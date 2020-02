JK grasina nutraukti prekybos derybas su ES, jeigu nebus pasiektas progresas

Borisas Johnsonas, JK premjeras. Timo Clarke „Scanpix“ nuotr.

Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybė birželio mėnesį nuspręs, ar pasitraukti iš derybų su ES dėl ateities prekybos santykių ir ruoštis prekybai su Bendrija pagal Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisykles. Apsisprendimą, kaip JK elgsis toliau, lems progresas derybose su Bendrija, ketvirtadienį pagrasino JK vyriausybė.

Sprendimas pasitraukti iš derybų, anot JK vyriausybės, bus priimtas, jeigu derybose su ES „nebus pasiektas pakankamas progresas“. JK vyriausybė nurodo, kad priimant sprendimą bus atsižvelgiama į progresą derybose tokiose srityse kaip finansinės paslaugos, duomenų apsauga.

Tokia JK vyriausybės kryptis buvo paviešinta paskelbus JK derybinės pozicijos oficialius dokumentus. Oficialiai derybos tarp JK ir ES dėl ateities prekybos santykių prasidės kitos savaitės pradžioje, kovo 2 d.

JK taip pat paskelbė, kad viešosios diskusijos pačioje JK dėl ateities santykių su Bendrija prasidės pavasarį, jau po oficialių derybų su Bendrija pradžios.

JK oficialiai įvirtino savo derybinę poziciją, kad su ES siekia sudaryti prekybos susitarimą, panašų į jau egzistuojančius Bendrijos prekybos susitarimus su Kanada, Japonija, Pietų Korėja.

Skirtingos pozicijos

VŽ primena, kad ES ir Kanadai prireikė septynerių metų pasiekti prekybos susitarimą. Prekybos susitarimas tarp ES ir Kanados panaikino iki 98% tarifų prekėms, kuriomis prekiaujama tarpusavyje. Prekybos susitarime taip pat numatomas abiejų pusių bendradarbiavimas, kuriuo ribojamas apsaugos priemonių taikymas ir kokybės patikros.

Tačiau būtina pažymėti, kad į Kanados ir ES prekybos susitarimą nėra įtrauktas paslaugų sektorius. Būtent paslaugų sektorius yra labai svarbus britų ekonomikos varikliui. Pagal tokį susitarimą JK negalėtų teikti paslaugų ES rinkoje, įskaitant ir finansines paslaugas. ES ir Kanados susitarimas nepanaikina ir PVM mokėtojų kodų patikrų ir dalies kitų netarifinių barjerų.

Bendrijos derybinė pozicija išlieka tvirta ir aiški – JK privalo sutikti su „vienodomis konkurencijos sąlygomis“ tokiose srityse kaip valstybės parama, aplinkosauga, darbo teisė. Tai yra sąlyga, be kurios ES neįsivaizduoja prekybos susitarimo be tarifinių barjerų.

Michelis Barnier, ES vyriausiasis „Brexit“ derybininkas, nurodė, kad Briuselis yra pasirengęs JK suteikti labai išskirtinę prieigą prie 450 mln. vartotojų turinčios ES rinkos, tačiau mainais JK privalo sutikti su Bendrijos taisyklėmis ir užtikrinti teisingą konkurenciją. Kanados modelio susitarimą Bendrija atmeta.

„JK tikina, kad nori Kanados tipo susitarimo, tačiau pagrindinė to problema yra, kad JK nėra Kanada. JK geografiškai yra kur kas arčiau ES, be to prekybos apimtys su JK yra visiškai kitokios negu su Kanada“,– sakė ES vyriausiasis „Brexit“ derybininkas.

Be to, toks susitarimas reikštų, kad ES teisė ir Europos Teisingumo teismas neturėtų jurisdikcijos JK teritorijoje.

„JK vyriausybė dirbs labai intensyviai, kad pasiektų šiame dokumente išdėstytų susitarimų su ES. Jeigu vis dėlto mums nepavyks pasiekti derybose norimo rezultato, tai prekybos santykiai su ES remsis 2019 m. „Brexit“ susitarimu ir bus panašūs į Australijos“ ,– teigiama dokumente.

Remiantis paskelbtu dokumentu, JK siekia skirtingų susitarimų dėl žuvininkystės, aviacijos, energetikos ir migracijos klausimų, o ES savo ruožtu siekia susitarimo, kuris padengtų bendrai visas šias sritis.

JK pusė nusiteikusi optimistiškai ir teigia, kad tikisi, kad didelę dalį aspektų pavyks susiderėti dar iki birželio mėnesio, o tuomet paskutinės detalės suderintos ir užbaigtos iki rugsėjo mėnesio. Per šį laikotarpį vyriausybė ruošis ir ragins tai padaryti ir verslą tokiai situacijai, kuomet tarp ES ir JK atsirastų muitai ir kiti formalumai prekybai po 2021 m. sausio 1 d.

VŽ primena, kad „Brexit“ sutartyje yra numatytas dabar galiojančio pereinamojo laikotarpio, kuomet ES ir JK prekiauja taip, kaip tai darydavo iki šiol, pratęsimas. Galimas pereinamojo laikotarpio pratęsimas iki dviejų metų, tačiau Borisas Johnsonas, JK premjeras, tai daryti kol kas atsisako. Taigi, pereinamasis laikotarpis ir numatytas derybų tarp JK ir ES laikas šiuo metu yra numatytas iki metų pabaigos.