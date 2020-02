Teks susimesti ir „europinėms reikmėms“

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Briuselyje sklando naujų mokesčių idėjos – galvojama apie visoms šalims privalomus mokesčius, kurie papildytų Europos Sąjungos (ES) iždą. Daugiausia tai – su aplinkosauga siejami mokesčiai. Dėl augančios tvarumo svarbos horizonte šmėžuoja direktyvos dėl tekstilės atliekų, vėliau – dėl stiklo, aliuminio ir kt. gaminių poveikio aplinkai mažinimo.

Europos Parlamentas pasisako už kuo skubesnį susitarimą dėl naujų mokesčių įvedimo. Jie esą leistų į ES biudžetą surinkti papildomas bent kelias dešimtis, o galbūt iki šimto milijardų eurų per septynerius metus. Bendrijos biudžetas traukiasi dėl „Brexit“ – sulig jo įgyvendinimu jis neteks apie 6% savo apimties, gaunamos iš britų. Egzistuojanti ES teisė neleidžia įvesti tokių mokesčių, kurie būtų renkami tiesiai į Bendrijos iždą, tačiau gali būti susitarta dėl privalomosios direktyvos, kuri įpareigotų visas Sąjungos šalis įvesti naują mokestį, skirtą „europinėms reikmėms“. Tarp naujų mokestinių priemonių Europos Komisija (EK) dar 2018-aisiais paminėjo tris svarbiausius – neperdirbamojo plastiko, pasienio anglies dioksido mokesčiai ir bendroji konsoliduotoji pelno mokesčio bazė.

Kol kas daugiausiai palaikymo susilaukė naujasis plastiko mokestis – jis laikomas perspektyviausiu būdu ES biudžetui papildyti. Įnašai už plastiką, anot portalo „euroactiv.com“, būtų apskaičiuojami taikant 0,8 Eur/kg tarifą neperdirbamų plastikinių pakuočių atliekoms. EK skaičiuoja, kad per metus papildomai į biudžetą būtų surinkta apie 6,6 mlrd. Eur – o tai padengtų apie 60% praradimų dėl „Brexit“. Tiesa, abejojama, ar šis mokestis realiai atneš tiek naudos, kiek planuojama – ES valstybės jau dabar ima mažinti ir ateityje mažins neperdirbamo plastiko gamybą, tad planuotos sumos surinkti gali ir nepavykti. Be to, šiam mokesčiui priešinasi dalis politikų ir pramonės atstovų.

Vis dar nėra bent kiek platesnio sutarimo dėl ES mastu taikytino pelno mokesčio įvedimo arba 20% pajamų, gaunamų iš Bendrijos šalių anglies dioksido prekybos sistemos, nukreipimo iš nacionalinių į bendrą ES biudžetą. Kol kas žinoma tik, kad nė dėl vieno jų įgyvendinimo jau nuo 2021 m. nėra sutarta. Tačiau tais metais planuojama priimti tekstilės atliekų direktyvą – ES valstybės įpareigotos, kad nuo 2025 m. būtų surenkamos tekstilės atliekos, o EK iki to laiko svarstys galimybę nustatyti tekstilės atliekų paruošimo pakartotinai naudoti ir perdirbimo tikslus. Plastiko direktyvos pavydžiu gamintojai turės įrodyti, kad atliekos surenkamos ir perdirbamos. Prognozuojama, kad bus apmokestinami visi tekstilės gaminiai, tačiau įmonės, kurios gaus pažymą, kad jų gaminiai surenkami ir perdirbami, sumokėtą įmoką atgaus.

Aplinkos ministerijos (AM) duomenimis, per metus Lietuvoje susidaro apie 11.000 t tekstilės atliekų, iš jų – 8.500 t – gamybinės. 3.300 t tekstilės atliekų yra sudeginamos, maždaug 1.000 t perdirbamos, dalis yra eksportuojama, kita – vežama į sąvartynus. Pasak AM, norėdamos paskatinti paruošiamų pakartotinai naudoti ar perdirbti gaminių tiekimą rinkai, valstybės gali taikyti įvairias priemones – finansines, viešųjų pirkimų kriterijų nustatymo ir kt.

Kadangi ES vis daugiau dėmesio skiria aplinkos apsaugai, „žaliajai“ pramonei, artimiausioje ateityje gali rastis kur kas daugiau su poveikio aplinkai mažinimo susijusių direktyvų ir atitinkamai – naujų mokesčių. Dėl augančios tvarumo svarbos numatomos direktyvos dėl stiklo, aliuminio ir kt. Tiesa, dėl vadinamųjų „europinėms reikmėms“ skirtų mokesčių, įskaitant ir neperdirbamojo plastiko gaminius, dar iki galo nėra susitarta, tačiau, VŽ nuomone, link to einama gana sparčiai. O plastiko bei tekstilės atliekų perdirbimo problema jau dabar prašosi sprendimo, tad, ko gero, galėtų būti įtraukta į artimiausią gamintojų, importuotojų ir pardavėjų darbotvarkę.

