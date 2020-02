KT: automatinis įtraukimas į pensijų kaupimą neprieštarauja Konstitucijai 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Jaunesnių kaip 40 metų gyventojų automatinis įtraukimas į antros pakopos pensijų fondus neprieštarauja Konstitucijai.

Taip pirmadienį paskelbė Konstitucinis Teismas (KT), išnagrinėjęs 30 Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar nuo 2019 m. pradžios galiojanti tvarka dėl automatinio įtraukimo į pensijų kaupimą atitinka Pagrindinį šalies įstatymą.

Grupės parlamentarų nuomone, įstatymas dėl tokio automatinio įtraukimo gali „neproporcingai varžyti iki šiol pensijų kaupime nedalyvavusių asmenų laisvę patiems savarankiškai priimti sprendimą, ar pradėti dalyvauti antros pakopos pensijų kaupime, taip pat savarankiškai nuspręsti, kaip jiems disponuoti gaunamomis pajamomis – ar mokėti pensijų kaupimo dalyvių įmoką“.

Be to, pasak prašymą pateikusių Seimo narių, atsisakyti dalyvavimo antros pakopos pensijų fonduose į juos automatiškai įtraukiamo gyventojai gali tik savo aktyviais veiksmais to atsisakę, todėl taip galimai pažeidžiami konstituciniai sutarčių laisvės ir vartotojų teisių apsaugos principai.

Parlamentinė opozicija dar 2018-ųjų liepos pabaigoje kreipėsi į KT dėl Seimo patvirtintos pensijų sistemos reformos. Iš viso kreipimąsi pasirašė 30 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio ir Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijų ir Mišrios Seimo narių grupės narių.

Nuo 2019 m. sausio visi antros pakopos fonduose nekaupiantieji pensijai iki 40 metų asmenys automatiškai įtraukiami į kaupimą su teise pasakyti „ne“. Kvietimas kartojamas tris kartus kas trejus metus iki 40 metų. Vyresni nei 40 metų ir nekaupiantys asmenys pensijų kaupime gali dalyvauti savanoriškai.