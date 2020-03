Kinijos pramonės gamyba – dar nematytose žemumose

(AFP / „Scanpix“) nuotr.

Dėl koronaviruso pandemijos Kinijos pramonės gamybos apimtis per pirmuosius du šių metų mėnesius rekordinėse žemumose. Analitikai teigia, kad rezultatai prastesni negu pasaulinės finansų krizės metu. Vasarį taip pat fiksuotas rekordiškai didelis nedarbo lygis šalies miestuose.

Kinijos nacionalinis statistikos biuras pirmadienį paskelbė, kad šalies pramonės gamybos apimtis per pirmuosius du šių metų mėnesius susitraukė 13,5%, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, o nedarbo lygis miestuose vasarį išaugo iki 6,2%.

„Reuters“ skelbia, kad tokie pramonės gamybos duomenys yra prasčiausi nuo pat 1990 m., kai „Reuters“ pradėjo tokius duomenis rinkti ir skelbti.

Dar praėjusių metų gruodį Kinijos pramonės gamybos apimtis augo 6,9%. Tokį pramonės nuosmukį pirmadienį paskelbė pati Kinija, pateikdama oficialius savo duomenis. Tai yra blogiausi kada nors paskelbti oficialūs šalies duomenys, rodantys, kad Kinijos prezidento Xi Jinpingo bandymas padėti išjudinti ekonomiką vasario antroje pusėje nedavė lauktų rezultatų.

„Reuters“ prognozuoja, kad pirmame šių metų ketvirtyje Kinijos ekonomikos augimą naujo koronaviruso sukelti padariniai gali nurėžti per pusę, o šalies vyriausybei teks galvoti apie naujas priemones, kaip gelbėti antrąja didžiausią pasaulio ekonomiką.

Blogiau nei per krizę

Naujausi Kinijos skelbiami duomenys taip pat rodo, kad sausį–vasarį, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, mažmeninė prekyba susitraukė 20,5%. Tokie duomenys yra gerokai prastesni negu tikėjosi analitikai. Ekspertai teigia, kad yra nustebinti, kad Kinija tokius duomenis paskelbė oficialiai.

„Naujausi duomenys rodo kur kas didesnį smukimą negu mes prognozavome ir kur kas didesnį nuosmukį negu pasaulinės finansų krizės metu“, – „Financial Times“ cituoja „Capital Economics“ komentarą apie Kinijos paskelbtus duomenis.

Remiantis Kinijos paskelbta statistika, paslaugų sektorius sausį–vasarį smuko 13%. Ekspertai tikina, kad tokie duomenys rodo, kad šalies BVP augimas per pirmuosius du šių metų mėnesius buvo neigiamas ir siekė minus 13%. Tokius skaičiavimus pateikia „Capital Economics“, kuriuos cituoja „Financial Times“.

„Tiesą sakant, manau, kad tikrasis šokas Kinijos ekonomikai gali būti net ir dar didesnis negu sufleruoja sausio-vasario duomenys, nes Kinijos gamyklos sustojo tik nuo sausio 24 d. “, – situaciją komentavo Kinijos ekonomikos ekspertas Ting Lu.

Kinijos pareigūnai pateikdami oficialią statistiką situaciją bandė švelninti.

„Ekonomikos augimą per pirmuosius šių metų mėnesius paveikė COVID-19 paplitimas. Tačiau tai yra pandemijos padarinys, kuris turės poveikį trumpuoju laikotarpiu, virusas yra išorinis veiksnys ir jo pasėkmės gali būti sukontroliuojamos“, – teigiama oficialiame Kinijos nacionalinio statistikos biuro komentare.

Nepaisant to, kad Kinijos pareigūnai teigia, kad viruso plitimo pikas šalyje jau praėjo, analitikai perspėja, kad gali prireikti mėnesių, kol ekonomika grįš į normalią būseną. Be to, spartus viruso plitimas už Kinijos sienų kelia baimę apie pasaulinę recesiją, o tai Kinijai reikštų sumažėjusią prekių paklausą ir dar didesnius trikdžius ekonomikai.

Pirmadienį visame pasaulyje naujuoju koronavirusu užsikrėtusiųjų skaičius pasiekė 168.000, aukų padaugėjo iki 6.500, o pasveikusiųjų – iki beveik 77.000, skelbia kinų laikraštis „South China Morning Post“.

Palyginti su tuo pačiu laiku sekmadienį, susirgusiųjų skaičius pasaulyje padidėjo daugiau nei 15.800, o mirusiųjų – 709.

Mirusiųjų skaičius visose kitose pasaulio šalyse taip pat 84 atvejais viršijo mirčių skaičių Kinijoje, kuris pirmadienį pasiekė 80.860.

[infogram id=„73ee49cc-7c36-4386-a8f6-883ab2cd7249“ prefix=„bfp“ format=„interactive“ title=„Patvirtinti koronaviruso atvejai įvairiose šalyse 2020 01 20 – 03 16“]