sparta. Pirmas patvirtintas COVID-19 atvejis valstijoje buvo užregistruotas kovo 1 dieną. Po dviejų dienų buvo patvirtintas antras infekcijos atvejis.

Kovo 10 d. valstija pranešė apie pirmąjį mirties nuo COVID-19 atvejį.

Po dviejų dienų valstijoje buvo uždrausti visi daugiau nei 500 žmonių susibūrimai, uždaryti Brodvėjaus teatrai ir sporto arenos. Niujorko miesto meras Billas de Blasio kovo 15-ąją uždarė visas miesto mokyklas.

Kovo 20 d. buvo įvesta griežtesnių suvaržymų. Niujorko valstijos gubernatorius Andrew Cuomo nurodė likti namuose visiems darbuotojams, kurių veikla nėra gyvybiškai būtina, uždraudė visus viešus susibūrimus nepriklausomai nuo žmonių skaičiaus, taip pat nurodė žmonėms viešose vietose laikytis 2 m atstumo. Tuo metu Niujorke buvo užregistruoti 35 mirties nuo koronaviruso atvejai.

