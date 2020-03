JAV Senatas priėmė 2 trln. USD ekonomikos skatinimo paketą

Saulo Loebo (AFP / „Scanpix“) nuotr.

JAV Senatas vėlai trečiadienį priėmė didžiausią per šalies istoriją ekonomikos gaivinimo paketą, kuriuo numatoma skirti 2 trln. USD (1,84 trln. Eur) nuo koronaviruso krizės nukentėjusiems amerikiečiams, išteklių stokojančioms ligoninėms ir paralyžiuotam verslui.

Senate šis paketas buvo priimtas visų 96 dalyvavusių senatorių balsais ir buvo perduotas Atstovų Rūmams.

Susitarimas, sudarytas tarp respublikonų, demokratų ir Baltųjų rūmų, numato, kad amerikiečiai, kurių metinės pajamos nesiekia 75.000 USD (68.700 Eur), gaus 1.200 JAV dolerių (1.100 Eur) išmokas.

Taip pat numatyta sukurti 367 mlrd. USD (336,1 mlrd. Eur) paramos smulkiajam verslui programą bei skirti 500 mlrd. USD (458 mlrd. Eur) įvairioms ūkio šakoms finansuoti, miestams ir valstijoms paremti.

Be kita ko, planuojama skirti iki 50 mlrd. USD (45,8 mlrd. Eur) krizės smarkiai paveiktoms oro bendrovėms ir jų darbuotojams.

Pakete taip pat numatyta 100 mlrd. USD (91,6 mlrd. Eur) finansinė parama ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, kurioms labai stinga medicinos įrangos. Be to, bus reikšmingai padidintos nedarbo išmokos, siekiant padėti koronaviruso susargdintiems žmonėms ar per krizę atleistiems darbuotojams.

„Pasakykime jiems šįvakar, kad pagalba jau atvyksta, kad jie tikrai ne vieni, kad ši šalis, šis Senatas, ši vyriausybė yra tam, kad padėtų jiems sunkiu metu“, – prieš balsavimą sakė Senato demokratų mažumos lyderis Chuckas Schumeras.

„Parenkime šią vyriausybę veikti“, – pridūrė jis.

Jeigu, kaip prognozuojama, Kongresas penktadienį galutinai patvirtins šį planą, jis bus perduotas pasirašyti prezidentui Donaldui Trumpui.

Atstovų Rūmų demokratų daugumos lyderis Steny Hoyeris pareiškė, kad Kongreso žemieji rūmai ekonomikos gaivinimo paketą apsvarstys penktadienį ryte.

Atstovų Rūmų pirmininkė demokratė Nancy Pelosi anksčiau sakė, jog tikisi, kad žemieji rūmai greitai pritars Baltųjų rūmų ir Senato parengtam teisės akto projektui.

JAV žiniasklaida praneša, kad tai didžiausia per šalies istoriją suma, skiriama ekonomikai gaivinti.

Iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas sakė, kad ši finansinė pagalba apsaugos JAV ekonomiką nuo griūties tris mėnesius.

D. Trumpas savo ruožtu paragino Kongresą patvirtinti šį planą.

„Nedelsdamas jį pasirašysiu“, – sakė prezidentas per spaudos konferenciją ir pridūrė, kad tai bus „didi diena Amerikos darbo žmonėms ir amerikiečių šeimoms“.

