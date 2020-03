Paknopstomis per teisės aktus

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Daugiau ne visada – geriau. Regis, parlamentarai taip ir nesuvokė, kad, užsimoję prasidėjusios pavasario sesijos metu priimti kuo daugiau teisės aktų, vėl rizikuoja prikurti broko. Be to, produktyviam darbui koją kyštelės įsibėgėjanti rinkimų kampanija.

Paskutinės visos šios kadencijos Seimo sesijos planuose teisės aktų projektų skaičius artėja prie 600: iš jau į programą įrašytų 580 projektų daugiau kaip du trečdaliai – nauji įstatymai ar jų pakeitimai. Kad suprastume, ką iš tiesų reiškia tokia darbų gausa, skaičiuojame: kiekvieną pavasario sesijos savaitę, kurių iš viso bus beveik dvi dešimtys, parlamentarai tikisi apsvarstyti ir priimti maždaug 25 įstatymų projektus. Ir tai neskaičiuojant neprognozuotų ir laiką gaišinančių įvairių tarpusavio aiškinimosi „procedūrų“ bei tyrimo komisijų, kurias taip pamėgo šios kadencijos Seimas.

Pagrindinio parlamentarų dėmesio visada sulaukia Vyriausybės pasiūlyti teisės aktų projektai. Iš beveik 150 įstatymų pakeitimų pavasario sesijai numatytos tokios svarbiausios iniciatyvos: siūlymas atleisti didžiuosius investuotojus nuo pelno mokesčio, pritarti suskystintų gamtinių dujų terminalo išlaikymo kaštų „performatavimui“, Klimato kaitos nacionalinei strategijai, inovacijų skatinimo ir rizikos valdymo žemės ūkyje fondų steigimui, kai kurių Darbo kodekso nuostatų peržiūrai. Be to, numatoma įdiegti statybininko kortelę, įvesti privalomą transporto priemonių sandorių deklaravimą, optimizuoti Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžias įstaigas ir kt.

Prezidentas Gitanas Nausėda teikia Viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, įstatymų projektų paketą dėl naujos korupcijos prevencijos sistemos sukūrimo. „Siūloma didinti viešojo sektoriaus subjektų įsitraukimą, numatant asmeninę valstybinių įstaigų vadovų atsakomybę už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą“, – praneša prezidentūra. Taip pat bus siūloma į darbotvarkę įtraukti anksčiau registruotą Miškų įstatymo pataisą, numatančią sumažinti ūkinių miškų plynųjų pagrindinių kirtimų biržės plotą ir taip švelninti galimą žalą ekosistemoms. Dar vienas siūlymas – Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pataisa, kuria siekiama sugeneruoti daugiau resursų, reikalingų bazinei pensijai sparčiau didinti ir GPM tarifų skirtumams skirtingoms pajamų rūšims sumažinti.

Nors parlamentarai suskubo į paskutinės sesijos darbotvarkę įtraukti visus įregistruotus projektus, realiai pavyks nudirbti tik dalį darbų. Kaip VŽ sakė Rima Baškienė, parlamento pirmoji vicepirmininkė, „tam tikros dalies projektų, kaip paprastai būna, gali nepavykti suspėti apsvarstyti“. Esą statistika rodo, kad per 4 mėnesių trukmės sesiją pavyksta priimti apie 200–250 naujų įstatymų ar jų pataisų. Vadinasi, iš suplanuotų darbų galima tikėtis mažesnio nei pusės derliaus – geriausiu atveju.

Todėl nesuprantama, kam reikėjo deklaruoti tokį titanišką krūvį, – susidaro įspūdis, kad Nepriklausomybę atkūrėme tik vakar, o ne prieš 30 metų, todėl greituoju būdu reikia kurpti įstatymą po įstatymo. Vien tai, kad parlamentarai suformuoja ilgiausią darbų sąrašą, autoriteto jiems neprideda. Kokybiško darbo per šitokią projektų gausą tikėtis negalima – šuoliuojant per juos paknopstomis, brokas neišvengiamas: nei įsigilinti, nei apsvarstyti laiko nelieka. Kiekybė nėra tolygu kokybei, todėl skubotas teisės aktų „kepimas“ tik rodo nepagarbą įstatymų leidybai. Ir kuria ne gerovės valstybę, o papildomą darbą teisininkams, valdininkams, sukuria galvosūkių piliečiams etc.

VŽ nuomone, skubos darbas Seime – tai užprogramuotos problemos, minų laukas ateinančiai valdžiai. Priimama krūva įstatymų, o poįstatyminiai aktai ir kita paliekama kitos kadencijos parlamentarams – tesižino. Bet kas žino – gal teks patiems per tą lauką pereiti?

