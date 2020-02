ES svarsto sankcijas Kinijos ir Rusijos grupėms dėl kibernetinių atakų

Kacpero Pempelio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Europos Sąjunga gali imtis sankcijų prieš Rusijos ir Kinijos subjektus, taip pat kelis fizinius asmenis dėl kibernetinių atakų vykdymo, skelbia „Bloomberg“.

Penki su šiuo klausimu susipažinę diplomatai teigė, kad derybos dėl siūlomų priemonių bus pradėtos šią savaitę, tačiau jie atsisakė įvardyti konkrečius subjektus ir jais susijusius incidentus. Tiesa, du diplomatai patvirtino, kad grupės, į kurias taikomasi, susijusios su Kinija ir Rusija.

Jei sankcijos būtų įvestos, tai būtų pirmasis kartas, kai taikomas vadinamasis ES kibernetinių sankcijų režimas, skirtas atgrasyti nuo kibernetinių išpuolių. Į šį priemonių rinkinį įtraukti kelionių draudimai ir turto įšaldymas.

Anot „Bloomberg“, tokių priemonių ėmimasis galėtų padėti numalšinti JAV susirūpinimą dėl to, kad ES per švelniai vertina Kiniją, po to, kai Bendrija nepasidavė Vašingtono spaudimui visiškai uždrausti „Huawei“ dalyvauti kuriant naujos kartos ryšių tinklus, nepaisant įspėjimų apie šnipinėjimą.

Kad sankcijos būtų įvestos, tam turi pritarti visos 27 ES šalys narės. Tai sąlyga, kuri dažnai paralyžiuoja ES užsienio politikos sprendimus dėl nacionalinių interesų.

Tačiau vienas iš su klausimu susipažinusių diplomatų „Bloomberg“ teigė, jog Bendrijoje sutariama, kad nėra jokios prasmės turėti kibernetinių sankcijų įrankį jo nenaudojant.

Procesas, kuris prasideda diskusijomis tarp kibernetinio saugumo ekspertų ir baigiasi ES vyriausybių pasirašymu, gali užtrukti maždaug du mėnesius, sakė diplomatas.