Patvirtinta 14 naujų koronaviruso atvejų, vienas jų nustatytas medikui

Lietuvoje penktadienį nustatyta 14 naujų koronaviruso atvejų, vienas jų nustatytas medikui.

Iš viso šalyje jau nustatyti 63 ligos atvejai, skelbia Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).

Asmuo, kuris nekeliavo, bet jam patvirtintas teigiamas rezultatas, yra paguldytas Santaros klinikose, jis yra medikas, tačiau neatskleidžiama, kokioje gydymo įstaigoje jis dirbo.

Taip pat nustatytas ir dar vienas klasterinis atvejis – asmuo, užsikrėtęs nuo artimojo, yra gydomas Kauno klinikinėje ligoninėje.

Devyni naujausi nustatyti atvejai yra įvežtiniai, trys atvejai nustatyti mobiliuosiuose punktuose, dėl jų aiškinamasi.

Per Lenkiją, Čekiją, Prancūziją keliavęs asmuo šiuo metu yra Kauno klinikinėje ligoninėje. Asmuo, iš Šveicarijos grįžęs per Belgiją – Santaros klinikose, asmuo, atvykęs iš Karibų per Nyderlandus, Vokietiją – Santaros klinikose, du asmenys, grįžę iš Dominikos per Suomiją – Santaros klinikose, iš Nyderlandų per Ispaniją – Santaros klinikose, iš Didžiosios Britanijos atvykęs asmuo – Santaros klinikose. Iš Norvegijos grįžęs asmuo – Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, grįžęs iš Meksikos – Klaipėdos universitetinėje ligoninėje.

Su asmenimis, kurių ėminiai paimti mobiliuosiuose punktuose, susisiekta, instruktuota, kaip elgtis, kaip jie bus pristatomi į gydymo įstaigas.

