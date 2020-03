Latvijoje užsikrėtusiųjų koronavirusu padaugėjo iki 34

Pasienio postas kelyje. Liepoja - Klaipėda ties Latvijos siena. Arno Strumilos („15min“) nuotr.

Latvijoje per praėjusią parą buvo nustatyti dar keturi užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejai, ir bendras sergančiųjų skaičius šalyje pasiekė 34.

Tai pirmadienį po susitikimo su latvių prezidentu Egilu Levitu pranešė sveikatos apsaugos ministrė Ilzė Vinkelė.

Ligų profilaktikos ir kontrolės centras pranešė, kad per praėjusią parą dėl koronaviruso patikrinti 237 žmonės, keturių tyrimų rezultatai buvo teigiami. Iš viso šalyje dėl viruso patikrinti 1.147 žmonės.

Ministrė I. Vinkelė sakė, kad svarstomos naujos priemonės, siekiant apriboti naujojo koronaviruso plitimą. Latvijos vyriausybė yra paskelbusi ekstremalią padėtį ir įvedė virtinę griežtų priemonių, turinčių apriboti viruso plitimą. Nepaprastoji padėtis galios iki balandžio 14 dienos, bet dar gali būti pratęsta.

Likęs pasaulis jau lenkia Kiniją

Po Kinijos labiausiai infekcijos paveiktoje Italijoje per pastarąją parą mirė 368 žmonės – taigi, bendras aukų skaičius pasiekė 1.807. Be to, šalyje lig šiol užfiksuoti beveik 25.000 užsikrėtimo atvejų.

Visame pasaulyje naujuoju koronavirusu užsikrėtusiųjų skaičius pasiekė 168.000, aukų padaugėjo iki 6.500, o pasveikusiųjų – iki beveik 77.000, praneša kinų laikraštis „South China Morning Post“.

Palyginti su tuo pačiu laiku sekmadienį, susirgusiųjų skaičius pasaulyje padidėjo daugiau nei 15.800, o mirusiųjų – 709.

Iš viso užkrėstųjų skaičius pirmadienio rytą už Kinijos ribų viršijo 87.000, o Kinijoje – 80.860

Mirusiųjų skaičius visose kitose pasaulio šalyse 84 atvejais viršijo mirčių skaičių Kinijoje, kuris pirmadienį pasiekė 80 860.

[infogram id="73ee49cc-7c36-4386-a8f6-883ab2cd7249" prefix="bfp" format="interactive" title="Patvirtinti koronaviruso atvejai įvairiose šalyse 2020 01 20 — 03 16"]

