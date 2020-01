Prezidentas įsitrauks į derybas dėl būsimo daugiamečio ES biudžeto

Prezidento Gitano Nausėdos laukia intensyvus derybų dėl būsimo ES biudžeto maratonas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Derybose dėl 2021–2027 m. Europos Sąjungos biudžeto prasideda karščiausias laikotarpis – artimiausiomis dienomis prezidentas Gitanas Nausėda vyks į Briuselį kalbėtis šiais klausimais su aukščiausiais Bendrijos pareigūnais. Lietuva viliasi, kad būsimoje ES finansinėje perspektyvoje pavyks išsiderėti didesnį nei dabar siūlomas finansavimą.

VŽ žiniomis, yra rengiamas G. Nausėdos vizitas į Briuselį, jo susitikimai su aukščiausiais ES pareigūnais, tarp jų – su Europos Vadovų tarybos (EVT) pirmininku Charles‘iu Micheliu. Toks vizitas gali įvykti jau kitos savaitės pabaigoje.

Prireiks „bent kelių bemiegių naktų“

Būtent Ch. Michelis, pernai gruodį priimtu EVT sprendimu, dabar koordinuoja visą pasirengimo galutinėms deryboms dėl ES 2021–2027 m. finansinės perspektyvos procesą. EVT pirmininkas ir jo komanda intensyviai susitikinėja su 27-ių Bendrijos valstybių atstovais, derina pozicijas prieš vasario 21 d. planuojamą ES viršūnių susitikimą, kuriame bus ieškoma sutarimo ilgamečio biudžeto klausimais.

Diplomatai netiki, kad jau vasario pabaigoje EVT pasieks susitarimą. Kaip interviu VŽ teigė Jovita Neliupšienė, Lietivos ambasadorė ES, „įprastai prireikia bent poros naktinių derybų“. Todėl manoma, kad dėl 2021–2027 m. biudžeto ES lyderiai susitars per kovą rengiamus EVT susitikimus. Tuomet dar bus kelis mėnesius laukiama, kol šį susitarimą patvirtins Europos Parlamentas.

Ant derybų stalo – net keli skirtingi pasiūlymai: dar 2018 m. pateikta Europos Komisijos nustatyti, jog bendrasis septynmetis biudžetas turi siekti 1,11% visų valstybių bendrojo vidaus produkto (BVP); pernai antrajame pusmetyje ES pirmininkavusios Suomijos projektas dėl 1,07% biudžeto apimties; Vokietijos ir kitų turtingesnių Bendrijos valstybių siūlymai kirpti biudžetą iki 1%; Europos Parlamento išreikšta pozicija, kad finansų perspektyva turi siekti apie 1,3% BVP.

Baiminamasi šoko terapijos

Lietuvos netenkina iniciatyvos smarkiai sumažinti ES biudžetą lyginant su 2014–2020 m. finansų perspektyva, nes tai nulemtų iki ketvirtadalio sanglaudai skirtų lėšų nurėžimą, kas buvo užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus ir finansų ministro Viliaus Šapokos pavadinta „sunkiai pakeliama šoko terapija Lietuvos ekonomikai“.

Tuo metu Simonas Krėpšta, prezidento patarėjas, pareiškė, jog Lietuvai realu būsimoje ES finansinėje perspektyvoje išsiderėti didesnį nei dabar siūlomas finansavimą.

„Viskas yra realu, visos šalys aktyviai derasi. Pats derybų įkarštis ir sprendimai bus priimami per keletą artimiausių mėnesių. Tikrai tikimės postūmio“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė patarėjas.

Jis pakartojo, kad dabartinis siūlymas netenkina Lietuvos. Tiesa, anot patarėjo, kurį cituoja BNS, nors sumažėjimas pagal dabartinį siūlymą siektų palyginti daug – po kelis šimtus milijonų eurų per metus, bet „labai gąsdintis dėl to nereiktų“: „Bendra suma, pagal dabartinį pasiūlymą, lėšų mažėjimas yra apie 15%. Be abejo, mes nesutinkame su tokiu pasiūlymu ir tikrai aktyviai derėsimės, kad ta situacija būtų geresnė.“

Pristigo ligšiolinių pastangų

S. Krėpštos teigimu, dabartinė situacija iš dalies susiklostė dėl pačios Lietuvos netolygaus ūkio augimo: Lietuvos ekonomika augo, bet tik žvelgiant visos šalies, o ne visų regionų požiūriu. „Vilniaus regionas gyvena panašiai kaip Suomija. Deja, likusi Lietuva atsilieka ir būtent tie regioniniai skirtumai, socialiniai netolygumai, depopuliacija, mes tikrai praradome daug žmonių per pastarąjį dešimtmetį. Visus tuos argumentus mes tikrai aktyviai teiksime“, – sakė jis.

Patarėjas pareiškė manąs, kad Lietuvai derėjo daugiau pastangų dėti dar 2018 m. sulaukus pirminio naujosios finansinės perspektyvos siūlymo iš Europos Komisijos. „Akivaizdu, kad ne visi „namų darbai“ buvo padaryti, buvo galima aktyviau derėtis būtent dėl pačio pirminio pasiūlymo, nuo kurio ir prasideda derybos, jis tikrai nėra palankus – nėra šalies, kur Sanglaudos lėšos daugiau mažėtų negu Lietuvai“, – kalbėjo jis.

[infogram id="b9f0b4ee-f5a5-4c42-b2af-227de89fbe4b" prefix="A1y" format="interactive" title="Verslo aplinka: Preliminarus 2014-2020 m. ir 2021-2027 m. Daugiamečių finansinių programų palyginimas"]