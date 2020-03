Įstaigos ir bankai ragina žmones neiti į skyrius, naudotis internetu

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Dėl koronaviruso Vyriausybei taikant griežtas prevencijos priemones, atsiskaitymo už komunalines paslaugas, mokesčių deklaravimo bei kitų paslaugų įmonės, taip pat bankai ragina naudotis internetu ar telefonu, nevykti į padalinius.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) penktadienį pranešė reguliuojanti klientų skaičių padaliniuose ir ketina aptarnauti žmones tik nuotoliniu būdu – internetu ir telefonu.

„Siekdami apsaugoti mokesčių mokėtojų ir VMI darbuotojų sveikatą, šiuo metu į VMI aptarnavimo salę vienu metu yra įleidžiama tiek gyventojų, kad laikantis saugumo rekomendacijų, tarp jų būtų galima užtriktini reikiamą atstumą“ – pranešime sako Vilniaus AVMI vadovė Virginija Ginevičienė.

VMI rekomenduoja žmonėms ir dabar nevykti į padalinius, o rinktis e. paslaugas per Mano VMI, elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS), i.MAS, MOSS, AIS ir kitas.

„Sodra“ pranešė nuo pirmadienio dvi savaites neaptarnausianti gyventojų visuose skyriuose ir ragina naudotis paslaugomis internetu.

„Šiuo metu esame pasiruošę didesniam klientų srautui telefonu ir elektroniniais kanalais – prireikus esame pasirengę tam skirti daugiau resursų“, – pranešime sakė „Sodros“ direktorė Julita Varanauskienė.

Tuo metu Registrų centras informavo, kad jo padaliniai dirba įprastai, tačiau klientus ragina nesant būtinybės atidėti vizitą ir paslaugas užsisakyti el. būdu, naudojantis savitarnos svetaine.

Didžiausiame Registrų centro aptarnavimo padalinyje Vilniuje per dieną aptarnaujama apie 1000 klientų.

Komunalinių paslaugų reikalai – internetu

Valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“ savitarnos svetainėje „e.ignitis.lt“ laikinai panaikino aptarnavimo mokesčius už visas įmokas. Taip bendrovė skatina gyventojus šiuo laikotarpiu laikytis karantino.

„Raginame saugoti save – venkite masinio susibūrimo vietų ir už viską atsiskaitykite internetu. Pamokykite ir savo pagyvenusius tėvus bei senelius, arba tiesiog įmokas atlikite už juos. Nuliniai mokesčiai jau galioja, ir galios kol šalyje bus ekstremali situacija“, – pranešime teigia „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas.

„e.ignitis.lt“ platformoje galima atsiskaityti už daugiau nei 250 skirtingų tiekėjų paslaugas – elektrą, dujas, vandenį, šilumą, būsto administravimą, ryšio paslaugas, atliekų išvežimą, apsaugos paslaugas ir kita.

Šilumos tiekimo bendrovė Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) pranešė nuo pirmadienio iki kovo 30 dienos uždaranti klientų aptarnavimo centrą – klientai bus aptarnaujami tik nuotoliniais kanalais – telefonu, el. paštu, internetu.

„Atsižvelgdami į koronaviruso pandemijos keliamą riziką tiek mūsų klientams, tiek ir įmonės darbuotojams, nusprendėme dvi ateinančias savaites klientų aptarnavimą vykdyti tik nuotoliniais kanalais“, – pranešime sako VŠT klientų aptarnavimo departamento direktorius Laurynas Jakubauskas.

Jo teigimu, daugiausia gyventojų į VŠT klientų aptarnavimo centrą atvyksta norėdami išsiaiškinti sutarčių sudarymo ir atsiskaitymo už paslaugas klausimus. Pasak jo, įmonė dviem savaitėmis sustabdo ir karšto vandens skaitiklių įrengimo, keitimo ir plombavimo darbus gyventojų namuose.

Bankai ragina vengti socialinio kontakto

SEB Baltijos šalių mažmeninės bankininkystės vadovės Sonatos Gutauskaitės Bubnelienės teigimu, šiuo metu bankas dirba įprastai, skyriuose klientai taip pat priimami įprasta tvarka, tačiau jie yra raginami vengti socialinių kontaktų.

„Raginame klientus nevykti į skyrių, jei tai nėra būtina, primindami, kad daugumą banko paslaugų galima užsisakyti neišeinant iš namų. (...) Be to, neišeidami iš namų vaizdo susitikime – realiu laiku internetu klientai gali pasikonsultuoti su banko darbuotoju asmeninių finansų klausimais, sužinoti apie galimybes ir gauti būsto paskolą ir panašiai“, – komentare BNS sakė S. Gutauskaitė Bubnelienė.

Pasak jos, bankas dezinfekuoja skyrius, jie bei bendros banko erdvės aprūpinti dezinfekciniais skysčiais, juos darbuotojai ir klientai kviečiami naudoti.

„Bankas papildomai įsigijo medicininių kaukių, juos darbuotojams rekomenduojame užsidėti, jei tenka aptarnauti klientą, kuris atvyko su peršalimo ar gripo simptomais, taip pat kaukę duodame klientui, jei jis atvyko su peršalimo ar gripo simptomais“, – tvirtino S. Gutauskaitė Bubnelienė.

Ji pripažino, kad Vyriausybės sprendimas iki kovo 27 dienos privalomai stabdyti ugdymo, mokymo ir studijų procesą visose švietimo įstaigose turės įtakos banko veiklai, nes maždaug 30 proc. darbuotojų turi vaikus iki 10 metų.

„Gali būti, kad mūsų žmogiškieji resursai laikinai šiek tiek mažės, dėl to gali tekti keisti kai kurių klientų aptarnavimo skyrių darbo laiką – jį trumpinti ar kai kuriuos net laikinai uždaryti. Nuo pirmadienio Vilniuje laikinai uždarysime Savanorių klientų aptarnavimo skyrių, likę 7 skyriai sostinėje dirbs įprastu režimu. Kol kas kitų skyrių Lietuvoje veiklos keisti neplanuojame“, – aiškino SEB atstovė.

Šiaulių banko komunikacijos specialistė Monika Rožytė teigė, kad bankas nuolat aktyviai stebi situaciją ir padėtį, susidariusią dėl koronaviruso pandemijos.

„Pirmiausiai rūpinamės žmonių saugumu ir prevencija, laikomės Vyriausybės nurodymų visuomenei. Klientams rekomenduojame, esant galimybei, rinktis elektroninius klientų aptarnavimo kanalus: kasdienes operacijas atlikti per el. bankininkystę, esant klausimams skambinti į klientų aptarnavimo centrą, norint atlikti grynųjų pinigų operacijas – rinktis bankomatų paslaugą“, – BNS sakė M. Rožytė.

„Swedbank“ atstovas Ernestas Ramonas taip pat teigė, kad šiuo metu banko padaliniai veikia įprastai, tačiau jei situacija keisis į tai bus reaguojama.

„Klientus, jei nėra būtinybės, dėl jų pačių saugumo raginame vengti apsilankymų banko padaliniuose. Dauguma banko paslaugų galima gauti patogiai skaitmeninėmis priemonėmis nepaliekant savo namų. Jeigu klientas negali išvengti atvykimo į padalinį, rekomenduojame iš anksto rezervuoti susitikimo laiką, taip mažinant galimas rizikas jų sveikatai“, – BNS nurodė E. Ramonas.

„Luminor“ banko Lietuvos skyriaus atstovė spaudai Giedrė Bielskytė pabrėžė, kad bankas įdėmiai stebi situaciją ir imasi atitinkamų prevencijos priemonių, saugodami ir savo darbuotojus, ir klientus.

„Šiuo metu visi mūsų skyriai veikia įprastai. Mes atliekame papildomus higienos veiksmus – dažniau nei įprastai valome bendras erdves, parūpinome papildomų rankų dezinfekavimo priemonių darbuotojams bei klientams. Mes taip pat ragintume mūsų klientus rečiau lankytis mūsų skyriuose, nes didelė dalis mūsų paslaugų ir produktų gali būti įsigyjami nuotoliniu būdu“ – BNS sakė G. Bielskytė.

Anot jos, „Luminor“ banke jau beveik prieš pora savaičių buvo atšaukta didesnė dalis komandiruočių, šiuo metu jų praktiškai nebevyksta.

„Mes turime visas sąlygas dirbti komandose per tris šalis nuotoliniu būdu, technologijos leidžia komandoms bendradarbiauti iš namų ir užtikrinti, kad visos banko paslaugos būtų teikiamos be protrūkių. Mažiname fizinių kontaktų skaičių savo biure – tai reiškia, kad ribojame svečių skaičių mūsų centriniame biure, taip pat dėl tos pačios priežasties rekomenduojame darbuotojams bent dvi dienas per savaitę dirbti iš namų“ – tvirtino G. Bielskytė.

Skundai Konstituciniam Teismui – internetu

Konstitucinis Teismas pranešė, kad nuo penktadienio iki atskiro pranešimo piliečiai bus aptarnaujami tik nuotoliniu būdu.

„Tai reiškia, kad į Konstitucinį Teismą atvykę asmenys nebus aptarnaujami, o pateikti individualius konstitucinius skundus ar kreiptis dėl papildomos informacijos bus galima tik paštu, elektroninių ryšių priemonėmis ir telefonu“, – rašoma pranešime.

Individualus konstitucinis skundas, pateikiamas elektronine forma, turi būti pasirašytas jį teikiančio asmens ar jo atstovo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) penktadienį pranešė keičianti kai kurių paslaugų teikimo būdą ar laikinai stabdanti jas visai.

„Darbo ginčų komisijos (DGK) posėdžius ir ginčų nagrinėjimą organizuos bei vykdys rašytinio proceso tvarka, esant galimybei nekviečiant šalių, jų atstovų, kitų proceso dalyvių į posėdžius“, – teigiama inspekcijos pranešime.

Įteikti kvietimai atvykti į darbo ginčų komisijų posėdžius atšaukiami. Taip pat VDI laikinai stabdo asmenų atestavimą Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Laikinai stabdomas gyvas asmenų aptarnavimas Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose, pranešė tarnyba.

Nuo pirmadienio, laikinai – dvi savaites – gyventojai visuose klientų aptarnavimo skyriuose bus aptarnaujami nuotoliniu būdu.

Užimtumo tarnyba nuo šio penktadienio iki kovo 27 dienos atšaukia visus renginius grupėms klientų aptarnavimo skyriuose. Pagal poreikį darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams jie bus organizuojami nuotoliniu būdu.

Lietuvos paštas: gali būti veiklos pasikeitimų

Valstybės valdomas Lietuvos paštas teigia, kad šiuo metu visos jo paslaugos teikiamos įprastai. Bet neatmetama galimybė, kad greitu metu gali būti veiklos pasikeitimų.

„Iki šiol pašto veikla vykdoma įprastai – korespondencijos siuntos, siuntiniai, leidiniai, prenumerata, pensijos bei išmokos gyventojams pristatomi, tačiau šiuo ypatingu metu siekiame ne tik teikti paslaugas, bet ir apsaugoti klientus bei savo darbuotojus nuo galimų rizikų“, – pranešime sako Lietuvos pašto generalinė direktorė Asta Sungailienė.

Pasak jos, kartu ruošiamasi galimiems karantinuotų gyventojų aptarnavimo scenarijams, pirmiausiai galvojant apie saugų paslaugų teikimą.

„Pagal galimybes tai darysime ir nuotoliniu būdu. Kritiniais atvejais, jeigu klientai būtų izoliuoti namuose, prašytume gyventojų sąmoningumo neįsileidžiant ir apie savo situaciją už uždarų durų informuojant mūsų laiškininkus, kurjerius, pensijų ar pašalpų pristatytojus, tokiu būdu nesukeliant pavojaus užsikrėsti“, – teigia A. Sungailienė.

Klientų karantino atvejais jie bus informuojami apie registruotų siuntų nepristatymą paliekant pranešimo lapelius pašto dėžutėse. Pensijų ir pašalpų pristatymas taip pat vyks įvedant saugumo instrukcijas ir rekomendacijas, siekiant sumažinti tiesioginio kontakto galimybę su rizikos grupei priklausančiais asmenimis.

COVID-19 plitimas pasaulyje daro įtaką tarptautinio pašto veiklai. Dabartiniais duomenimis, Lietuvos paštas siunčia siuntas į visas šalis, išskyrus Mongoliją. Dėl pašto logistikos sutrikimų galimas pašto siuntų vėlavimas į Kiniją, Italiją ir Jungtines Amerikos Valstijas.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.