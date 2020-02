Tiriamas ir koronavirusu infekuotosios šiaulietės vyras 

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje – koronaviruso atvejis. Tomo Markelevičiaus (15min) nuotr. Įmonės nuotr.

Penktadienio rytą į Respublikinę Šiaulių ligoninę atvežtas moters, kuriai tą naktį nustatytas susirgimas koronavirusu, vyras. Jis taip pat yra stebimas ir tiriamas, penktadienį pranešė Remigijus Mažeika, Šiaulių ligoninės direktorius.

„Paskutinis atvežtas pilietis, tai yra, atvežtas ryte, ką tik, yra tos pilietės, kuriai nustatytas koronavirusas, vyras, kuris yra kontaktinis asmuo, jis yra ligoninės infekciniame skyriuje izoliuotas, paimtas tepinėlis ir bus tiriamas, ar yra infekuotas, ar ne“, – penktadienį Šiaulių ligoninėje surengtoje spaudos konferencijoje sakė R. Mažeika.

Be to, ligoninėje, be užsikrėtusios moters ir jos vyro, yra dar trys žmonės – šios moteris artimieji.

Šiaulių ligoninėje paskelbtas karantinas.

Greitosios pagalbos medikai patvirtino, kad šiuo metu karantinuoti du žmonės Vilniuje, kurie turėjo kontaktą su moterimi, kuriai nustatytas koronavirusas.

R. Mažeika pabrėžė, kad pati užsikrėtusioji pilietė į ligoninę kreipėsi „pagal visus reikalavimus – greitąją pagalbą išsikvietė ir buvo ligoninėje patikrinta laikantis visų saugumo priemonių“. Ji taip pat atliko „saviizoliaciją“ – pasiėmė nedarbingumą ir stengėsi šiomis dienomis nekontaktuoti su kitais žmonėmis.

Šiuo metu pacientė yra izoliuota Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, kur, pasak R. Mažeikos, yra visa tokiems susirgimams gydyti pritaikyta infrastruktūra.

Informuota, kad pacientei pasireiškę simptomai yra lengvi, ji šiuo metu neturi temperatūros, jai taikomas reikalingas gydymas.

„Moteris stebima buvo nuo pat grįžimo į Lietuvą, taip pat, kaip ir kiti keliautojai, grįžtantys iš paveiktų zonų“, – teigiama Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) išplatintoje informacijoje.

Naktį į penktadienį sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pranešė, kad koronavirusu susirgo 39-erių metų moteris – Šiaulių gyventoja, kuri vasario 24 d. sugrįžo į Kauną iš Veronos miesto Italijoje. Ji ten dalyvavo konferencijoje.

Dėl koronaviruso infekcijos grėsmės trečiadienį šalyje paskelbta ekstremali situacija.

Pasaulyje iš viso kol kas registruota kiek daugiau nei 82.000 kiniško koronaviruso COVID-19 atvejų ir beveik trys tūkstančiai mirčių.

Penktadienio ryto duomenimis, Lietuvoje iš viso atlikti 67 tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, laukiama rezultatų dėl septynių mėginių.

SAM primena, kad nekeliavus į šalis, kur vyksta COVID-19 plitimas visuomenėje ir neturėjus kontakto su keliavusiaisiais bei nejaučiant susirgimui būdingų, gripą primenančių simptomų, jokių tyrimų atlikti ar imtis specialių priemonių nėra reikalo.

Visų keliautojų, per pastarąsias dvi savaites buvusių Kinijoje, Šiaurės Italijoje – Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionuose, taip pat Honkonge, Irane, Japonijoje, Pietų Korėjoje ir Singapūre prašoma registruotis užpildant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro interneto svetainėje pateikiamą anketą bei dvi savaites vengti artimų socialinių kontaktų.