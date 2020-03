Graikijos premjeras: ES ir Turkijos susitarimas dėl migracijos – žlugęs

Kyriakos Mitsotakis, Graikijos premjeras. „Xinhua“ / „Scanpix“ nuotr.

Graikijai susidūrus su migrantų antplūdžiu, šalies ministras pirmininkas penktadienį pareiškė, jog Europos Sąjungos (ES) ir Turkijos susitarimas, pagal kurį nuo 2016 m. buvo ribojama migracija į Europą, yra „žlugęs“.

„Dabar kalbėsiu atvirai, susitarimas yra žlugęs“, – pareiškė Kyriakos Mitsotakis televizijos kanalui CNN.

„Ir jis yra žlugęs, nes Turkija dėl to, kas įvyko Sirijoje, nusprendė visiškai nepaisyti susitarimo“, – pridūrė jis.

Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoganui praėjusią savaitę paskelbus, jog Ankara atvers savo sienas su Europos Sąjunga pabėgėliams iš Sirijos, prie Graikijos sienos suplūdo tūkstančiai migrantų.

Turkijos valstybės vadovas tai pareiškė po to, kai per Sirijos šiaurės vakarinėje Idlibo provincijoje per Damasko režimo pajėgų smūgį žuvo dešimtys turkų karių.

Graikijos pajėgos teigia nuo tada neleidusios beveik 39.000 žmonių kirsti sieną.

Turkija tvirtina, jog tikrasis skaičius yra daugiau nei triskart didesnis.

Penktadienį Graikų policija panaudojo ašarines dujas prieš migrantus, bandžiusius prasiveržti pro tvorą. Migrantai atsakydami svaidė akmenis, iš įvykio vietos pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.

Rimtis greit buvo atkurta, bet šimtai migrantų taikiai sėdėjo priešais vartus skanduodami „taika“, „laisvė“ ir „atidarykite vartus“.

Daug žmonių sakė, kad yra spaudžiami išvykti iš Turkijos, kur yra apie 4 mln. pabėgėlių.

Europos Sąjungos diplomatijos vadovas penktadienį tiesiogiai kreipėsi į migrantus, ketinančius iš Turkijos pasiekti Europą, ragindamas juos nevykti prie Graikijos sienos.

„Noriu nusiųsti aiškią žinią – nevykite sienos link. Siena nėra atvira“, – po ES užsienio reikalų ministrų susitikimo sakė Bendrijos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis.

